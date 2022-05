Diputada Alejandra Placencia (PC): “Colaborar no significa omitir nuestra mirada crítica”

Fue exdirigenta estudiantil, exconcejala de Ñuñoa y hoy integra la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, una de las áreas críticas de la administración de Gabriel Boric. La diputada comunista Alejandra Placencia comenta que apoyan la decisión del gobierno para decretar un estado de excepción constitucional, tomando ciertos resguardos. Incluso, reconoce que hubieran respaldado la idea de un estado intermedio si el Ejecutivo hubiese optado por esa opción. “Fuimos parte de una discusión con el gobierno y hubo una discusión como bancada. También hubo una discusión en el comité central del Partido Comunista, donde lo que definimos era apoyar al gobierno en las medidas que planteara”, asegura.

El Presidente, en la reunión en Cerro Castillo, planteó que había que avanzar hacia un nueva coalición. ¿Se ha logrado avanzar algo?

Hemos logrado avanzar bastante en cuanto al diálogo de las coaliciones con el gobierno. Se han ajustado bastante los mecanismos de comunicación, tanto de las bancadas, jefes de bancadas, presidentes de partidos con el gobierno. Hay reuniones periódicas. Sí creo que hace falta una mejor relación o mejorar las relaciones entre las bancadas en el Congreso, en tanto cómo hacemos para avanzar en las reformas y cómo abordamos las urgencias. Es un tema que debiéramos mejorar.

¿Usted detecta desconfianza, dada la composición tan diversa, con historias, con culturas completamente distintas?

Son dos coaliciones muy diversas.

Incluso en Apruebo Dignidad hay dos subcoaliciones también.

Claro, pero en el caso de Apruebo Dignidad, somos la coalición original que dio sustento a un programa y tenemos el deber de hacerlo avanzar.

¿Con quiénes, a juicio de usted, cuesta más entenderse: con el Socialismo Democrático o con el Frente Amplio?

El tema no es si nos cuesta más entendernos o no. Hay un tema que tiene que ver con que hay una situación de crisis social, política, económica y la instalación del gobierno que ha sido compleja. El gobierno ha tenido que tomar medidas y para eso ha hecho un esfuerzo importante por dialogar. Sin embargo, creo que aquí en el Parlamento esa fluidez de pronto no ha sido la ideal.

Hay temas que obviamente dividen más, por ejemplo, el estado de excepción. El Socialismo Democrático estaba apoyando la participación de los militares en orden público. Ustedes eran más reticentes.

Son cuestiones que son complejas y dentro de las coaliciones no hay una visión unitaria. Pero creo que, finalmente, con este proceso de discusión en estas semanas, el gobierno finalmente tomó una decisión, porque no le podemos pedir al gobierno inacción y debe tomar una decisión al respecto.

Ahora hay otro tema que también complica: la definición de si hay o no presos políticos. Socialismo Democrático ha dicho que no los hay.

Es que tenemos visiones legítimamente distintas. Hay presos y presas en el contexto de revuelta social, en que se ha aplicado un uso abusivo de la prisión preventiva. Ha habido juicios en que se ha generado la absolución por falta de pruebas o cosas similares. Eso da cuenta de que ha habido, al menos, una persecución política. La instalación de las querellas por parte del gobierno de Sebastián Piñera y que fueron retiradas justamente por el gobierno de Gabriel Boric. Había una intención arbitraria de perseguir políticamente a aquellas personas que, en el contexto de la revuelta, fueron detenidas. No son delincuentes comunes. De hecho, la gran mayoría no tiene antecedentes previos de ningún tipo.

¿Se sienten escuchados por el gobierno?

Yo creo que sí, de todas maneras. El tema es que como existe diversidad, el diálogo también requiere de ir aunando criterios. Yo creo que ahí es donde necesitamos afinar una manera de comunicarnos.

Desde Socialismo Democrático habitualmente los critican a ustedes por ser una piedra de tope en decisiones difíciles.

Nosotros hemos mostrado alternativas. Hemos mostrado caminos frente a situaciones complejas. Nos hemos dispuesto a colaborar con el gobierno, pero eso no significa que vamos a omitir nuestra mirada crítica sobre ciertas cuestiones que consideramos que son complejas.

Por ejemplo, el tema de los retiros, el tema de seguridad.

Exacto. El tema de los retiros es una muestra de aquello, frente a la decisión del gobierno de no hacer avanzar el proyecto de quinto retiro. Nosotros mostramos un camino que conjugaba ir en ayuda urgente a la comunidad que lo está pasando muy mal y, al mismo tiempo, la responsabilidad de no avanzar en un proceso inflacionario. Es decir, buscar caminos no es poner piedras de tope. Buscar caminos es justamente buscar salidas responsables y en concordancia con la necesidad que tiene hoy día la comunidad.