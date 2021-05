Ena von Baer y JVR: el rayado de cancha a Lavín de las dos mujeres fuertes de la UDI en el Senado

Con una conversó telefónicamente el miércoles de la semana pasada. Con la otra, hace unos tres días. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se ha contactado con las senadoras Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe sin lograr convencer a ninguna para que respalde su opción presidencial.

Según cuenta la extimonel del partido, con Lavín son amigos y él la llamó en los últimos días para saber de su estado de salud, luego de una operación de rodilla a la que se sometió. Pero en a conversación también abordaron el tema que ha sido prioridad en el partido: ¿Debe la UDI nominar a uno o dos candidatos para las primarias del 18 de julio?

Lavín se la juega porque solo un solo nombre del partido llegue a la papeleta del 18 de julio. Y, para eso, dice que él cuenta con mejores números para enfrentar una eventual segunda vuelta con quienes cree que son los más probables candidatos de la izquierda, el alcalde Daniel Jadue (PC) y la diputada Pamela Jiles (PH).

En contraste, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, plantea que la UDI debe ir con dos candidatos y ha expresado su molestia por la forma en que -cree- la quieren sacar de competencia. De hecho, ayer planteó que “no estoy disponible para un escenario que deje a Joaquín o a mí fuera. La ciudadanía no lo entendería y sería un tremendo daño para nosotros”.

Esa opinión es compartida por Van Rysselberghe, quien sostiene que “a cinco meses de una elección tan relevante como es la presidencial, es importante movilizar a la mayor cantidad de electores, y eso se hace mejor en la medida en que potencias a los mejores liderazgos”.

Además, la expresidenta de la UDI destaca que, en la necesidad de movilizar a los electores, pesa también la cercanía con las elecciones parlamentarias; dice que no hay que olvidar que, junto a la primera vuelta presidencial, habrá elecciones de diputados y senadores y, sin competencia real en las primarias, podría haber “mucha gente que no vaya a votar” .

Von Baer apuesta por un candidato..., pero sin cheque en blanco

En la vereda opuesta se encuentra la senadora Ena von Baer, pues afirma que “los candidatos de la centroizquierda son populistas y extremistas. Por lo tanto, tenemos una tremenda responsabilidad frente al país y creo que como UDI tenemos que llevar un solo candidato”.

Así, las dos mujeres fuertes del gremialismo en la Cámara Alta discrepan de la estrategia a seguir, aunque ambas coinciden en un tema más de fondo: no puede haber un cheque en blanco al candidato del partido, por lo que creen que debe existir una suerte de rayado de cancha.

Al respecto, la senadora por Los Ríos es enfática en señalar que “Es muy relevante que el candidato presidencial que tengamos asuma ciertos compromisos que son muy importantes, como, por ejemplo, un compromiso profundo con el orden público y el Estado de Derecho, especialmente en la Macrozona Sur, y con el desarrollo económico como base para la generación de empleos en nuestro país”.

En ese sentido, consultada acerca de si apoyaría a Lavín en caso de que el edil asuma esos compromisos, remarca: “Las cosas hay que conversarlas, porque lo que nos ha enseñado la experiencia de los últimos años es que no se puede entregar un cheque en blanco, tiene que existir un compromiso con ciertos principios que no se puede perder, y esa es responsabilidad nuestra también, de los parlamentarios”.

Por su parte, la senadora por Biobío precisa que “para mí es importante una serie de temas que se explicitan mucho más claramente en las primarias. La razón que dice Lavín para no ir a primarias es que tendría que ‘derechizarse’. Bueno, eso es justamente lo que a mí me gustaría”, enfatiza.

“Yo entiendo que para poder ganar una presidencial uno tiene que correrse hacia el centro, pero creo que uno puede hacerlo sin dejar de ser lo que se es”, subraya Van Rysselberghe.

Así, coincide con Ena von Baer en algunos de los temas sobre los que se deben abordar. “Me gustaría que se explicitaran ciertas posturas en temas valóricos, en el tema de orden público, qué se piensa no solo del respaldo a Carabineros, sino en el uso de la fuerza legítima para controlar la violencia ilegítima que se ve en la Macrozona Sur, por ejemplo. Son temas que no se han tocado, que no sé qué posturas tienen y esa es la razón por la cual no tengo decidido mi voto”, sostiene.

Los motivos

Cercanos a Von Baer recuerdan que en la presidencial pasada respaldó a Sebastián Piñera, colaboró en la redacción del programa de gobierno e hizo campaña por él, pero hoy se siente decepcionada del rumbo que ha tomado su administración. Por ello, para apoyar a Lavín, la senadora sentiría la responsabilidad de exigir ciertas garantías y poder “cobrarle” si es que no las cumple.

Y aunque ambas senadoras, dicen fuentes del partido, coinciden en que Matthei cumple de mejor manera los compromisos que ellas esperarían de un abanderado gremialista, por distintas razones, no la han apoyado públicamente.

Por otro lado, senadores y diputados de la UDI han reconocido -en privado- que existe cierta molestia con Matthei por la forma en que irrumpió en el debate presidencial y ha generado tensión en el partido.

Claro que en el entorno de Van Rysselberghe apuntan también a un problema de conducción por parte de la mesa que lidera el diputado Javier Macaya, pues creen que debió haber jugado un rol más preponderante en la coordinación de una estrategia conjunta con los dos candidatos.