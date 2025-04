The Last of Us: quiénes son las caras nuevas del fenómeno de HBO

Kaitlyn Dever tuvo un acceso privilegiado a The last of us: Parte II, el videojuego lanzado al mercado a mediados de 2020. Hace unos diez años, cuando la secuela del éxito de 2013 todavía estaba en preparación, acudió en más de una ocasión a las oficinas de Naughty Dog para reunirse con Neil Druckmann, su director y guionista. El motivo de esas conversaciones era específico: el creador quería que la actriz interpretara a Ellie en una película basada en el juego y deseaba hablar en profundidad sobre su mundo, incluso mostrándole primicias de la continuación.

Si bien ese proyecto de largometraje nunca se materializó, las vueltas de la vida quisieron que su nombre volviera a estar asociado a The last of us, esta vez como parte del segundo ciclo de la serie de HBO que lleva a la pantalla el mundo postapocalíptico de Druckmann y que cuenta con Pedro Pascal y Bella Ramsey en la piel de los personajes principales, Joel y Ellie, respectivamente.

Foto: Liane Hentscher/HBO

“Se sintió como algo surrealista, porque realmente me llevó a pensar en que las cosas que están destinadas a suceder en la vida ocurren si tienen que suceder. Y simplemente se sintió bien. Abby se sintió bien. Fue genial”, sintetiza Dever en una conferencia en la que participa Culto.

La actriz de Inconcebible y Vinagre de manzana irrumpe como Abby –la antagonista principal de esta temporada– en el comienzo del primer capítulo, que se estrena este domingo 13 a las 22 horas en HBO y Max. Acompañada por un grupo de personas de su confianza, emerge como una soldado cuya búsqueda de venganza está estrechamente ligada a los acontecimientos de la primera entrega.

No es un misterio para nadie que la contextura física de Dever es diferente a la del personaje en el videojuego, pero eso no supuso un problema para Druckmann y Craig Mazin, las mentes detrás de la adaptación televisiva. Ambos concluyeron que ella era totalmente capaz de canalizar el magnetismo y la rabia de Abby, una dualidad que es parte de su ADN. De hecho, le ofrecieron el trabajo directamente, sin necesidad de pasar por una audición.

Foto: Liane Hentscher/HBO

“Kaitlyn, hiciste cosas que no estoy seguro de que debieras haber hecho. No sé cómo las hiciste”, le dice Mazin en la misma instancia ante la prensa. “Kaitlyn simplemente nunca decía que no. Y fue increíble. Y cuando ves lo física, lo tremenda que es su actuación, es una locura”, agrega el realizador.

“Estaba nerviosa, ansiosa, pero también muy emocionada. Soy una gran fanática de este juego y de la serie desde hace mucho tiempo”, detalla la intérprete, quien comparte su afición por el videojuego con su papá. “El alcance de este mundo es tan grande, el mundo de The last of us es tan amplio. Eso definitivamente se puede sentir en las pruebas de vestuario, en la preproducción y finalmente cuando llegas al set. Todavía se siente muy grande, pero me sentí menos nerviosa una vez que llegué al set, gracias a este maravilloso grupo de personas y a que Craig y Neil me acogieron. Realmente sentí que me cuidaron de una manera que nunca antes había experimentado. Así que fue emocionante como persona y como actriz”.

Sobrevivientes

Si bien Abby es probablemente la adición que acaparará mayor número de comentarios durante la emisión de los nuevos episodios, está lejos de ser la única novedad del regreso de la historia. En la comunidad en la que viven los protagonistas, ubicada en Jackson, Wyoming, conocemos a Dina, una chica que se lleva particularmente bien con Ellie y que se transforma en su interés amoroso.

Isabela Merced, la encargada de darle vida en la ficción, adelanta que su personaje “es en cierto modo la brújula y la luz de Ellie. Y creo que Dina también está en duelo al mismo tiempo, y exploramos eso”.

Foto: Liane Hentscher/HBO

Parte de Alien: Romulus (2024) y de la nueva versión de Superman que llegará a los cines este año, la actriz de madre peruana considera que la línea con su rol es fina. “Tenemos mucho en común, en el sentido de que tengo una confianza aleatoria sin motivo alguno”, apunta.

Más hermético que Dina, Jesse también habita la comunidad de sobrevivientes de Jackson. “Mucho de Jesse proviene de sus relaciones con Ellie y Dina”, cuenta Young Mazino, el actor que asume ese papel. “Sus prioridades e ideales y todo lo que le importa se pone a prueba debido a su relación con Ellie y Dina y su compromiso con la comunidad que lo cuidó cuando necesitaba un lugar en el que quedarse”, señala.

Mazino, quien encarnó al hermano de Steven Yeun en Bronca, comparte parte de su experiencia en las filmaciones: “Recuerdo que me puse más nervioso al entrar al set y darme cuenta de la magnitud del pueblo y mirar esta enorme puerta que construyeron. Fue entonces cuando empecé a sentirme un poco alucinado. Pero luego, cuanto más tiempo pasaba allí, me di cuenta de que la energía era muy cálida y acogedora, y siento que no había ego en el set. Y creo que eso es algo atípico, especialmente en sets más grandes”. Merced, en la misma sintonía, asegura que se encontró con “un ambiente realmente bueno para florecer como actriz”.

La configuración del elenco –antiguo y nuevo– es motivo de orgullo para los creadores de la serie. “Simplemente no lo hemos estropeado con el casting”, declara Craig Mazin, a lo que agrega: “Tengo muchas ganas de que vean lo que ellos hacen y cómo interactúan entre sí. Es increíble”.

Foto: Liane Hentscher/HBO

Otros de los nombres con los que los espectadores tendrán que familiarizarse son Manny (Danny Ramirez), Mel (Ariela Barer), Nora (Tati Gabrielle), Owen (Spencer Lord), Isaac (Jeffrey Wright), Gail (Catherine O’Hara) y Eugene (Joe Pantoliano). Este último, el fallecido esposo de Gail, contará con su propio capítulo ambientado en el pasado, como parte de un ejercicio similar al que tuvo en el centro a Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) en el alabado tercer episodio del primer ciclo.

Además, aparecerán los “clickers”, una especie de versión más sofisticada de las personas infectadas que provocaron horror durante la temporada original. Todos aportan con lo suyo para volver más dramático y sombrío el esperado regreso a The last of us a la pantalla.

