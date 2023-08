Boric y Tohá lideran contactos con oposición y preparan ronda de reuniones para viabilizar reformas

Llamadas directas del Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, recibieron este lunes los presidentes de los partido de la oposición. El objetivo: comunicar que en los próximos días el gobierno iniciará diálogos institucionales con sus directivas para canalizar los primeros acercamientos para viabilizar acuerdos en materia previsional, de pacto fiscal, probidad y seguridad. El primer hito: una reunión entre el Mandatario y las directivas de Chile Vamos que tendrá lugar este jueves en La Moneda.

Los contactos se dieron luego de que el viernes pasado el exministro Giorgio Jackson dejara su cargo ante la presión ejercida por sectores opositores para que renunciara y ante la inminente presentación de una acusación constitucional en su contra. Y que, durante el fin de semana, sectores de RN y la UDI deslizaran que ese gesto no era suficiente.

El Mandatario llamó directamente a los timoneles Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Gloria Hutt (Evópoli). Chahuán, de hecho, lo dijo públicamente en una entrevista con CNN Chile. “Le diría al Presidente, y se lo dije, porque hablé con él hace pocos minutos, me llamó por teléfono. Básicamente él va a hacer un anuncio en los próximos minutos. Conversamos largamente con el Presidente justamente por las reformas estructurales. Nos llamó en general por las reformas que están pendientes”, dijo el líder de Renovación Nacional.

Según explican en La Moneda, el Presidente está convencido de que él tiene que hacer todos los gestos y esfuerzos necesarios para viabilizar acuerdos en un momento de alta tensión entre su gobierno y la oposición. Tras la renuncia de su también amigo, el Jefe de Estado advirtió que “Chile y los habitantes de nuestra patria están primero. Acepto la renuncia de Giorgio Jackson como un gesto de generosidad que ayude a mejorar el clima político y avanzar en las reformas. Como dijo el mismo Giorgio, la gente está cansada de peleas. Es hora de ponerse de acuerdo”.

Este lunes Boric dio otra señal al sector. Llevó al exmandatario Sebastián Piñera en el avión presidencial para participar del cambio de mando en Paraguay, donde este martes asume Santiago Peña. El gesto protocolar ocurrió justamente cuando Boric busca tender puentes con la derecha.

La ministra Tohá, en tanto, hizo lo mismo con figuras como Ximena Rincón (Demócratas), Sergio Micco (Amarillos), Luis Moreno (PDG) y Arturo Squella (republicanos). Al finalizar el día, la jefa del gabinete dio cuenta de los esfuerzos del gobierno y explicó el diseño para los próximos días.

“El gobierno por sí solo no puede, necesita llegar a acuerdos con sectores de la oposición (...). El día jueves el Presidente ha invitado a La Moneda a los partidos de Chile Vamos para retomar diálogos en materia de pacto fiscal, en materia previsional y también en materia de probidad y seguridad”, dijo Tohá en una vocería improvisada pasadas las 19.00, recalcando que “los chilenos están muy cansados de vernos pelear” y subrayando que el gesto del exministro Jackson abría una oportunidad de diálogo para el país.

Oficialismo sube el tono

Fue uno de los temas que se tomó el primer cara a cara entre los partidos oficialistas y el comité político de La Moneda tras la salida del ministro Jackson. La necesidad de subir el tono contra la oposición para que cumplan su palabra y se sienten a la mesa de diálogos previsionales y de pacto fiscal tras la renuncia de la ahora exautoridad fue compartida por todos los presentes.

Este diseño de los partidos, en todo caso, contrasta con lo que planteó durante la tarde Tohá, quien adoptó una postura más dialogante con la oposición y menos dura con ese sector. Esta diferencia en el tono, según explican en el oficialismo, tiene que ver a que los partidos juegan un rol distinto al Ejecutivo y que, por lo mismo, pueden presionar más públicamente para que la derecha se siente a negociar.

La tradicional cita contó con la presencia de Paulina Vodanovic (PS), Juan Carlos Urzúa (PL), Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Flavia Torrealba (FREVS), mientras que por parte del gobierno estuvieron los ministros Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres) y Antonia Orellana (Mujer). Se ausentaron Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo), quienes se encuentran de gira en el sur en un despliegue por la reforma previsional, mientras que la ministra Camila Vallejo (Segegob) sigue con días administrativos.

14/08/2023 COMITE POLITICO AMPLIADO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En el encuentro que se extendió por más de dos horas, según presentes, todos coincidieron que en los próximos días se requiere profundizar esa estrategia -más aún- cuando desde el sector que había condicionado su voluntad de diálogo a la salida del RD, han señalado en las últimas horas que su caída no es suficiente y que el gobierno debe moderar sus propuestas.

El mismo análisis -de hecho- se hizo en la reunión previa del oficialismo que tuvo lugar en el Partido Socialista a primera hora. Y ayer todas las declaraciones públicas de los jefes de partidos y parlamentarios fueron en esa misma línea.

“La derecha puso esta exigencia, pero que se haya ido el ministro (...) políticamente es muy complejo porque la derecha lo que va a hacer es solo subir el precio, aquí no va a haber ningún precio que ponga la derecha que sea suficientemente pagable porque siempre van a ir por más, hablamos de una derecha que tiene asolado al gobierno”, dijo a la salida del encuentro Torrealba (FREVS).

Su par de Acción Humanista señaló, en tanto, que “el gesto de Giorgio Jackson ha sido muy noble y hoy día la derecha no tiene ninguna excusa, después que exigió una y otra vez la renuncia del exministro para no sentarse a conversar y buscar resolver una demanda que es de la inmensa mayoría de los chilenos como es tener un buen sistema de pensiones y un pacto fiscal”.

En esa misma línea, el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, advirtió que “la derecha, o un sector más conservador de la derecha, ya no tiene ninguna excusa para no sentarse a la mesa y buscar acuerdos nacionales en materia de pensiones, salud, seguridad, pacto fiscal. La derecha usó la salida del ministro Jackson como una excusa para evitar esos temas de fondo. Hoy que no está el ministro Jackson tienen que responder ante el país”.

“La derecha siempre va a encontrar una excusa si es que quiere seguir defendiendo los intereses de las AFP. Esperemos que se sienten a la mesa, que dialoguen, paras eso se les paga un sueldo. Vamos a seguir escuchando dentro de la Comisión de Trabajo para sacar lo más rápido posible la reforma. Hoy el daño no se le hace al gobierno, se le hace al pueblo chileno que necesita que suban sus pensiones”, agregó, a su vez, el líder de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

Vodanovic, por su parte, llamó a la derecha a dialogar “sin tanto chantaje” y pensando en el país. “La verdad es que uno esperaría un poco más de altura de miras en el escenario que nos encontramos, hay dos importantes reformas que el Presidente ha propuesto al país y esperamos que podamos debatir de verdad afuera de la trinchera y sin ideologías”, afirmó.