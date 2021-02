“Es un milagro humano que quedará en la historia”: Xi refuerza su figura tras declarar el fin de la pobreza extrema en China

“Hoy declaramos solemnemente (...) un completo éxito en la lucha contra la pobreza en el país”. En una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, ante miles de delegados que llenaban el auditorio, el Presidente de China, Xi Jinping, anunció oficialmente este jueves que el gigante asiático ha concluido su “ardua tarea” de erradicar la pobreza extrema, tras afirmar que 98,99 millones de personas salieron de la misma en los últimos ocho años.

El Presidente chino destacó que “las cuestiones de pobreza regionales se han resuelto”, por lo que China da por finalizada su “ardua tarea de erradicar la pobreza extrema, creando otro increíble milagro”. “Ningún otro país puede sacar cientos de millones de personas de la pobreza en tan poco tiempo”, celebró Xi, quien dijo que “es un milagro humano que quedará en la historia”. El mandatario prometió compartir “la experiencia china” con otros países en desarrollo.

Xi ha hecho de la lucha contra la pobreza una de sus prioridades desde su llegada al poder, a finales de 2012. Ese año China se fijó el objetivo de acabar con la extrema pobreza en 2020, 10 años antes de lo establecido por Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Según el Presidente chino, la erradicación de la pobreza extrema fue posible gracias a “un enfoque realista y pragmático” y “las ventajas políticas del sistema socialista, que puede agrupar los recursos necesarios para emprender grandes tareas”.

Xi Jinping observa una exhibición de muestras lunares recuperadas por el módulo de aterrizaje Chang'e 5 en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, el 22 de febrero. Foto: AP

China ha invertido en los últimos ocho años cerca de 1,6 billones de yuanes (US$ 246.000 millones) en la lucha contra la pobreza, dijo Xi. Asimismo, indicó que 832 condados rurales y 128.000 pueblos han sido sacados de la lista de la pobreza “bajo los actuales estándares” y destacó que este objetivo se anuncia en 2021, año del centenario de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh).

Según la cadena alemana Deutsche Welle, desde que China lanzó el programa de reforma y apertura a finales de los 70, el país ha sacado de la pobreza a 770 millones de personas, con lo que el gigante asiático ha contribuido a cerca del 70% de la reducción de la pobreza global durante ese período. La tasa de pobreza absoluta cayó de 88,3% de la población china en 1981 a 0,3% en 2018, destacó France Presse.

El umbral de pobreza en China se define como un ingreso inferior a US$ 2,30 diarios y por persona, o sea, un poco más que el límite del Banco Mundial (US$ 1,90). Pero la definición no reposa solo en el ingreso, consigna la agencia de noticias francesa. En todo el país, funcionarios hicieron puerta a puerta para evaluar el estatuto social de los habitantes según diferentes criterios: el estado de salud o vivienda, la cobertura de enfermedad, la escolarización de los niños, etc. Familias propietarias de un automóvil o de un tractor fueron sacadas de la lista de hogares pobres.

Residentes de la provincia sureña de Guangxi observan la transmisión de la ceremonia para conmemorar los logros de China en la erradicación de la pobreza. Foto: AFP

Pero los expertos advierten de que el aumento de los ingresos ha dejado obsoleta la línea de pobreza fijada por China. El umbral oficial de US$ 2,30 diarios es bajo con relación al de US$ 5,50 recomendados por el Banco Mundial para los países con ingreso intermedio como China. Si se sigue ese criterio, cerca de un cuarto de la población china vive en la pobreza, según Martin Raiser, director de país del Banco Mundial para China.

“La actual línea de pobreza rural, unidimensional, ya no refleja lo que significa ser pobre en una sociedad que evoluciona rápidamente”, agrega Terry Sicular, de la Universidad de Western Ontario, citado por France Presse.

Campaña del PCCh

Con todo, el PCCh celebró oficialmente el fin de la pobreza extrema con una enorme campaña de propaganda que elogia el papel de Xi, como parte de los esfuerzos por cimentar su imagen de líder histórico que está reclamando el lugar que le corresponde a la nación como potencia mundial, destacó The Associated Press.

El Diario del Pueblo, el periódico oficial del PCCh, dedicó el miércoles casi 23.000 caracteres a un relato detallado del papel del Presidente chino en el liderazgo de la lucha contra la pobreza. “El secretario general Xi Jinping se ha situado en la cúspide estratégica de la construcción de una sociedad acomodada en todos los sentidos y ha hecho realidad el sueño chino del gran rejuvenecimiento de la nación china”, afirmó el periódico en la nota sobre el “histórico avance”, que menciona a Xi por su nombre completo y su cargo como líder del partido en 121 ocasiones. Las declaraciones del mandatario, agrega, revelan “la devoción incondicional del líder del pueblo por el pueblo”.

El aparato propagandístico chino, apunta The Associated Press, ha vinculado varios de los logros del país a Xi, incluyendo la lucha contra el coronavirus, el ascenso de China como creador de tecnología y la exitosa misión lunar de diciembre, que trajo piedras del satélite a la Tierra.

Una mujer sentada frente a su residencia en el condado de Baojing, en la provincia central china de Hunan, el 12 de enero pasado. Foto: AFP

A juicio del diario británico Financial Times, Xi “se ha atribuido la responsabilidad personal de erradicar la pobreza en China en un intento de afirmar su posición como uno de los líderes que marcaron una época en el país”. Según el periódico, el impulso de la propaganda se produce antes del centenario de la fundación del PCCh en julio, con el presidente buscando asegurar su lugar junto a Mao Zedong y Deng Xiaoping en el panteón de grandes líderes.

“La narrativa maestra que se está creando es que se le dé crédito personal a Xi por la erradicación de la pobreza”, dijo al Financial Times Carl Minzner, profesor de política y derecho chino en la Universidad de Fordham en Nueva York. El énfasis, señala el experto, ayudó a elevar a Xi en el “panteón ideológico” de líderes del partido para que fuera más alto que Deng y se acercara a Mao.

La legislatura de China en 2018 votó a favor de eliminar los límites del mandato presidencial, despejando el camino para que Xi gobierne de por vida. Los analistas esperan que el gobernante permanezca en el poder después de que concluya su segundo mandato como secretario general del PCCh a fines del próximo año, y pronostican que el partido probablemente justificará la ruptura de la práctica otorgándole al presidente nuevos títulos, como el de “presidente” de la colectividad o “líder del pueblo”, vaticina el Times.