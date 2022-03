Andrey Kortunov, alto asesor del Kremlin: “No soy optimista sobre las negociaciones de paz con Ucrania”

El miércoles, Andrey Kortunov se convirtió en el primer asesor del Presidente ruso, Vladimir Putin, en pronunciarse abiertamente contra la guerra. “Es una vergüenza”, dijo en una entrevista concedida al canal de televisión británico Sky News, donde instó a Rusia a sentarse a negociar “no solo con Ucrania, sino también con Occidente”. “Tenemos que parar el conflicto”, insistió.

Y las declaraciones de Kortunov tienen peso, ya que es director general del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia (RIAC), un organismo de consultoría sobre asuntos internacionales vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores y presidido por el excanciller de Putin, Igor Ivanov. El think tank, con sede en Moscú, fue fundado en 2010 por orden del entonces presidente Dmitry Medvedev para contribuir a los esfuerzos de poder blando de Rusia. “Las actividades de la RIAC están dirigidas a fortalecer la paz, la amistad y la solidaridad entre los pueblos, prevenir conflictos internacionales y promover la resolución de conflictos y la solución de crisis”, asegura en su sitio web.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, encabeza una reunión sobre temas económicos en Moscú, el 28 de febrero de 2022. Foto: Reuters

Respetado analista de política exterior y asesor del Kremlin, durante años Kortunov ha apoyado muchas de las políticas de Putin en Rusia, según la BBC. Sin embargo, esta vez no dudó en criticar al presidente por su manejo del conflicto en Ucrania, una invasión que, de partida, nunca imaginó. “Quedé impactado, porque durante mucho tiempo pensé que una operación militar no era factible. No era plausible”, dijo el experto a Sky News.

“No entiendo la lógica que él tiene actualmente, su propio razonamiento que justifica las acciones que ha realizado. Es difícil para mí entrar en su forma de pensar, lo que realmente pensó cuando tomó esta decisión”, agregó Kortunov sobre la invasión a Ucrania ordenada por Putin.

Sin embargo, para el canal británico la decisión del hombre fuerte del Kremlin no es extraña. Putin, asegura, ha reducido su grupo de asesores a una pequeña camarilla de securócratas -los siloviki, u hombres fuertes, como se les llama-, generales y espías. Aquellos como Kortunov, que habían abogado por una mayor integración con el mundo exterior y una mayor prosperidad, han sido excluidos.

“Estoy deprimido”, reconoce Kortunov. “Creo que muchos de nosotros estamos deprimidos. “Creo que hay mucha gente en el Kremlin que debería estar deprimida, porque el precio será sustancial y, por supuesto, también deberíamos estar deprimidos, porque la gente está siendo asesinada”, se lamenta.

Trabajadores limpian los escombros después del bombardeo del Ejército ruso en Chernihiv, Ucrania, el 3 de marzo de 2022. Foto: Reuters

En contacto por correo electrónico con La Tercera, Kortunov reitera sus cuestionamientos sobre la invasión a Ucrania y su pesimismo sobre el desarrollo de la crisis. “No conocemos ningún detalle de la planificación militar”, admite. Y agrega: “No soy optimista” sobre las negociaciones de paz, que este jueves tuvieron su segunda ronda en la región de Brest, en Bielorrusia, en la frontera con Ucrania y Polonia. Una cita que no logró un alto el fuego, por lo que la guerra continuará, a la espera de un tercer encuentro que se celebrará casi con toda probabilidad a principios de la próxima semana.

Usted dijo que la invasión ha sido “vergonzosa” para Rusia. ¿Cree que Moscú subestimó la capacidad de respuesta de Ucrania? ¿Qué errores estratégicos ha cometido el Kremlin?

No conocemos ningún detalle de la planificación militar. Pero, en cualquier caso, tales operaciones militares a gran escala nunca van de acuerdo con los planes iniciales (por ejemplo, la guerra de la coalición internacional en Irak en 2003). Algunos ajustes son inevitables.

Rusia tiene un poder militar mucho mayor que Ucrania. ¿Por qué Moscú no ha lanzado una operación de nocaut contra Kiev?

La explicación oficial es que Rusia quiere evitar pérdidas entre la población civil. También se puede imaginar que el Ejército ruso intenta evitar una guerra urbana que puede volverse realmente fea.

Unidades de las Fuerzas Armadas rusas ingresan a la región de Kiev, en Ucrania, el 3 de marzo de 2022. Foto: Reuters

En declaraciones a Sky News, usted también afirmó que teme que Putin esté siendo influenciado por su círculo íntimo. ¿La idea de invadir Ucrania entonces no fue del presidente ruso?

El sistema de toma de decisiones en Rusia es altamente centralizado. La idea pudo haber venido de alguien cercano al presidente, pero la decisión final la tomó él personalmente.

¿Es optimista sobre las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en la frontera con Bielorrusia? ¿O cree que Putin solo está ganando tiempo y su objetivo final sigue siendo tomar el control de Ucrania y sacar del poder al gobierno de Volodymyr Zelensky?

No soy optimista y puede que usted tenga razón sobre las intenciones de Putin. El truco es llegar a un acuerdo que él pueda presentar como su victoria en casa, pero que no parezca una política de apaciguamiento en Ucrania o en Occidente. Esto es duro.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov (izq.), estrecha la mano de los negociadores rusos antes de las conversaciones entre las delegaciones de ambos países en la región de Brest, en Bielorrusia, el 3 de marzo de 2022. Foto: AFP

El pesimismo de Kortunov parece haber sido refrendado por la larga y “tensa” conversación telefónica que durante la jornada mantuvo Putin con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. En ella, el mandatario ruso dejó claro que completará la ofensiva sobre Ucrania “en cualquier caso”, hasta el punto de que Macron asume que “lo peor está por llegar”.

Putin no sólo no dio muestras de poner fin a la ofensiva, sino que incluso avisó que “ganar tiempo” con negociaciones -que este jueves solo lograron el pacto de abrir un corredor humanitario con un posible alto el fuego durante las evacuaciones- sólo hará que las autoridades rusas reclamen aún más cosas a Kiev, según el comunicado divulgado por el Kremlin, recogido por las agencias locales. Más razones para que Kortunov y quienes abogan por la paz sigan deprimidos.