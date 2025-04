Solange Lackington vuelve a encarnar a Mistral

Tres horas le toma a Solange Lackington caracterizarse para salir al escenario en Mistral, Gabriela (1945), una ficción transgresora donde la actriz encarna a una Mistral que es “obligada” por un grupo de mujeres a convertirse en un referente de feminismo y apertura.

La pieza de Andrés Kalawski ha sido aplaudida en las diversas temporadas que ha ofrecido desde su estreno en GAM en 2019. Este año, es un imperdible dentro del ciclo mistraliano que el centro cultural desarrolla para homenajear los 80 años del Nobel.

A través del maquillaje y el vestuario, Lackington se transforma física y vocalmente en Mistral, sumergiendo al público en una fantasía que muestra las distintas facetas y profundidades de la artista.

Tal como retrató El Mercurio, el montaje “desentraña con originalidad a la mujer detrás de la poeta, con todas sus certezas y contradicciones. La muestra como pocas veces se la ha visto. Más allá del mito que se ha elaborado y se conoce de ella, en especial las nuevas generaciones; más que a su obra y a sus premios, se apunta a un ser humano que es mucho más que la imagen de un billete”.

Mistral, Gabriela (1945) sitúa a la poeta en su rol de cónsul en el Brasil de 1945, cuando se entera que ganó el Nobel. Este dato se lo cuenta su secuestradora – rol interpretado por Valeria Layton-, porque la escritora está encerrada por motivos que su captora va revelando poco a poco.

Se trata de un grupo de mujeres que quiere intervenir en su vida para que aproveche su liderazgo y sea un ejemplo de apertura. Quieren cambiar la historia y obligarla a escribir algo muy arriesgado.

Desde sus diferentes orígenes, edades y miradas, los personajes conversan, con matices de interrogatorio, sobre muchos temas que cruzaron la vida y obra de Mistral, como mujer, intelectual y escritora. Hablan de Latinoamérica, política, feminismo, movimientos sociales, violencia, arte, ecología, fe, amor y más.

Aliocha De la Sotta, directora de la obra, cuenta que “es una conversación entre dos mujeres que discuten de historia y de cómo hacemos historia. Aquí no hay poesía, no hay rondas, porque lo interesante es abordar la mujer intelectual que era y abrir otros lugares que están más silenciados de ella”.

Por su parte, Solange Lackington reconoce que “en teatro nunca había hecho un rol que estuviera tan alejado de mí físicamente”. La actriz agrega: “No es fácil, pero es un desafío muy entretenido, me encanta dejar la vanidad atrás y sentirse libre de componer. La primera vez que me vi, dije, no soy yo. Empecé a bucear en el mundo de Mistral y me encontré con una mujer con una conciencia social enorme y con un trabajo político muy importante”.

La obra se ha presentado con mucho éxito en distintas comunas del país y en el extrajero y tendrá sólo ocho funciones desde el 24 de abril en la sala principal de GAM.

24 Abr al 4 Mayo Ju a Sá — 19.30 h. Do — 18.30 h Entradas en gam.cl