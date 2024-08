El terrorífico regreso de Alien según una de sus protagonistas: “Es una carta de amor a la primera película”

Ridley Scott es el guardián de la franquicia Alien. Probablemente no se ganó esa posición una vez que estrenó Alien: El octavo pasajero (1979), la brillante película que inauguró la saga, sino que cuando llegaron Prometeo (2012), una suerte de precuela del filme original en que se dio la libertad de examinar ideas que la serie no había abordado, y Alien: Covenant (2017), ambientada una década después que su predecesora.

Sin su aprobación, difícilmente otro director tocaría su creación. Pero por algún motivo al cineasta de Gladiador (2000) le inspiró confianza Fede Álvarez, un fanático declarado de las icónicas historias del xenomorfo. El realizador uruguayo abre una ranura entre las dos primeras cintas (las de Scott y James Cameron), imagina a otro grupo de personajes y cuenta una historia donde las criaturas vuelven a horrorizar a los humanos.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios. © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Aunque los detalles de la trama de Alien: Romulus se han mantenido en secreto hasta último momento (este jueves 15 debuta en cines chilenos), se puede mencionar que sigue a un grupo de jóvenes colonizadores del espacio que visita una estación espacial abandonada que no tarda en revelarse infestada de monstruos. Bajo la conducción de Álvarez, responsable de que los espectadores saltaran del asiento con Posesión Infernal (2013) y No respires (2016), promete secuencias dignas del relato de terror más espeluznante y un diálogo directo con Alien: El octavo pasajero.

“Es una carta de amor a la primera película”, asegura Isabela Merced, quien encarna a Kay, parte de la tripulación que también componen Rain (Cailee Spaeny), Andy (David Jonsson), Tyler (Archie Renaux) y Bjorn (Spike Fearn). “Fede es un fan, más que todo. Por eso creo que es el mejor director para esta película”, sostiene en diálogo con Culto.

Álvarez aplicó su método en el rodaje en Budapest, filmando de manera cronológica y usando la mayor cantidad de efectos prácticos posibles (para lo que reclutó a veteranos especialistas de los primeros largometrajes). Eso provocó que los actores estuvieran frente a frente a las criaturas que se ven en pantalla y no tuvieran que imaginar que los atacaba una entidad que luego sería añadida digitalmente. “Me ayudó mucho con mis niveles de miedo y a construirlos hasta el final”, reconoce Merced.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios. © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Otro acento de Alien: Romulus es la juventud de sus protagonistas: gran parte tiene 20 y tanto, y el mayor no supera los 31 (Merced acaba de cumplir 23). “Cuando ves que alguien más joven va a perder su vida, te da más miedo. No sé por qué razón, pero creo que duele más. Nunca hemos visto a esta edad en esta franquicia. Fede quería hacer algo diferente. En la película no somos viajeros espaciales profesionales, para nada”, cuenta, junto con revelar lo que motiva a los personajes a explorar y convertirse en carnada de los xenomorfos: “No hay sol en nuestro planeta, por lo que vamos en búsqueda de él”.

Esa mezcla de ingredientes da como resultado una cinta que cualquier espectador podría disfrutar sin tener conocimiento previo sobre la saga nacida en 1979 y que realizará guiños a los seguidores más apasionados. “Si eres fan de las otras películas vas a ver que hay muchas pistas y easter eggs”, advierte.

Merced, quien en lo que llevamos de año ha estrenado Madame Web y Mil veces hasta siempre, interpretará a uno de los personajes nuevos más relevantes de la segunda temporada de The last of us, la serie postapocalíptica encabezada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, cuyo lanzamiento está programado para 2025.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

¿Existe un paralelo entre ambas historias centradas en humanos amenazados por monstruos? “Kay y Dina son muy diferentes, pero enfrentan circunstancias similares. Creo que hacer Alien antes fue muy importante para mí como actriz, porque pude explorar la ansiedad y el miedo, lo que me ayudó mucho con The last of us. (El mundo de) ese videojuego me dio miedo, levanta el corazón, de verdad”, cierra.