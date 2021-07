Estudiantes contagiados por brotes de Covid en colegios públicos y subvencionados llegan al 0,04%

Según un balance del Ministerio de Educación, de marzo a junio de 2021, un 0,049% de los estudiantes que tuvieron clases presenciales en colegios públicos y subvencionados se contagió de Covid dentro de su establecimiento a causa de un brote. La cifra se traduce en un número total de 491 alumnos.

En tanto, entre profesores, asistentes y auxiliares hubo 799 casos producidos por brotes, es decir, dos o más casos vinculados en el mismo recinto. Todo esto, en un universo de más de un millón de estudiantes que asistieron a colegios públicos en algún momento del semestre.

Luego de que se anunciaran los cambios al plan Paso a Paso, que incluyeron la posibilidad de volver a clases presenciales en colegios y liceos de comunas en Fase 1, los esfuerzos del Ministerio de Educación se concentran en que los estudiantes regresen a las aulas: siempre, eso sí, que se cumplan los protocolos para aminorar la posibilidad de transmisión del virus.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, explicó que “los datos del primer semestre muestran que la correcta implementación de los protocolos y el firme compromiso de las comunidades educativas permitieron que los contagios en los establecimientos que recibieron presencialmente a sus estudiantes fueran un número muy acotado, pese a que abrieron más de 5.400 colegios y asistieron más de un millón de alumnos”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a los esfuerzos de su cartera para poder detectar a tiempo los casos de contagio en comunidades educativas y así evitar la aparición de brotes: “Durante estos meses de clases hemos llevado un seguimiento epidemiológico. Ahora estamos dando un paso más, con la búsqueda activa de casos al interior de los colegios, en la comunidad escolar, con el test de antígeno nasal, un test sencillo, simple, que no es invasivo y cuyo resultado está disponible en 30 minutos, es decir, inmediatamente sabemos quién está positivo”, detalló.

Protocolos cruciales

El doctor Humberto Soriano, presidente de la Asociación Médica para la Prevención, pediatra y miembro del Consejo Asesor Vuelta a Clases del Ministerio de Educación, valoró estos cambios: “Es excelente para aquellos colegios que estén bien preparados y que cumplan todas las normativas de protección. Protege a los niños contra los daños del encierro en la salud física y mental”.

La experiencia internacional y distintos estudios que se han hecho coinciden en que con un buen set de medidas mitigadoras, las escuelas están lejos de volverse un foco de infección. El experto en Salud Pública de la Fundación Horizonte Ciudadano, Claudio Castillo, destacó el rol de la vacunación en este panorama: “Lo que se ha visto internacionalmente es que lo más importante es contar con un buen protocolo, con un buen plan de medidas mitigadoras, de disminución de riesgos. Que todo el profesorado y comunidad educativa, todos estén ya vacunados. Aquellas personas que no se quieran vacunar o no puedan, que no asistan presencialmente”.

Sin embargo, sostuvo que “lo más importante” es asegurar la mayor salubridad posible es el seguimiento estricto de un buen protocolo. “Al interior del establecimiento hay que tomar todas las medidas para evitar aglomeraciones, mantener las distancias, mantener diferenciado el ingreso de la salida, el espacio de los recreos y los lugares donde se come, que son los más riesgosos. Hay una serie de medidas que se tienen que ir tomando en la comunidad educativa”, dijo Castillo.

Las variantes

Humberto Soriano, en tanto, indicó que dado el desarrollo que se prevé de la pandemia, lo mejor será empezar a habituarse y aprender a vivir con el coronavirus. “Las comunidades educativas tendrán que acostumbrarse al contexto pandémico en presencialidad, pues el Covid llegó para quedarse, y por la gran masa de gente infectada en países no vacunados, como África e India, van a seguir apareciendo variantes. Hay que aprender a funcionar en esta nueva realidad y cuidarse”, advirtió.

Dado que la vacunación de los menores de edad es de las últimas que se harán, la aparición de la variante delta, con su gran índice de transmisibilidad, puede significar un riesgo especial para los estudiantes, que podrían desarrollar un cuadro más grave que los adultos ya vacunados. Por lo mismo, explicó Claudio Castillo, lo mejor sería promover con más fuerza la inmunización completa de los padres: “Sería importante, dentro de las medidas, incentivar que los hijos de padres vacunados puedan asistir a los establecimientos, e incentivar al resto de los padres a que se vacunen, para generar una estrategia tipo capullo, y que se pueda proteger así a aquellos que no se han vacunado todavía”.