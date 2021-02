Alternancia, clases online y salas móviles: así será el regreso a clases en los países de Sudamérica

Mientras en Chile se discute sobre el regreso de las clases presenciales, los países de la región se preparan para la reapertura de las escuelas. Algunos retomaron las actividades esta semana, otros están tomando las medidas necesarias para funcionar a partir de marzo y en otros aún hay dudas sobre cómo se llevará a cabo el proceso.

Brasil: madres controlando los protocolos

En Brasil, los profesores han salido a las calles para protestar por la reanudación de las clases presenciales, argumentando que sería un “retorno inseguro”. Así, muchos docentes han señalado que no aceptarán regresar a las escuelas a menos que existan condiciones más seguras, una vacunación más amplia y un mayor control de la pandemia en el país.

Personas hacen fila afuera de una escuela pública para recibir la vacuna de Sinovac en Sao Paulo. Foto: AP

Los funcionarios denuncian que las escuelas no están completamente adaptadas para funcionar en medio de una pandemia. Explican que los centros educativos no tienen la ventilación adecuada, que hay pocos baños y los profesores no han recibido suficiente equipo de protección personal.

Sin embargo, la alternativa tampoco parece ser mejor, ya que la implementación de las medidas necesarias para la educación a distancia -como la distribución de tablets y el montaje de salas online- también ha recibido críticas. De hecho, Sao Paulo había prometido entregar 465 mil tablets con internet para diciembre de 2020. Sin embargo, el Departamento de Educación Municipal extendió el plazo, y ahora los dispositivos podrían ser entregados hasta mayo.

Sao Paulo ha sido el estado más golpeado por el coronavirus. De hecho, al menos nueve escuelas debieron suspender sus clases presenciales por contagios a solo 10 días del inicio del nuevo año escolar. Aunque las escuelas municipales retomaron las clases este lunes, al menos 530 de los 4.000 centros educativos de la red no pudieron abrir porque no tenían personal de limpieza.

Una estudiante recibe instrucciones al llegar a clases en un colegio privado en Brasilia. Foto: AP

La administración municipal de la ciudad aseguró que “ningún colegio tendrá más del 35% de alumnos”, y que “será obligatorio el uso de mascarillas por parte de profesores y alumnos”. Un comunicado de la municipalidad señala que todas las salas de clases estarán adaptadas con computadores y proyectores para permitir la transmisión de la clase a los estudiantes que no estén presentes.

La municipalidad también anunció que contratará a 5.000 madres de estudiantes de las escuelas públicas para asegurar que se cumplan los protocolos contra el coronavirus. Así, pagarán cerca de US$ 215 mensuales a mujeres desempleadas para que tomen la temperatura de los alumnos en la entrada, limpien los equipos de uso compartido, vigilen el cumplimiento del distanciamiento social y el uso correcto de la mascarilla.

Argentina: observatorio para el regreso a clases

En el país transandino también ha mostrado resistencia a la idea del retorno a las clases presenciales, tanto por parte de los padres como de los profesores. Además de contemplar a los docentes de todos los niveles educativos en el proceso de vacunación contra el coronavirus, Argentina aprobó la creación de un Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas, donde participarán tanto representantes de los sindicatos como miembros del Ministerio de Salud. En esa instancia también estarán presentes el Consejo Nacional de Calidad de la Educación y la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros.

Una profesora enseña a sus alumnos cómo lavarse las manos en el primer día de clases presenciales en Buenos Aires. Foto: AP

No solo se han establecido pautas para la asistencia alternada por turnos, la planificación de contenidos y la reorganización del currículum, sino que también se ha hablado de priorizar en las clases presenciales aquellas materias que no puedan ser desarrolladas plenamente de forma remota, la generación de espacios de socialización y el respeto de los horarios de los profesores.

Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de polémicas. “Así como abrieron la economía, ahora abren las escuelas sin garantías. En cambio, la docencia, las familias y estudiantes piden asegurar las condiciones sanitarias, edilicias, salariales, presupuestarias, de cargos y epidemiológicas para un retorno seguro a clases”, dijo la dirigenta de izquierda Celeste Fierro.

La directora de un colegio toma la temperatura a una alumna durante el primer día de clases presenciales en Buenos Aires. Foto: Reuters

El gremio docente Ademys organizó para la próxima semana una huelga de tres días en rechazo a la vuelta a clases “sin condiciones epidemiológicas seguras, sin las condiciones de infraestructura ni de higiene necesarias y sin recomposición salarial”.

Los padres tampoco están contentos con la medida, que “constituye un brutal avasallamiento de los derechos de familias e infancias”, según señaló el colectivo Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas a través de un comunicado.

Pese a las críticas, el gobierno argentino decidió que el nuevo ciclo escolar comenzaría este miércoles en Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy, con una combinación de clases presenciales y virtuales, mientras que las otras zonas retomarán el aprendizaje presencial en marzo.

Marcando escritorios para cumplir con las medidas de distanciamiento social en un colegio de Buenos Aires. Foto: Reuters

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, explicó en una conferencia de prensa que si se registraran casos, se harían cierres “en la mínima unidad geográfica posible”. Además, el funcionario agregó que los padres podrán solicitar permisos en sus trabajos para acompañar a sus hijos durante las clases virtuales.

En todo el país, el retorno será escalonado y progresivo, con el fin de reducir el riesgo de contagio y tener un mayor control de la situación.

Uruguay: salas de clases móviles

Las clases presenciales y de asistencia obligatoria volverán el 1 de marzo. Sin embargo, aún hay 177 centros educativos que necesitan modificaciones para reabrir en pandemia y cerca de 200 escuelas donde el espacio no es suficiente para cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas en el protocolo.

Profesora realiza clases con distanciamiento social el año pasado en Montevideo, Uruguay. Foto: AP

En septiembre se midieron los centros educativos y se hizo una guía para que directores e inspectores colaboraran en la distribución de los estudiantes para aprovechar bien los espacios. En caso de que no alcance, se utilizan recintos como laboratorios o bibliotecas. Si eso no soluciona por completo el problema, el protocolo propone arrendar salones cercanos al centro educativo. Si aún así falta espacio, hay 100 salas de clases móviles que ocupan 42 m2 y se pueden ubicar donde sea necesario.

Aunque hay protocolos claros, aún persisten las dudas. Fernando Pereira, presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores e integrante de la Federación Uruguaya de Magisterio, dijo en entrevista con Telemundo de Canal 12 que el inicio del año escolar sería “caótico” debido a una “falta de diálogo” entre las autoridades y los sindicatos. El dirigente advirtió que la situación es “complicada para las maestras y auxiliares”, así como para “los padres de nuestros niños y niñas”.

Perú; retorno progresivo a clases presenciales

“Una de las consecuencias más grandes de la pandemia es que las brechas en educación han aumentado. El 2021 será más parecido al 2020 que al 2019. El objetivo es retornar progresivamente a las clases presenciales, siempre siguiendo las consideraciones epidemiológicas”, advirtió el ministro de Educación peruano, Ricardo Cuenca, a la emisora RPP.

Trabajadores de la salud trasladan vacunas contra el coronavirus en Perú. Foto: Europa Press

Así, la vuelta a clases presenciales en Perú será prioritaria en los lugares donde no hay buena conectividad y en las escuelas de educación básica especial que entregan terapias físicas. En un principio, las clases virtuales serán entre el 15 de marzo y el 15 de abril, aunque esto se definirá tomando en cuenta la situación epidemiológica de cada región en ese minuto.

Colombia: prioridad por actividades al aire libre

“Regresar a las aulas es una decisión necesaria para mitigar los impactos de la pandemia en la salud emocional, el desarrollo físico y académico, e incluso en la seguridad de las niñas, niños y jóvenes”, dijo la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla.

Este lunes, Colombia retomó las clases presenciales de manera segura y progresiva. El retorno será por etapas, dando preferencia a los alumnos preescolares, que no solo son quienes presentan un menor riesgo frente al Covid-19, sino que, además, necesitan estos espacios de socialización para su desarrollo cognitivo y emocional.

Una profesora da la bienvenida a sus alumnos de prescolar durante el primer día de clases presenciales, el lunes, en Bogotá. Foto: AP

Posteriormente, los colegios podrán avanzar gradualmente en el retorno de la educación secundaria y media, considerando la disponibilidad de espacios físicos de cada centro educativo.

Para la vuelta a clases se ha recomendado a las instituciones que prioricen las actividades al aire libre, formen grupos para controlar las interacciones y minimizar las rotaciones, y mantengan jornadas fijas cuyas duraciones puedan modificar.

Una mujer ayuda a los niños a mantener el distanciamiento social en una escuela pública durante el primer día de clases presenciales en Bogotá. Foto: Reuters

Además, los profesores mayores de 60 años o que tengan condiciones de salud que los hagan más vulnerables frente al virus no fueron convocados, y se estableció que para las familias que no quieran enviar a sus hijos a clases, los colegios deben garantizar que el proceso educativo continúe de manera flexible en sus hogares.

Venezuela: combinación de clases en línea y presenciales

El Presidente Nicolás Maduro anunció el retorno de las clases presenciales a partir de marzo, un año después de que se detectaran los primeros dos casos de coronavirus en el país. Maduro planea que la vuelta a clases presenciales -que se llevará a cabo de manera gradual y con estrictos protocolos de seguridad- ocurra en los días de flexibilización del esquema 7+7.

El plan fue aplicado por primera vez en junio en el país y contempla siete días en los que se reactiva la economía, seguidos por siete días de cuarentena total. De esta manera, el mandatario busca combinar clases en línea y presenciales.