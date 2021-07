Las definiciones de los asesores económicos de los precandidatos presidenciales en la recta final

Chile Vamos

Recuperación de empleos

Patricio Rojas, candidatura de Sebastián Sichel: “Va a ser importante un plan de capacitación”

“En el corto plazo es importante recuperar esos 800 mil empleos que aún no se recuperan y en ese sentido claramente los subsidios a la contratación que tiene el actual gobierno tienen que continuar. Se tiene que avanzar en un programa de inversión pública, continuar lo que se está haciendo en 2021, porque en general en el mercado laboral ha ocurrido un cambio estructural: hay una cantidad importante de personas que han sido desplazadas y por lo tanto hay que volver a reincorporarlas. En un primer momento yo diría que va a ser importante un plan de capacitación para poder incorporar a esas personas, poder adaptarlas nuevamente a lo que está ocurriendo en la economía chilena y en el mundo. Eso va a ser en el corto plazo, por lo tanto, pensar en un plan donde se capacita, pero también se remunera, es algo que va a ser importante, y a mediano plazo hay que pensar en aumentar la productividad, en cómo hacemos mucho más adaptable la mano de obra chilena. Tenemos que incorporar a las mujeres que han sido desplazadas, porque ha disminuido la participación laboral femenina, y eso se tiene que elevar”.

Germán Vera, candidatura de Mario Desbordes: “Lo esencial a corto plazo es que las empresas sobrevivan”

“Lo esencial en el corto plazo es que las empresas sobrevivan, estamos en una crisis sanitaria en la cual no estamos seguros qué empresas son las que van a sobrevivir y por eso la agenda propyme, que implica un volumen de crédito para que sobrevivan, es vital. En el largo plazo no nos podemos perder en que el crecimiento es el único ingrediente sustentable para lograr la recuperación de empleos y en eso el programa de Mario Desbordes tiene ciertos elementos que son complementarios a una propuesta de crecimiento de largo plazo. Lo primero, es fomento de industrias adyacentes a la matriz productiva actual. Lo segundo, es la incorporación del capital que está mal utilizado en Chile por una baja presencia del Estado en el territorio, y la protección del capital social a través de la subsidiariedad positiva”.

Tomás Flores, candidatura de Joaquín Lavín: “Las cuarentenas tienen un efecto devastador”

“Creo que efectivamente en el corto plazo es muy importante poder ver el efecto que va a tener el levantamiento de las cuarentenas. Las cuarentenas tienen un efecto devastador en el mundo informal. De hecho, gran parte de la destrucción de empleos justamente está en ese sector. Un jardinero, si declaran cuarentena donde vive y donde viven sus clientes, no es mucho lo que puede hacer, por tanto, los termómetros que tenemos del mercado del trabajo están todos midiendo época de cuarentena. Por eso, al haberse levantado gran parte de ellas, es relevante ver el efecto que ello va a tener. Muy importante también los colegios: hay muchas mujeres que a pesar de haber recibido ofertas de trabajo no lo pueden aceptar, aunque tengan un salario mayor, porque no tienen con quién dejar a los niños. Por eso colegio y jardín infantil son muy importantes para que esa fuerza laboral femenina pueda volverse a incorporar. Subsidios tenemos que verlos con cuidado, hoy tenemos como cinco subsidios a la contratación de mano de obra, son programas distintos con distintos montos. Hay que tener cuidado que quizás un empresario iba a contratar a una persona de todas maneras, y dado que hay un subsidio lo ocupa, pero ahí el subsidio no cambió la decisión, significó gasto público, pero no la contratación de una persona adicional”.

Raphael Bergoeing, candidatura de Ignacio Briones: “Resolver el tema laboral, en parte, con un subsidio de 6 meses”

“Efectivamente estamos viviendo una situación dramática como no habíamos vivido, en términos que tanto personas como empresas tienen problemas para llegar a fin de mes, pero al mismo tiempo no podemos desentendernos de que hace más de una década que la economía chilena se viene desacelerando. Y si bien el crecimiento no es todo, sin crecimiento es muy poquito lo que se puede hacer, especialmente si estamos pensando en términos de política pública. Lo que yo plantearía es que hay políticas, porque claro hay un listado largo de cosas que se pueden hacer y coincidimos en muchas de ellas, pero hay políticas que uno puede identificar que pueden cumplir un rol importante para empezar a cimentar una capacidad de crecimiento sostenido mayor. Estoy pensando a propósito de lo que se mencionó acá, en resolver el tema laboral en parte con un subsidio de 6 meses a la formalización de empleo, que complemente en $150.000 cada mes a las personas que pasen de la informalidad a la formalidad. Por supuesto que en paralelo hay que hacer transformaciones del Sence”.

Deuda pública

Patricio Rojas, candidatura de Sebastián Sichel: “Va a seguir aumentando, no cabe duda”

“La deuda pública va a seguir aumentando, no cabe duda, y no cabe duda que cualquier gobierno que venga en los siguientes años va a tener que seguir ocupando deuda, porque no va a ser posible empezar a recaudar, porque eso necesita tiempo. Por lo tanto, el hacer gastar mejor va a ser necesario complementarlo con deuda, y eso quiere decir que va a seguir aumentando en los próximos años y el tema es hasta dónde va a llegar. Dado el contexto político que hay en Chile lo más probable es que vamos a ir reduciendo el gasto público de una manera gradual y no de una manera brusca”.

Germán Vera, candidatura de Mario Desbordes: “El tema es qué vamos a hacer al respecto”

“La deuda pública va a aumentar, en eso estamos todos de acuerdo, no hay mayores comentarios. El tema es qué vamos a hacer al respecto. Hablaba recién sobre un pacto tributario, pero me interesa recalcar un aspecto de este pacto tributario y que es muy importante para la estabilidad de este país. Es importante que dejemos de jugar al ocultamiento del Estado o el ocultamiento de las medidas impositivas para que estas sean fáciles. Vamos a entrar en 4 años o quizás más, de tiempos en los cuales tenemos que hacer al Estado responsable por sus ciudadanos, y por lo tanto, que los impuestos directos que sean percibidos por la gente va a generar círculos virtuosos de gobernabilidad. Por eso estamos proponiendo bajar el IVA, porque creemos que va a tener efectos de economía política positivos, va a disciplinar al Estado y en definitiva va a poder generar una democracia más robusta”.

Tomás Flores, candidatura de Joaquín Lavín: “Démonos cuenta del sacrificio que esto va a significar”

“Una deuda de 50% del PIB son aproximadamente US$150 mil millones, a una tasa de interés en dólares de 3%. No la calculemos a la tasa de interés de ahora (porque) la tasa de interés va a subir. De hecho ya subió en Chile. Si la calculamos a una tasa en dólares de 3% significaría solo en gasto en intereses por año US$9 mil millones, lo que es 4,5 veces el presupuesto de gratuidad de educación superior. No es el doble, no es tres veces, es cuatro veces y medio todo el presupuesto de gratuidad en educación superior. De hecho, en el caso brasileño, era tanta la deuda pública y tan alta la tasa de interés que pagaban, que el pago de intereses era más que el presupuesto de salud. Entonces, desde ese punto de vista, concuerdo: evidentemente la deuda pública es un tema que va a estar presente en la programación fiscal, pero démonos cuenta del sacrificio que esto va a significar”.

Raphael Bergoeing, candidatura de Ignacio Briones: “Cada vez que sube la deuda pública las tasas suben”

“Entendemos que va a tener que seguir creciendo, porque además la demanda por bienes públicos crece más que el ingreso en la medida que te acercas al desarrollo. Además sumemos todos los compromisos asumidos y un Estado que es tan ineficiente que no es capaz de rendir cada peso como debería. Cada vez que sube la deuda pública pasan dos cosas, eventualmente juntas o una de ellas: las tasas de interés suben -la acaba de subir el Banco Central en Chile por razones más coyunturales, pero créanme que las tasas que podríamos haber tenido hoy si hubiésemos mantenido los niveles de deuda de hace una década atrás serían mucho más bajas- y/o suben los impuestos”.

Reforma tributaria

Germán Vera, candidatura de Mario Desbordes: “No todas las exenciones son igual de fáciles de eliminar”

“No puede ser que el 50% de la captura tributaria de Chile sea el IVA, hay un problema ahí, y un problema estructural para el desarrollo. En el corto plazo, hablando de los próximos 4 años, nuestro programa es relativamente conservador en el gasto incremental, y hemos considerado que existen ciertos espacios para poder ir eliminando exenciones. No creemos que todas las exenciones sean igual de fáciles de eliminar o no creemos que todas sean igual de convenientes de eliminar. Hay una exención que está colgando ahí como una fruta muy baja, que es la exención a la ganancia de capitales. Hay otras exenciones que creemos que ponen la carreta delante de los bueyes, como por ejemplo la exención del impuesto al diésel. Creemos que es vital asegurar que las transferencias de costos sean adecuadas antes de cargarle la mano a los pequeños empresarios”.

Patricio Rojas, candidatura de Sebastián Sichel: “Estamos pensando en avanzar en impuestos verdes”

“En el programa nuestro estamos pensando como techo en unos 3 puntos del PIB de (más) recaudación. Estamos pensando en revisar las exenciones, hay varias que están en el programa, pero estamos pensando que por ese lado podríamos conseguir alrededor de unos US$2.800-US$3.000 millones, que es alrededor de un punto del PIB. Estamos pensando también en avanzar en el tema de impuestos verdes, impuestos para los males, como el caso del tabaco, o empezar a cobrar por el contenido de alcohol. Estamos pensando en reducir evasión y adicionalmente estamos pensando que podemos aumentar la progresividad del global complementario, haciendo que las personas lleguen de manera más rápida a la tasa máxima del 40%”.

Raphael Bergoeing, candidatura de Ignacio Briones: “Un elemento importante es doblar el impuesto al diésel”

“No podemos cambiar impuestos todos los días, además no podemos estar cambiando impuestos de manera parcializada sin tener la mirada de conjunto. Ni siquiera hemos evaluado lo que pasó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ni tenemos idea de qué efectos ha tenido eso. No lo ha hecho el gobierno que no tiene una agencia evaluadora de impacto de políticas públicas, pero también sabemos que con los recursos que tenemos hoy en día no nos va a alcanzar, incluso si hacemos más eficiente al Estado. Proponemos comprometerse con los distintos actores de la sociedad y esto no va a ser fácil, en un pacto tributario a largo plazo a hacerse durante el primer año de gobierno, con una mirada global. Proponemos partir de inmediato con una reducción de US$3 mil millones en exenciones. Uno de los elementos importantes es doblar el impuesto al diésel”.

Tomás Flores, candidatura de Joaquín Lavín: “El último recurso es volver a subir impuestos”

“La economía chilena va a salir de esta tremenda recesión y pandemia sustancialmente debilitada, con caída de inversión y caída de tasas de ahorro, por tanto entrar los primeros días de marzo con un proyecto que vuelve a subir los impuestos creemos que no es lo que corresponde. En el caso de la propuesta de Joaquín Lavín, es crecimiento económico, eso genera recaudación, es eficiencia en el gasto, y evasión. El último recurso efectivamente es volver a subir los impuestos”.

Apruebo Dignidad

Situación de las Pymes

Fernando Carmona, candidatura de Daniel Jadue: “Dentro de las pymes está un salario mínimo que vamos a ir subsidiando”

“Lo que tenemos es un plan de reactivación que pone el centro en el desarrollo del empleo, la creación de empleo, a través de inversión pública, la recuperación y la protección del tejido empresarial o del tejido productivo. Ahí están incluidas las pymes y dentro de las pymes está un salario mínimo que va a ir subiendo escalonadamente que nosotros vamos a ir subsidiando. Vamos a ir haciendo que la escalera para llegar a ese salario mínimo sea con peldaños más bajitos para las pymes, pero siempre entendiendo que lo central, cuando hablamos de salario mínimo, es que los trabajadores y sus familias puedan salir de la pobreza”.

Claudia Sanhueza, candidatura de Gabriel Boric: “Pensamos crear una banca del desarrollo a partir de la Corfo”

“Para nosotros las pymes son parte estratégica del modelo de desarrollo, porque son también la forma de descentralizar o desconcentrar la producción en el país. Y por eso queremos apoyar especialmente a las pymes tratando de establecer políticas de liquidez, por ejemplo, para ayudarlas a reactivarse, tratando de que el Fogape no se convierta en un CAE 2.0... pensamos crear una banca del desarrollo a partir de la Corfo para poder también poner énfasis en el nuevo desarrollo con innovación, pero a través de las pequeñas y medianas empresas″.

Recuperación de empleos

Fernando Carmona, candidatura de Daniel Jadue: “El primer desafío es activar la economía”

“Hoy tenemos una economía reactivada, pero a partir de un consumo que no proviene de la masa salarial, un consumo que está subsidiado por los subsidios que entrega el Estado, pero también por los tres retiros consecutivos del 10%. Entonces, el primer desafío para recuperar empleo es activar la economía y para eso creemos que tenemos que mejorar la composición de inversión privada - inversión pública, aumentando la inversión pública productiva intensiva en el empleo. Hoy tenemos un problema grave de cuenca hidrográfica en el país, estamos sobrepasando el consumo de agua con lo que puede producir nuestra cuenca, y eso se provoca principalmente por los riegos. Entonces un programa de inversión pública en infraestructura que ocupe mucho empleo, tiene que ver con la instalación de riego o con sistemas de riego que sean más eficientes y que ayuden a detener el cambio climático”.

Claudia Sanhueza, candidatura de Gabriel Boric: “Propuesta más centrada en el sistema de cuidados”

“(Apostamos por) La creación en el mediano plazo de un sistema nacional de cuidados. De hecho, uno de los principales motivos en la caída, aparte del efecto que tuvo la crisis justamente en sectores productivos donde son más intensivos en mano de obra femenina, es el tema de la maternidad y los cuidados. La verdad es que somos partidarios del trabajo focalizado en las comunidades con una infraestructura pública, entonces otra forma de organización del cuidado que va más allá de la sala cuna son los cuidados de enfermos, ancianos. Hay otras formas de cuidar. Entonces podría ser complementario, pero nuestra propuesta está más centrada en el sistema de cuidados como tienen otros países de Europa y de la región”.

Apertura comercial

Claudia Sanhueza, candidatura de Gabriel Boric: “Dar a esos tratados un enfoque hacia el futuro”

“Tenemos 3 ejes transversales en todo el programa: uno es la perspectiva feminista, otra es la transición justa y ecológica y la descentralización, y en política exterior nos basamos en esos ejes transversales para revisar nuestra política exterior también. Y nuestra política comercial tiene que ser esto en el marco de la construcción e impulsar a Chile como un líder en la región, para impulsar una transformación productiva con un sentido verde para enfrentar la crisis climática. En ese sentido queremos firmar el tratado de Escazú y revisar con los gobiernos locales de qué manera los tratados internacionales pueden funcionar para poder reactivar también las regiones, y por último el tema de género (...) queremos revisar en el sentido de poder dar a esos tratados (TDLC) un enfoque hacia el futuro. Yo creo que Chile necesita poder, junto con los otros países del mundo, dar señales de que está enfrentando la crisis climática”.

Fernando Carmona, candidatura de Daniel Jadue: “Una democracia mucho más participativa y plebiscitarlo”

“Nos hemos concentrado en exportaciones de recursos naturales con bajo valor agregado, que además para poder lograr competitividad necesitan bajos salarios. Creemos que eso ya topó fondo, uno escucha economistas de derecha e izquierda y ya sabemos que la forma en que hacíamos las cosas ya no nos está resultando, y que tenemos que empezar a industrializar el país, a meterle más ciencia y tecnología. Por lo tanto, en la política comercial lo que buscamos es incentivar la exportación en los sectores productivos capaces de generar dinámicas de aprendizaje en las cuales se generan y acumulan capacidades tecnológicas y productivas, es decir, diversificarnos, hacer más cosas y complejizarnos. Ese debiese ser nuestro camino desde el punto de vista comercial, y eso tiene que lograr incentivar a las empresas de mayor valor agregado en el comercio internacional (...) desde el punto de vista de los tratados de libre comercio, solo decir una cosa: lo que hacen es entregar soberanía, porque acuerdas reglas que están sobre tu propia Constitución. En ese caso, consideramos que si vamos a firmar tratados no lo podemos hacer con 48 senadores, si no que debiéramos pasar a una democracia mucho más participativa y plebiscitarlo”.