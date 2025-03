Primer día del festival REC reúne a 175 mil personas y se consagra como uno de los eventos más masivos de Chile

“Concepción, ¡la mejor ciudad del mundo”, clamaba exultante Álvaro Henríquez sobre el epílogo de su show al frente de Los Tres, en el escenario Entel del festival REC -uno de los dos principales- y mientras el evento concluía la noche del sábado 15 de marzo, en su primera jornada en el Parque Bicentenario de la ciudad.

Puede que el cantante haya pecado de localista o que su entusiasmo lo haya empujado a exacerbar banderas penquistas -nació en el lugar y formó a Los Tres en la ciudad-, pero al menos ayer algo de cierto hubo en un calificativo como aquel: por unas horas, Concepción se sintió como el mejor sitio del mundo.

La cita gratuita recibía a gente de todas las latitudes posibles en un ambiente familiar, sereno, multitudinario e incluso con algunas circunstancias que no se ven en otras citas similares en el país, como la venta de alcohol.

Una de las arterias principales se transformaba en un superpoblado evento con cuatro escenarios, numerosas activaciones y hasta un museo al aire libre que cobijaba la rica historia musical de la ciudad, desde la irrupción de emblemas como Emociones Clandestinas hasta el paso de Los Jaivas o Los Prisioneros en los 80 que marcaron a generaciones completas de incipientes músicos. Esa legendaria historia que siempre les hace inflar el pecho a los penquistas.

Eso sí, ahora el orgullo era más presente que pretérito: avanzada la tarde, sus organizadores informaron que habían llegado 175 mil personas al espacio, un récord para el festival que aplasta sus números anteriores y lo consagra como uno de los festines musicales más exitosos y multitudinarios del país.

En parte, la popularidad se explica no sólo por la experiencia que ofrece -en general destacable, salvo las largas esperas que hay que tolerar en los puestos de comida-, sino que también por un cartel que también mira de cerca lo mejor que hay en el país en cuanto a fiestas masivas: esta vez la programación presentaba a clásicos como Saiko, Ana Tijoux y Los Tres, embajadores del pop del nuevo milenio como Gepe, Marineros y Chini.png, y una coordenada ineludible del mejor cancionero inglés noventero como Suede.

Todos ofrecieron presentaciones macizas y donde desplegaron oficio, virtuosismo y trayectoria. Ya sobre la hora de la presentación de Marineros -cerca de las 16.15 en el escenario Santander, uno de los centrales-, asomaba una cantidad importante de público congregándose en los distintos rincones del parque, muchos de ellos de corte familiar y luego de haber visto a conjuntos como Pulentos.

Saiko cerca de las 18 horas reivindicó ese pop con clase y acento melódico que abrió el nuevo siglo y hasta tributó al gran guardián de ese patrimonio, Jorge González, despachando una muy coreada versión de Estrechez de corazón, de Los Prisioneros.

Posteriormente, el turno para Ana Tijoux la exhibió en su estampa del último tiempo: no sólo se trata de una MC que maneja con elasticidad los códigos de rap y el hip hop; hoy también es capaz de dominar otros lenguajes tan diversos como el funk, la fusión latina y hasta algunos decorados psicodélicos en Sacar la voz. Tijoux es una artista con un crecimiento indudable e incluso vocalmente entrega muestras de una evolución en curso constante.

Como respuesta a aquello -y a su mirada siempre aguda de la realidad-, una bandera palestina gigante se amplió sobre las cabezas del público, mientras que la misma artista vestía una camiseta del club Palestino.

Lo de Suede fie igual de sudoroso y la figura es literal: Brett Anderson es un frontman felino que mantiene los modos de la vieja escuela y desde un principio se arroja al suelo, salta, da latigazos con el cable del micrófono, se baja al público, ofrece su espalda a la audiencia como si fuera a saltar hacia atrás sobre sus cabezas y canta tan afectado como magnético, mientras su banda suena afilada y estridente, el mayor volumen de la jornada.

Apenas era el principio, con Trash y Animal nitrate, y ya su camisa estaba empapada y sus muchos fans en primeras filas parecían en un tobogán irrefrenable.

Para el cierre, los hijos pródigos, el epítome del Concepción rockero: Los Tres se asomaron cerca de las 20.45 timbrando su guion habitual de éxitos, excelencia instrumental y un guiño cómplice con el sitio que los vio nacer. Como si fuera un viaje hacia esa cuna, partieron como Somos tontos, no pesados, la tarjeta de presentación con que se identificaron en su debut homónimo de 1991 y que hasta hoy parece una suerte de huella dactilar.

Siguieron con Sudapara, Gato por liebre con final electrizante entre las guitarras de Álvaro Henríquez y Ángel Parra, La torre de Babel, Hojas de té y Tírate.

Sobre esa primera parte de la cita, Henríquez tomó el micrófono y despachó uno de los momentos más comentados de la velada: “La siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas”. Luego de esas palabras, junto a su agrupación interpretó el clásico Amor violento. La audiencia estalló en aplausos y gritos.

La balada, perteneciente también a su primer título, se la dedicó a la cantautora mexicana que fue su esposa a fines de los 90. Se conocieron hacia 1998 y pusieron fin a su relación en el 2000.

Tras su presentación en REC, los cuatro músicos tuvieron un encuentro con los medios presentes. Ahí, Culto le preguntó al cantante por su emotiva dedicatoria, a lo que contestó: “Aún la amo. La quiero. ¿Eso querías saber?”.

Luego siguió: “(Esto nació) porque la vi antes. Nos saludamos. ¿Querís que te diga exactamente lo que me dijo? No, no es posible”.

Venegas estuvo presente durante la jornada en el evento y este domingo 16 se presentará a las 19.30 horas en el escenario Vans, en la segunda jornada y final del festín musical. Hoy también estarán Inti-illimani histórico, Joe Vasconcellos, Como Asesinar a Felipes y Garbage, entre otros. La celebración continúa. Y el orgullo penquista también.