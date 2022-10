Inmigrantes regulares en Chile suben levemente en 2021 y venezolanos se consolidan como la población mayoritaria en el país

La cantidad de población extranjera en Chile se mantuvo estable en 2021, de acuerdo a los nuevos datos del Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quienes calculan que los inmigrantes residentes llegaron a 1.482.390 al 31 de diciembre de 2021.

Esta cifra representa un alza de 1,5% (1.460.047) respecto a 2020; de 2,3% en relación a 2019 (1.448.391) y de 14,1% si se compara con el 1.299.43 de 2018. Todo esto considerando cifras actualizadas cada uno de esos años.

Al desagregar por regiones, la Metropolitana lidera con más de 900 mil extranjeros; le sigue Antofagasta, con más de 100 mil; y en tercer lugar se ubica Valparaíso, con poco más de 97 mil inmigrantes.

Por comuna, se mantienen un total de 42 localidades con 10.000 o más personas extranjeras estimadas, las cuales sumaron en conjunto 1.140.323 personas, representando 77% del total de la población extranjera residente en el país.

Así, en el detalle, Santiago tiene la mayor cantidad de habitantes de otros países con 226.103, en la segunda posición se sitúa Antofagasta con 64.043 e Independencia se asoma en la tercera posición con 57.600, y Estación Central alcanza los 52.761 en la cuarta ubicación.

Al igual que la tendencia reflejada en las estimaciones de 2019 y 2020, la mayoría de las personas extranjeras residentes en el país al 31 de diciembre de 2021 proviene de Venezuela (30%), Perú (16,6%), Haití (12,2%), Colombia (11,7%) y Bolivia (8,9%).

De esta manera, los venezonalos se consolidan como la población mayoritaria que habita en el país por cuarto año consecutivo y tres superando la barrera de las 400 mil personas.

Del total de personas extranjeras se estima un total de 744.213 hombres y 738.177 mujeres, lo que representa una relación de masculinidad de 100,8 hombres por cada cien mujeres, es decir, cada sexo representa cerca del 50% de la estimación.

Por edad, se concentra entre los 25 y 39 años, con mayor preponderancia en el grupo 30 a 34 años que concentra el 18% del total de la población extranjera.

El factor de la irregularidad

Si bien en mayo pasado, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer señalaba que para este año se estaba trabajando para incorporar en esta medición la población de extranjeros irregulares, eso no sucedió. “Es importante considerar que esta estimación no incluye a las personas que ingresaron por paso no habilitado, puesto que el cierre de la frontera provocó un incremento de la migración irregular”. No obstante, acotó que los “equipos están trabajando para incluir a la población irregular, ya que nos parece importante visibilizar esta realidad, que tanto desde el punto de vista estadístico como de política pública es muy desafiante”, sostiene Thayer Correa.

El director de ese servicio explica que “estas son cifras basadas en trámites migratorios iniciados, por lo que principalmente incluyen personas en situación regular o que han estado regulares. Es una estimación que saca una foto al contexto final de la pandemia”.

Destacó que “con toda esta información se actualiza un dato esencial para el diseño e implementación de políticas públicas, en todos los niveles del Estado. Hoy, estamos entregando un importante insumo para la planificación de los municipios, gobiernos regionales y, por supuesto, del Ejecutivo”, puntualiza el jefe de este servicio.

La directora nacional del INE, Sandra Quijada, subrayó que “la relevancia del tema migratorio ha crecido significativamente en Chile debido al aumento de la cantidad y heterogeneidad de los flujos migratorios en el país, en particular durante los últimos cinco años”.

Según informó el INE, estas estimaciones consideran la información del Censo 2017 entregadas por ese organismo y registros administrativos provenientes del Servicio Nacional de Migraciones Policía de Investigaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicio de Registro Civil e Identificación.

Los datos censales se refieren al número de población nacida en el extranjero residente habitual en Chile censada el 19 de abril 2017, al que se le aplicó el factor de omisión censal y un ajuste por envejecimiento. Mientras que los datos administrativos contemplan a las personas extranjeras con permiso de residencia e ingreso al país desde el 20 de abril de 2017, y que se encontraban en el territorio nacional al 31 de diciembre de 2021. Esto incluye los registros de visas generados por el servicios, registros de otorgamientos de visas consulares, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores; registros a partir del control fronterizo y del sistema de residentes que entrega la PDI, y el registro de defunciones otorgado por el Registro Civil.