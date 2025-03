¿Se corrige un error? Max adopta los colores de HBO (pero mantiene su nombre)

Este domingo, sin mayores preámbulos, se produjo un llamativo cambio en Max: el logo de la plataforma abandonó el azul y adoptó el blanco y negro. Una paleta de colores más sobria que a muchos recordó a HBO y que dejó unas cuantas preguntas entre los usuarios.

Existen algunas certezas. Primero, la modificación no es temporal, por lo que la etapa del azul acaba de llegar a su fin. Ese fue el color que tuvo el servicio de streaming desde su arribo a Latinoamérica, en febrero de 2024, y hasta ayer por la mañana. Segundo: si bien efectivamente se evocan los colores del canal de Los Soprano, Game of thrones y True detective, el objetivo del cambio es más amplio.

“Estamos implementando una actualización de la paleta de colores durante los próximos meses para dar flexibilidad al logo de Max tanto en la plataforma como en nuestros materiales de marketing, permitiendo que la paleta de colores se alinee con nuestros diferentes contenidos”, explica la compañía tras ser consultada por Culto. “Como elemento independiente, el logo se mostrará en un color neutro, blanco y negro”, agrega.

A simple vista, el ajuste puede lucir como una suerte de revancha para todo lo que representa HBO. El canal fue eliminado del nombre del servicio HBO Max (cuyo logo era morado) cuando una millonaria fusión dio como resultado Warner Bros. Discovery y ese conglomerado decidió renombrar la plataforma simplemente como Max; a partir de se momento, aparte de nutrir el catálogo con sus series y películas, HBO se convirtió en una de las marcas que se encuentran al abrir la aplicación.

“HBO siempre ha sido y seguirá siendo una parte increíblemente poderosa de la oferta de contenido de Max”, enfatiza ahora la firma, subrayando que el propósito principal continúa siendo que los suscriptores al ingresar se encuentren con un amplio universo de posibilidades, desde Max Originals, Warner Bros. y DC hasta la animación de Cartoon Network y el deporte de TNT Sports, entre otras marcas. En ese marco, afirman, “la paleta de colores neutros permite que nuestra creatividad muestre todas estos contenidos”.

Junto con destacar que no existirán cambios en el catálogo ni tampoco alzas en los precios de los diferentes planes, la empresa aclara que abandonó el concepto “Mucho Más Que Ver” en Latinoamérica como resultado de que “a medida que la marca evoluciona, queremos transmitir cómo las historias de alta calidad de Max impactan de manera única a los espectadores y crean momentos culturales impactantes que generan conversaciones apasionadas en todo el mundo”.

El momento de este cambio no es azaroso: a partir de hoy Max está disponible por primera vez en Australia, un lanzamiento para el que la compañía llevó a Sídney a estrellas de The White Lotus y The last of us, dos de las series más importantes de la plataforma en la actualidad (una termina su tercera temporada el domingo 6 de abril y la otra comienza su segunda el domingo 13).

A eso se sumó el anuncio del inicio del rodaje de los nuevos capítulos de House of the dragon, uno de los títulos más populares de HBO y Max, que volverá en 2026.

Entre los próximos estrenos del servicio también figuran la cuarta entrega de la comedia Hacks (10 de abril) y el tercer ciclo de And just like that…, además del aterrizaje de It: Bienvenidos a Derry (precuela de los filmes del argentino Andy Muschietti) y El caballero de los Siete Reinos, el segundo spin-off de Game of thrones.