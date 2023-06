Francisca Pérez, de Bci: “Esperamos una baja de la tasa de interés en julio entre 50-75 puntos base, aunque no se descarta que sean 100”

La economista principal de Bci, Francisca Pérez, dice que si bien estaban las condiciones macroeconómicas para que el Banco Central comenzara a bajar la tasa de interés, sostiene que era mejor esperar a julio para no sorprender al mercado. “Nuestro escenario base era de una mantención, pero que se pavimentara el camino para iniciar en julio el ciclo de baja de tasas, lo cual ocurrió. Pero más que nada era de mantención debido a que en la reunión anterior el sesgo se mantuvo neutro y no creíamos que el BC iba a querer sorprender al mercado con su decisión”, sostiene Pérez.

¿Le sorprendió la votación dividida del Banco Central?

Realmente no me sorprende. En las últimas semanas era una de las posibilidades que estábamos barajando. La economía ya muestra indicios en que se podría haber iniciado el recorte en esta reunión. Incluso mirando el corredor de Tasa de Política Monetaria (TPM) entregado en el Informe de Política Monetaria de marzo, y dado que el escenario mostrado en aquella ocasión se estaba dando, el Consejo ya había entregado algún indicio que la primera baja podría haber sido en junio. Pero como no se preparó el terreno en la reunión de mayo, estaba un poco descartado. Por otra parte, esta disidencia ayuda a marcar con fuerza el sesgo que va a tomar la política monetaria de aquí en adelante.

¿Su expectativa era mantener?

Nuestro escenario base era de una mantención, pero que se pavimentara el camino para iniciar en julio el ciclo de baja de tasas, lo cual ocurrió. Pero más que nada era de mantención debido a que en la reunión anterior el sesgo se mantuvo neutro y no creíamos que el BC iba a querer sorprender al mercado con su decisión. Siempre es mejor tratar de guiar al mercado, que buscar sorprenderlo.

¿Se ratifica el hecho de que julio será el mes para iniciar la baja en la tasa de interés?

Si, esto deja más que claro que julio será el mes del inicio de bajas de tasas, un ciclo que se mantendrá todo 2023 y 2024. Aunque ya para 2024 el ritmo será cada vez menor. Para de a poco ir acercándose a la tasa neutral en 2025.

¿En qué magnitud será la baja de la tasa de interés en julio y en los próximos meses?

Por el momento esperamos un rango de 50-75 puntos base para julio, aunque no se descarta que sean 100 puntos base, pero no vemos espacios para que sean bajas más grandes que esas. Para los próximos meses si se mantiene nuestro escenario, con un crecimiento cercano a cero para 2023 y una inflación en torno a 4,5% anual en diciembre, vemos bajas en esas mismas magnitudes, para terminar el año cerca de 8%.