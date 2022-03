El rechazo del mundo político a la agresión contra Presidente Sebastián Piñera

Una contundente y transversal condena hicieron dirigentes de casi todo el arco político a la agresión sufrida este jueves por el Presidente Sebastián Piñera.

Pasadas las 14 horas, en medio de una pauta convocada por el gobierno para conmemorar los dos años de la lucha contra el Covid-19 en el país, el Mandatario fue atacado por una asistente a la actividad, quien le lanzó agua en el rostro y lo increpó frente a las cámaras. “¡El peor!”, gritó la mujer identificada como Audrey Astrid Burgos (22), estudiante de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y quien concurrió como acompañante de su abuelo, David López.

Pese a que Piñera aseguró que no emprendería acciones legales en su contra, por lo que fue liberada, presidentes de partidos y parlamentarios reprocharon el hecho y solidarizaron con el actual Jefe de Estado.

Desde el Socialismo Democrático, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, aseguró que “en una democracia siempre es muy importante cuidar el clima de respeto entre todos y todas”.

Mientras que su par Natalia Piergentili (PPD) afirmó que “lamento y condeno lo que vivió hoy el Presidente Piñera. Creo que esos actos de violencia no contribuyen a un ambiente de diálogo y de respeto a las instituciones que tanto necesitamos”.

“Cualquier agresión a cualquier persona es signo no solo de mala educación, sino de una mirada antidemocrática que a mí me parece grave”, dijo, a su vez, el timonel radical Alberto Robles. Y agregó: “Me parece que nadie, ni Sebastián Piñera por muy mal presidente que haya sido, merece agresión de ningún tipo. Es como si después alguien de derecha agrediera a Gabriel Boric por haber ganado. Me parece inaceptable que cualquier persona cometa ese tipo de actos y creo que debiera tener alguna consecuencia de sus actos, en términos de que sea castigada”.

La misma postura expresó el vicepresidente del Partido Liberal, Guillermo Moreno. “La opinión que nosotros tenemos es la misma que tendríamos para cualquier caso de índole similar y es que la agresión y el amedrentamiento no caben en la práctica política en una democracia. Y el criterio que uno puede aplicarles a sus aliados y a uno mismo en política es el mismo que tiene que valer para los adversarios”.

El vicepresidente de la Democracia Cristiana y candidato a presidir la falange, Felipe Delpín, recalcó -a su vez- que “la violencia siempre va a generar discordia y diferencias más profundas. No es la forma y lo repudiamos totalmente. Si bien es cierto que hay libertad para manifestarse, se debe proceder de una forma pacífica. Espero que todos repudiemos ese tipo de agresión que sufrió hoy el Presidente de la República que, a pesar de las diferencias, no se pueden dar”.

Desde Apruebo Dignidad, en tanto, solo se pronunciaron desde la FRVS. Su vicepresidenta, Flavia Torrealba, sostuvo que “la democracia tiene mecanismos para resolver las controversias políticas y nunca aceptaremos la violencia como uno de esos mecanismos. Ya bastante el Presidente Piñera ha colaborado en el debilitamiento de las instituciones como para seguir sumando nuevos actores a este coro. No olvidemos, además, que estamos en un momento constituyente de profunda impugnación al poder y que modelará, muy probablemente, una nueva forma de relaciones. Este momento lo debemos cuidar y agredir al Mandatario no contribuye al clima de diálogo sereno que necesitamos”.

Por su parte, desde Comunes declinaron fijar una posición y en el PC, Convergencia Social y Revolución Democrática no se pronunciaron, al menos, hasta el cierre de esta edición.

El hecho, además, causó molestia entre los partidos de Chile Vamos. “Veo a muchos justificando, minimizando, poniendo contexto y relativizando la agresión al Presidente de la República. Es fundamental tener una sola voz en eso: es inaceptable. La Presidencia se cuida, sea quién sea el Primer Mandatario”, dijo el timonel UDI, Javier Macaya.

Hasta el cierre de esta edición el presidente electo, Gabriel Boric, no se había pronunciado sobre el incidente que afectó al Presidente Piñera.