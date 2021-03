Hugo Gutiérrez y las dos causas judiciales donde no lo han podido notificar: “No he estado fugitivo”

A las 8.30 horas de ayer estaba prevista la formalización del exdiputado del Partido Comunista (PC) y candidato a constituyente por el distrito 2 Hugo Gutiérrez, por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública. El trámite, sin embargo, no llegó a concretarse. En horas de la mañana, desde la fiscalía informaron que el exlegislador no pudo “ser ubicado” en ninguno de los “al menos cuatro o cinco” domicilios que registra en regiones como Iquique y Valparaíso.

La causa tuvo su origen en agosto de 2020, cuando se viralizó un registro de video en el que se ve al entonces legislador negándose a ser fiscalizado por efectivos de la Armada -en el marco de los controles por la pandemia-, e interpelando a los funcionarios navales en el sector de Cavancha con frases como “ustedes no pueden controlarme”, “yo tengo que denunciar a quienes me controlan”.

Según explicó Gutiérrez entonces, los efectivos previamente lo habían “tratado prepotentemente”, “insultado” a su familia y grabado de “manera oculta”.

Ayer, el fiscal Eduardo Ríos aseguró que el Ministerio Público, debido a la ausencia de Gutiérrez, estudiaba “solicitar una orden de detención contra el exdiputado” o un requerimiento abreviado. “En el domicilio que se logró identificar en la comuna de Iquique se intentó ubicar en al menos tres oportunidades de diciembre a la fecha. Sin embargo, los habitantes de ese domicilio, conserjes incluso, manifiestan que, no obstante vive ahí, no saben cuándo volverá a la región, no se conoce otro lugar donde ubicarlo y tampoco hay forma de hacerlo presentar de forma voluntaria ante el Tribunal de Garantía Iquique”, dijo el persecutor.

Agregó que como el exdiputado “después de varios meses” no ha podido ser ubicado, ”probablemente no le interesa, continuaremos con cualquiera de las dos vías que existen para cualquier ciudadano”. “La primera es ubicarlo, identificarlo, identificar su domicilio, si eso no se logra, la ley permite que para estos casos el Ministerio Público solicita al tribunal de garantía una orden de detención respectiva”, agregó.

Además de esta causa, Gutiérrez enfrenta otro asunto judicial. Es una querella por injurias graves que también tiene que ver con la Armada, y que según el abogado, de las 33 personas que interpusieron dicha acción el 28 de diciembre pasado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tampoco ha sido localizado para ser notificado.

Según el escrito, se basa en dos episodios en que Gutiérrez se expresó sobre la Armada de la siguiente forma. Uno, afirman los querellantes en el documento, fue en su cuenta de Twitter el 10 de agosto del 2020: “Concluí hace rato, después de leer tantas causas de DD.HH., que la Armada chilena no es el brazo armado de la oligarquía, sino la misma oligarquía en armas, son históricamente golpistas, y me lleva siempre a desconfiar de su vocación democrática y de su actuar”. El segundo se trata de una acusación que realizó en su canal de YouTube en octubre de 2020, cuando aseguró que la Armada “es un grupo de asociación ilícita terrorista, que en algún momento habría que disolverlo”.

Según Eduardo Riquelme, abogado que representa a los querellantes, el exdiputado tampoco ha logrado ser notificado, lo que pone en duda la fecha de inicio del juicio citado para la próxima semana. “Respecto de esta querella, por la cual está citado a juicio para el 10 de marzo, tampoco ha podido ser citado para que comparezca”, dice.

Relata que “hemos aportado distintos domicilios suyos. En la querella aportamos dos (uno es la sede del Congreso y otro en Iquique) y ahora aportamos un tercer domicilio en Iquique. Según notifica el receptor judicial, ha comparecido a los domicilios, y si bien personas cercanas señalan que correspondía al de Hugo Gutiérrez, se ha producido una imposibilidad de acceder materialmente al domicilio para estos fines”. En el fondo, no han podido ubicar al exdiputado porque dependen del mismo tribunal iquiqueño que no ha dado con él en el otro caso.

“Es bastante inaudito, considerando que es candidato y que no está favoreciendo la acción de la justicia. Sin embargo, pretende obtener un mandato popular para participar en la redacción de la nueva Constitución. Todo indica que está deliberadamente eludiendo la acción de la justicia”, cierra el abogado.

“No soy fugitivo”

La Tercera logró comunicarse con Gutiérrez, quien aseguró que la fiscalía le está endosando una responsabilidad que no es suya. “Ese no es problema mío (que no lo hayan podido notificar), me endosan una responsabilidad que no es mía. Efectivamente, me dicen que me fueron a buscar -un día llegué al Parlamento y me dijeron ‘vino a buscarlo un receptor para notificarlo y nosotros dijimos que no estaba’. Efectivamente, ni el oficial de Carabineros ni el encargado del Congreso mintieron, porque no estaba. Fueron a buscarme a mi oficina parlamentaria y tampoco estaba -tampoco mintieron. Fueron a buscarme al domicilio donde viven mis padres y le dijeron que nunca he vivido ahí. Fueron a buscarme al domicilio donde actualmente estoy viviendo y dijeron que no estaba. Nadie ha mentido. Es decir, han ido a buscarme y no me han encontrado, eso no es responsabilidad mía. Yo esperaré tranquilo el que me notifiquen y yo me presentaré a la audiencia correspondiente”, expresó.

Según su versión, es una “desproporción que insinúen que quieren dar una orden de arresto en contra mía por no haber sido notificado, si no es responsabilidad mía notificar. Es decir, ellos quieren que me autodenuncie, que me autonotifique”.

“Hoy justamente estoy fuera de la ciudad, es decir, si fueran a notificarme ahora al domicilio que tengo le van a decir que no está en la región, que salió fuera de la ciudad. ¿Estarían mintiendo? No. Estarían diciendo exactamente la verdad”, agregó.

Gutiérrez, además, dijo que “no he sido notificado de ninguna de las eventuales cuatro querellas que tengo en mi contra. Y no he estado eludiendo a ninguna de ellas”. “Hasta hace unos días era diputado de la República, no he estado fugitivo de ninguna. Soy un hombre público y más aún ahora como candidato malamente podría estar escondiéndome... Es una flagrante mentira lo que insinúan de que ando eludiendo la acción de la justicia”.

¿Y cuál cree que es el trasfondo de esto?

Es sencillo. Ellos saben que soy candidato a constituyente y buscan inhabilitarme para que el día de mañana, si salgo electo, no asuma el cargo. Aquí no hay nada al azar, no hay nada casual, me quieren humillar.