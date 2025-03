Julieta Venegas le responde a Álvaro Henriquez tras dedicarle canción en el festival REC

Fue un fin de semana de dedicatorias en el festival Rec de Concepción, el que se desarrolló de manera gratuita el sábado 15 y domingo 16 de marzo, y reunió a 360 mil personas según los organizadores.

En la jornada debut, Álvaro Henriquez al frente de Los Tres le dedicó el clásico Amor violento a “mi querida y amada Julieta Venegas”.

La mexicana, quien fue su esposa a fines de los 90 y se separaron en el año 2000, se encontraba en ese momento en el Parque Bicentenario de la ciudad, donde se levanta el masivo espectáculo.

De hecho, así lo reveló el mismo cantante en una conferencia de prensa luego de su presentación, al asegurar que había dicho aquello porque se reencontró con la cantautora mexicana en el lugar.

Consultado por Culto, comentó: “Aún la amo. La quiero. ¿Eso querías saber?”.

Luego siguió: “(Esto nació) porque la vi antes. Nos saludamos. ¿Querís que te diga exactamente lo que me dijo? No, no es posible”. (ve aquí el video con el momento de su respuesta)

La respuesta de Julieta Venegas

Ante ello, existía una alta expectativa sobre lo que Venegas podía responder al chileno en su show de este domingo 16.

La intérprete de Limón y sal se iba a presentar en un principio en uno de los escenarios de mediana envergadura del evento, el Vans, pero la cancelación de Lucybell hizo que su performance se mudara a una de las tarimas centrales, el Santander.

Ahí su concierto despegó a las 19.45 horas, interpretando su clásica fórmula de canciones melódicas con letras que reflexionan sobre las relaciones y la cotidianeidad, coreadas por la multitud, como Algo está cambiando, Eres para mí o Andar conmigo, la que cantó a dúo con Gepe.

Cuando el show se encaminaba hacia su cierre, la mexicana hizo una introducción que vino a cerrar la dedicatoria de Henríquez de 24 horas antes y que sirvió como respuesta al saludo: “Le quiero dedicar esta canción a mi familia penquista, mi familia chilena. A mi adorado Álvaro, que es alguien que quiero muchísimo. A Chile. A Oli. A toda la familia Henríquez Pettinelli siempre ha sido una familia maravillosa que guardo mucho en mi corazón y Álvaro también es alguien muy importante en mi vida que adoro muchísimo. Se la dedico para ellos, se llama Lento”.

De esa forma, fue el cierre de un fin de semana en que el vínculo Henríquez-Venegas renació por unos minutos, luego de un quiebre que ya cuenta casi 25 años. Esta vez, en formato de canción, todo fue un poco como antes.