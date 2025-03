Cómo fue el emotivo fin de semana de reencuentro de Julieta Venegas y Álvaro Henríquez en Concepción

El festival gratuito REC en Concepción no solo fue una celebración de la música, sino también el escenario de un emotivo reencuentro entre Julieta Venegas y Álvaro Henríquez.

A lo largo del fin de semana, ambos artistas revivieron su historia -se casaron en 1998 y se separaron en el año 2000- con gestos cargados de nostalgia: desde la sorpresiva dedicatoria del líder de Los Tres hasta la respuesta de la cantante mexicana en el escenario un día después. Entre conciertos, encuentros en el backstage y declaraciones en conferencia de prensa, su conexión quedó en evidencia, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.

Antes de su participación en el festival penquista, Venegas ofreció un íntimo concierto en el Teatro del Lago de Frutillar el pasado viernes 14 de marzo, frente a 1.200 personas, donde presentó sus éxitos y compartió momentos con el público sureño.

Al día siguiente, la artista arribó a Concepción como invitada de la organización del REC y para ver algunos shows de esa jornada. En el backstage del evento, se reencontró con la rapera chilena Ana Tijoux; ambas no se veían desde hace cinco años. Las dos lanzaron el exitoso single Eres para mí en 2007.

“Para mí, Julieta representa las mujeres de México, empoderadas, preciosas. Yo que era rapera decía: ‘Esta loca es brutal’”, expresó la chilena, agregando que “amaba” a Julieta Venegas.

Por su parte, la intérprete de Limón y Sal declaró que “(Ana Tijoux) es una persona que siempre he admirado, que está en el mundo, tiene discurso, para mí, la mejor rapera, la mejor letrista en español que hay”.

Durante la misma jornada del sábado, Los Tres, liderados por Álvaro Henríquez, se presentaron ante 175 mil asistentes en el Parque Bicentenario. Durante su actuación, el cantante y guitarrista sorprendió al público al dedicar la canción Amor Violento a Julieta Venegas, refiriéndose a ella como “querida y amada Julieta Venegas”.

Tras su presentación, los cuatro músicos tuvieron un encuentro con los medios presentes. Ahí, Culto le preguntó al cantante por su emotiva dedicatoria, a lo que contestó: “Aún la amo. La quiero. ¿Eso querías saber?”.

Luego siguió: “(Esto nació) porque la vi antes. Nos saludamos. ¿Querís que te diga exactamente lo que me dijo? No, no es posible”. (ve aquí el video con el momento de su respuesta).

Ambos se habían visto en el backstage del evento y habían compartido saludos y palabras. Hablaron de la familia de cada uno y de sus hijos (la mexicana tiene una hija, Simona, de 15 años, mientras que el chileno es padre de Olivia, de 22).

El domingo, Julieta Venegas subió al escenario Santander, uno de los principales del evento gratuito, reemplazando a Lucybell, quienes cancelaron su show. Durante su presentación, dedicó la canción Lento a Álvaro Henríquez en forma de respuesta.

“Le quiero dedicar esta canción a mi familia penquista, mi familia chilena. A mi adorado Álvaro, que es alguien que quiero muchísimo. A Chile. A Oli (Henríquez). A toda la familia Henríquez Pettinelli siempre ha sido una familia maravillosa que guardo mucho en mi corazón”, señaló la artista.

Además, el diario digital Sabes.cl capturó una imagen donde se puede observar a Henríquez disfrutando el show de Julieta Venegas en primera fila, en específico desde un costado del escenario. Ahí también se volvieron a ver en backstage y conversaron animadamente.

Además, se tomaron fotografías, las que el hombre de La espada & la pared subió esta mañana a su cuenta de Instagram. Ahí, la propia Venegas le comentó: “Alvaroo qué lindo verte!”.

Después de la presentación de Julieta Venegas, la cantante tuvo un reencuentro en el backstage con Álvaro Henríquez, fue el líder de Los Tres quien compartió el momento a través de su perfil oficial de Instagram.

La historia de las canciones que se dedicaron

Un Amor Violento es una de las canciones más emblemáticas de Los Tres, incluida en su álbum debut homónimo lanzado en 1991. Este tema, que fusiona la sonoridad característica de un bolero con ciertos acordes de rock, se ha convertido en un clásico dentro de la música chilena y latinoamericana.

La letra de Un amor violento aborda la intensidad y pasión de una relación amorosa, describiendo emociones profundas y, en ocasiones, contradictorias. Esta combinación de sentimientos ha resonado en el público, convirtiendo al tema en uno de los más populares de la banda.

A lo largo de los años, ha sido versionada por diversos artistas. Por ejemplo, el músico chileno Gepe presentó una versión de este clásico, rindiendo tributo a Los Tres.

La canción también ha sido protagonista de momentos destacados en la trayectoria de la banda. En diciembre de 2023, ofrecieron un concierto gratuito en la Plaza Ñuñoa ante 30 mil personas, donde interpretaron la canción. Este registro en vivo fue posteriormente publicado en enero de 2024, demostrando la gran conexión del público con la canción.

Lento, por su lado, es una canción emblemática de la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, incluida en su tercer álbum de estudio, titulado Sí, lanzado el 18 de noviembre de 2003. Este disco marcó una etapa significativa en la carrera de la artista, consolidándola como una de las más destacadas de la escena musical latinoamericana.

La canción fue coescrita por Julieta Venegas y el músico argentino Coti Sorokin. La letra de Lento invita a reflexionar sobre la importancia de tomarse el tiempo necesario en las relaciones interpersonales. En un mundo donde todo parece ir a gran velocidad, la canción propone caminar a paso lento, ser delicado y paciente, dejando de lado la prisa y la inmediatez. Este mensaje resuena en el estribillo: “Sé delicado y espera, dame tiempo para darte todo lo que tengo”.

El videoclip oficial de la canción fue grabado en Tokio, Japón, y contó con la participación de Yvonne, la hermana gemela de Venegas. En el video, ambas caminan por las calles de la ciudad, vestidas de manera similar, mientras animaciones de flores y plantas brotan a su paso, simbolizando el florecimiento que ocurre cuando se avanza sin prisas.

En términos de recepción, Lento logró posicionarse en diversas listas musicales. Alcanzó el puesto número 31 en el Billboard Hot Latin Songs y el número 13 en el Latin Pop Airplay. Además, en Chile, la canción llegó a la segunda posición del Top 20, mientras que en México se posicionó en el primer lugar del Top 10.