Universal Music solicita desestimar demanda que hizo Drake por promocionar canción de Kendrick Lamar

En la moción presentada el lunes 17 de marzo en el tribunal del distrito estadounidense de Nueva York, Universal Music Group (UMG), que representa a Drake y Kendrick Lamar; solicitó a las autoridades desestimar la demanda que el primero interpuso en su contra por “promover Not Like Us“, de Kendrick Lamar.

Cómo una pelea con Drake impulsó el gran año de Kendrick Lamar, la estrella del Super Bowl.

En su solicitud, Universal argumenta: “La demanda carece totalmente de fundamento y debe ser desestimada con perjuicio”.

Además asegura que Drake “perdió una batalla de rap que él mismo provocó y en la que participó de buena gana y, en lugar de aceptar que perdió la batalla como el rapero despreocupado que dice ser, ahora demandó a su propia disquera en intento equivocado de sanar sus heridas”.

Hasta el momento el tribunal no ha respondido sobre la decisión que tomará, por lo que en enfrentamiento legal entre Drake y el sello continúa.

El inicio del conflicto y la demanda

A pesar de que ambos colaboraron entre 2011 y 2012, en marzo de 2024 comenzó la rivalidad entre ellos, que culminó con el lanzamiento de Not Like Us, donde Lamar sugiere que Drake es un “pedófilo certificado” y que le atraen los menores de edad.

En noviembre de 2024, Drake anunció que tomó acciones legales contra Universal Group Music y Spotify, y alegó que el sello y la plataforma se unieron para aumentar las reproducciones de Not Like Us. Los abogados de Drake argumentaron que para esto se usaron bots.

Not Like Us, se volvió popular y encabezó la lista Billboard Global 200 -además de ganar el premio Grammy a Mejor Canción del año en la edición de 2025-.

En enero de 2025, Universal respondió a la acusación y en una conversación con BBC, la calificó como ofensiva y falsa, además indicó que: “ningún argumento legal artificioso y absurdo puede ocultar el hecho de que los fans eligen la música que quieren escuchar”.

Por otro lado, ante las acusaciones del cantante canadiense, Spotify también se defendió y negó que hubiera “incentivo económico para que los usuarios escucharan Not Like Us en lugar de cualquiera de las canciones de Drake"