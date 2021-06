Las masivas fiestas que se han tomado las calles en Valparaíso y que complican a las autoridades

hace 19 minutos

Los últimos dos fines de semana, más de 200 personas se han convocado en celebraciones no autorizadas en el centro de la ciudad. Con música, alcohol y poco uso de mascarillas, los multitudinarios festejos se han extendido incluso en toque de queda. Ante la presencia de niños y familias, se optó por no recurrir a mecanismos disuasivos, explica el intendente, Jorge Martínez, quien asegura que "no habrá una tercera" fiesta. Mientras, la gobernación presentó una denuncia al Ministerio Público "contra quienes resulten responsables".