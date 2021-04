Infectóloga Jeannette Dabanch sobre elecciones de mayo: “Si no logramos reducir esta semana los casos de forma significativa, no las veo posibles”

Hace casi un año, la infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y presidenta del Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud, Jeannette Dabanch, señaló, en este mismo diario, que era “muy prematuro decir que estamos aplanando la curva”, como proyectaban las autoridades de la cartera frente a un aparente estancamiento de los contagios. Y el pronóstico se cumplió: tras la “meseta” de casos que se registró en abril, en los días sucesivos se desató un agresivo brote, radicado principalmente en la Región Metropolitana, que alcanzó su peak el 14 de junio, con 6.983 personas infectadas en una jornada.

Son cifras que ya han sido ampliamente superadas en esta segunda ola, que hasta ahora contabiliza un máximo de 9.171 contagiados. Y aunque en los últimos días los números han caído, la especialista advierte que aún no se puede cantar victoria, incluso con el proceso de vacunación en marcha, especialmente tras la aparición de diversas variantes del virus. ¿La razón? Si no se logra reducir los contagios, el escenario se convierte en un terreno fértil para la aparición de nuevas cepas.

Estamos en una situación que se ha definido como “catastrófica” y eso lleva a una alta ocupación de camas. ¿Cuál es el escenario para los próximos días?

Han sido 15 meses en que no hemos visto influenza, no hemos visto hanta, meningococo ni otras patologías que nosotros usualmente tratábamos en infectología, como las neumonías por influenza. El Covid-19 ha ido reemplazando prácticamente a toda la patología en los hospitales y en la última semana hemos tenido un aumento tremendamente sostenido de casos graves, de pacientes que ingresan rápidamente a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y ya no solamente los adultos mayores, sino que personas más jóvenes. Esta es y será durante las próximas semanas una situación bien compleja, marcada por personas con cuadros muy graves, por un lado, y con un personal sanitario muy cansado, por el otro.

¿Por qué es de tanta preocupación la aparición de las variantes?

Además de la de Brasil, se ha identificado otra en la India y también está la variante sudafricana. Cada vez que tenemos a una persona contagiada el virus se multiplica de forma muy importante. Y en esa multiplicación, se van haciendo cambios en una estructura del virus que se llama “envoltura”. Cuando esa mejora es extraordinariamente buena, logra evadir la respuesta inmune. Ya sea porque nos enfermamos previamente -que fue lo que pasó en Manaos, pese al primer gran brote- o con las defensas que inducen las vacunas. Eso, por ejemplo, lo estudiaron en Sudáfrica con la vacuna AstraZeneca.

En Chile, con una alta circulación viral, ¿se puede dar una variante nacional?

Más que la circulación, el escenario ideal (para el virus) es el número de contagiados, un alto número de contagios. Durante el contagio, el virus se multiplica cientos de veces en una persona. Y en esa multiplicación, puede generar cambios que, sumados, lo hacen tener ventajas biológicas que le permiten infectar de mejor forma, transmitirse de mejor forma y, ocasionalmente, producir una enfermedad más grave o la mortalidad.

Se ha dicho que Brasil es un “Fukushima biológico”, un terreno fértil para mutaciones...

Y Chile también lo puede ser, y cada uno de nosotros lo puede ser. Existen, incluso, descripciones bastante certeras de que algunos individuos podemos ser “superdiseminadores” del virus, y no lo sabemos. Entonces, cada uno de nosotros que se contagia termina siendo un potencial multiplicador para que el virus genere variantes. Los virus no conocen fronteras, tampoco de calendarios. En un mundo tan globalizado, el movimiento de los virus es imperceptible, hay una tremenda movilidad de las personas.

¿Hay certeza de que alguna de las cepas -como la P.1 (de Manaos, Brasil)- se haya vuelto predominante en nuestros contagiados?

No lo sabemos, son solo presunciones, porque no tenemos en Chile un “mapeo” genético del virus, como lo hacen en otros países como en Reino Unido, que es el que más secuencia. Hay colaboración de los países para secuenciar, bajo el grupo GISAID, pero el punto es que ojalá no encontremos ninguna variante nueva. Por eso la tarea urgente es evitar los contagios, para evitar que el virus se adapte, se multiplique y genere todas estas nuevas situaciones. La OMS ha clasificado estas variantes que conocemos como de “interés” o “preocupación”, pero hay una categoría que espero a la que no lleguemos, que es de “gran preocupación”, es decir, con potencial tremendo de diseminación y gravedad.

Han surgido dudas sobre la eficacia de Sinovac. ¿Se conocerán más datos?

Los estudios de eficacia de fase III presentados por el laboratorio están en etapa de pre-print. Y el objetivo del estudio fue el personal de salud, que en general es más joven y hay que tomar todas las precauciones para interpretar esos datos. Pero el diseño de ese estudio estuvo dirigido a monitorear la infección, la enfermedad leve y la enfermedad grave. En Chile -como recomendación desde el Cavei- estamos vigilando la evolución de la enfermedad una vez que ya sean incorporadas las vacunas para ver el desempeño o los cambios que se producen en la enfermedad o del número de casos con la introducción de vacunas. Esperamos que los entregue el Minsal y también nuevos antecedentes por parte de los investigadores del laboratorio. Sinovac tiene estudios en Turquía, en Indonesia, y continúa los estudios en Brasil. La autorización de estos productos ha ido de la mano en solicitarles que mantengan informados los resultados al Instituto de Salud Pública para ir actualizando los datos. Las vacunas deben ser seguras para que el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) las incorpore a la población. Seguras y eficaces. Ahora, la eficacia va a depender también de qué número de personas infectadas tengamos y la capacidad que tenga el virus de generar nuevas variantes.

Lejos de la normalidad

Frente a las variantes y otros factores, como el tipo de vacuna, ¿cree que vamos a lograr la inmunidad “de rebaño” a finales de junio, como ha recalcado el Presidente Piñera?

La pandemia es mundial, y mientras la situación no esté controlada a nivel planetario, nuestro país siempre va a estar en riesgo. Es impredecible por ahora, necesitamos ser cautos, precavidos, ir evaluando la respuesta de la pandemia a la introducción de vacunas, pero con gran cautela. No creo que el virus conozca de fechas ni de plazos. Por ahora, y frente a establecer una fecha, todavía estamos en una etapa muy inicial como para plantearla. Ojalá que se logre, pero debemos ser cautos. Estamos en niveles históricos, con expansión de camas fuera de las UCI, la meta hoy es reducir los casos.

¿Cree que a las elecciones de mayo, ya aplazadas, podrán realizarse?

Si tenemos el número de casos y el estrés sanitario que tenemos hoy, las veo poco posibles, por el cuidado de la salud de las personas y para la seguridad de quienes van a participar en la elección. No me cabe duda que la autoridad tiene por delante la salud de las personas, por sobre todas las cosas. Pero si no logramos reducir esta semana los casos de forma significativa, no lo veo posible.

¿Por qué?

Por la necesidad de camas. Los pacientes que se reportan en un día, habitualmente comienzan a demandar cupos UCI entre siete y 14 días después del diagnóstico. Desde el momento en que notificamos un paciente, al séptimo día puede enfermar, requerir cama y estar semanas ingresado. Por eso esta semana es clave, por los números.

¿Se evalúa, desde el Cavei, una tercera dosis de “refuerzo” con vacunas de ARN mensajero (por ejemplo, Pfizer), como se planteó en China, ante la baja efectividad frente a la transmisión de las vacunas elaboradas allí?

Todas las modificaciones tienen que ser probadas en estudios clínicos bien diseñados y que nos demuestren que, efectivamente, esas modalidades tienen impacto en la salud de las personas. Y para eso, tiene que hacerse un estudio con voluntarios vacunados, no vacunados o con dos dosis para ver si efectivamente tiene un impacto. No es por ahora posible, sin datos de ese tipo, hacer recomendaciones poblacionales. Eso sí, los investigadores ya están desarrollando estos modelos (para estudios).

En febrero surgió la idea -a propósito de la recomendación del CDC- de eliminar la cuarentena de contacto estrecho para vacunados con dos dosis. ¿Hay alguna postura?

No hemos hecho ninguna recomendación y, hasta ahora, no se nos ha solicitado como Cavei. Ese tipo de recomendaciones van más de la mano de la Unidad de Epidemiología del Minsal. Como postura personal, en el contexto actual de la epidemia, me parece que es poco efectivo incorporar modificaciones, considerando las variantes y que no sabemos su comportamiento. Hay algunas variantes que incluso aumentan el período en que un individuo puede ser infectante.

¿Cuándo cree que vamos a poder ver algo de normalidad?

Ojalá partir por reducir los contagios, pero yo no me atrevo a dar una mirada hacia el futuro. Yo no estoy tan optimista. Esto para mí ha sido un virus sorprendente, impredecible, traicionero. Yo creo que este año no, y espero, de corazón, equivocarme. No lo veo posible.