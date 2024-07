Todo lo que sabemos de Los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal

Tras varias decepciones en la pantalla grande, Los Cuatro Fantásticos alistan su nueva versión cinematográfica. El 24 de julio de 2025 se estrenará en las salas de Latinoamérica The Fantastic Four: First steps, el debut de los superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach en los roles principales.

¿A quiénes enfrentarán el Sr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole? ¿Cómo se relacionará la película con el resto de la saga? ¿Quién será el encargado de dirigirla? Aquí, las primeras claves del filme.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

*Los integrantes de la familia

Tras varios meses de rumores, en febrero pasado se hizo oficial que los protagonistas del largometraje serán Pedro Pascal (Reed Richards/Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/la Mole).

Este sábado los cuatro actores y el director Matt Shakman estuvieron en la Comic-Con de San Diego, protagonizando su primera aparición pública en grupo. En la previa al inicio del rodaje (este martes en Londres), contaron que se han dedicado a compartir tiempos juntos para lograr la química de la familia. De hecho, grabaron un adelanto realizado especialmente para ser exhibido en el evento en California.

*Dos villanos

Los Cuatro Fantásticos tendrán que enfrentar a dos villanos en esta historia: Galactus y Silver Surfer. ¿Su objetivo? Destruir la Tierra, según el anuncio de este fin de semana. El actor inglés Ralph Ineson, conocido por cintas como La bruja (2015) y La primera profecía (2024), será el encargado de interpretar a Galactus. Una versión femenina de Silver Surfer será encarnada por la actriz estadounidense Julia Garner, quien ganó tres Emmy por Ozark.

Mientras que John Malkovich, Paul Walter Hauser y Natasha Lyonne asumirán roles no especificados, Matt Shakman se negó a confirmar confirmar si también aparecerá Doctor Doom, personaje que al que dará vida Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday (2026) y Avengers: Secret Wars (2027).

*La conexión de Pascal con el director

Responsable de haber dirigido todos los episodios de WandaVision, Matt Shakman conoce a Pedro Pascal desde hace más de dos décadas, una época en que compartían representante y estuvieron cerca de vivir juntos. La anécdota la contó el propio actor chileno. “Casi se convierte en mi compañero de habitación en 1999, pero vio el lugar y dijo ‘no’”, señaló.

El realizador también tiene experiencia como director de múltiples episodios de Doctor House, It’s always sunny in Philadelphia, The good wife, Game of thrones y Monarch: Legado de monstruos. The Fantastic Four: First steps será su segundo largometraje.

*Los años 60 retrofuturistas

Si Capitán América: El primer vengador (2011) transcurrió en los años 40 y Capitana Marvel (2019) se desarrolló en los 90, The Fantastic Four: First steps se ambientará en los 60. Como se situará en un universo distinto, se tomará la libertad de mostrar a Nueva York en los años 60 en clave retrofuturista.

“Es en gran medida sobre la carrera espacial y los viajes al espacio. Así que First steps tiene que ver en parte con esa idea sobre la exploración”, adelantó Shakman a Entertainment Weekly, trazando un paralelo entre los tripulantes del Apolo 11 y los protagonistas del filme. Además, el cineasta descartó que se trate de una historia de origen, la opción más obvia cuando se introduce a un grupo de superhéroes a los espectadores.

*Un ganador del Oscar a cargo de la música

La película confirmó que la música estará a cargo de Michael Giacchino, ganador del Oscar por Up (2009) y del Emmy por Lost. También fue compositor de los scores de The Batman (2022), La sociedad de la nieve (2023) y de las tres cintas de Spider-Man con Tom Holland.

Debutó como director con Hombre Lobo por la Noche (2022), un especial de 53 minutos para Disney+ con Gael García Bernal en el rol principal.

Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

*Presencia en las siguientes Avengers

Avengers: Doomsday (2026) y Avengers: Secret Wars (2027) serán los siguientes grandes eventos del MCU. Según el anuncio de este sábado, ambos largometrajes tendrán la presencia de Los Cuatro Fantásticos en su trama. Ambos serán dirigidos por Joe y y Anthony Russo, de regreso en la franquicia tras Avengers: Endgame (2019).