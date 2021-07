Lista del Pueblo se dio plazo hasta el viernes para encontrar una carta presidencial

La Lista del Pueblo explora a contrarreloj quién podría representarla de cara a la carrera presidencial. La meta es llegar al 23 de agosto con un nombre que inscribir en la papeleta de noviembre. El debate ha sido amplio y ha generado duras discrepancias al interior del bloque que surgió tras las elecciones de convencionales del 15 y 16 de mayo. Las diferencias de opinión sobre el rol político del conglomerado ha provocado que en las últimas semanas algunos de los convencionales se restaran de esta orgánica.

El martes fue la última asamblea en que la Lista del Pueblo analizó el tema presidencial. Allí se impusieron un plazo de aquí al viernes para determinar a su candidato, acorde a la decisión que tomaron en el Congreso, donde decidieron por primera vez que competirán en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Nos dimos esta semana, de aquí al viernes, para anunciar el candidato presidencial tomando en cuenta que en tres semanas podríamos reunir el patrocinio necesario para inscribir a la persona”, señala el integrante del comité ejecutivo y fundador del colectivo, Rafael Montecinos.

En la cita de este martes, el grupo insistió en que su candidato debe ser una mujer, independiente y de pueblos originarios. Todo mientras crece la posibilidad de que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se sume a la lista de candidatos.

La búsqueda está acelerada, porque como independientes deben juntar 33 mil firmas para poder inscribir una candidatura a La Moneda. “Es importante avanzar en la articulación de una actoría, que posicione al campo de los independientes que ha estado comprometido con las demandas de la revuelta, los movimientos sociales, los movimientos territoriales y los pueblos originarios. Ojalá que sea una mujer”, insiste la constituyente de este bloque Tania Madriaga.

La sombra de Sharp

En paralelo, el comité ejecutivo de la Lista del Pueblo se reunió en Santiago con la plataforma Territorios en Red (TER) que lidera el alcalde Sharp. La cita fue informada el martes a la asamblea.

Tanto desde el entorno de Sharp como de la Lista del Pueblo aclaran que allí no se habló de una eventual postulación del alcalde. Aseguran que la reunión fue para conocer la experiencia de TER que ha articulado un trabajo territorial en las elecciones, apoyando diversas candidaturas. Una tarea que permitió la elección de cuatro alcaldes, cuatro concejales y una constituyente: Tania Madriaga, que también fue apoyada por la Lista del Pueblo y que es cercana a Sharp. Ella hoy es el principal puente entre ambos bloques.

“Tuvimos una reunión para compartir las reflexiones que TER planteó en la carta abierta, respecto de la necesidad de articular las fuerzas independientes, en el marco del proceso constituyente que vive el país, para intercambiar análisis generales y lograr mayor conocimiento entre ambas instancias”, explica la constituyente.

Madriaga insiste en que “desde TER, organización a la que pertenecemos con Jorge Sharp, hemos planteado que no está disponible para una candidatura presidencial, él tiene un importante rol hoy como alcalde”.

En la Lista del Pueblo, varios reconocen algunos atributos de Sharp, como su independencia y su trabajo de acercamiento a la ciudadanía. Pero recalcan que no están convencidos de que él los represente en la presidencial. Más bien les interesa cómo TER puede contribuir a su orgánica. Aunque tampoco descartan al ciento por ciento apoyarlo.

LDP busca candidatos al Parlamento

En paralelo, la Lista del Pueblo empezó una convocatoria para los interesados que deseen competir en las elecciones parlamentarias bajo este paraguas, a quienes, además, se les sugiere dar inicio al proceso de recolección de firmas en el Servel. Una vez inscritos y revisados con un filtro que descarte causas penales o de violencia intrafamiliar, que sean independientes de partidos, la asamblea deberá decidir a quién apoya. La idea es llevar un candidato por distrito, atendiendo los altos requisitos que debe cumplir un postulante independiente.

Por ahora, quien ya tiene el patrocinio de la Lista para la recolección de las firmas para postularse como senadora de la Región Metropolitana es Fabiola Campillai, quien quedó ciega tras recibir el disparo de una bomba lacrimógena por parte de carabineros. También son precandidatos Karen Orellana (D8), Gloria Pinto (D9), Alberto Herrera (D10), Rafael Montecinos (D12) y Soledad Barahona, quien aspira a ser senadora por Coquimbo.

Fracturas internas

Mientras la Lista del Pueblo busca cómo extender su participación en distintos estamentos institucionales, en la Convención sus 27 escaños elegidos han sufrido algunas grietas. Algunas bien visibles, como la lejanía de dos convencionales, Elisa Giustinianovich y Loreto Vidal, y otras menos expuestas.

Es que hay una decena de convencionales que no estuvieron de acuerdo con que la Lista siga en la senda de participar en nuevas elecciones, porque lo ven como una camino para convertirse en partido político.

“Yo les expuse que iba seguir en mi trabajo 100% de constituyente, pero no en la conformación de un conglomerado político, en la decisión de ir con candidaturas, porque después se puede transformar en un tema ideológico, lo que podría coartar mi autonomía, y así fue aceptado”, reconoce Helmut Martínez.

Señala que siempre vieron este colectivo como una plataforma para integrar candidaturas, pero no con una intención de más largo aliento.

Quienes discrepan de las decisiones del colectivo han pensado abandonar el espacio. Para evitar un escenario de mayor dispersión, el grupo llegó al acuerdo de privilegiar el trabajo convencional, pero con autonomía. Así acordaron crear una sub bancada que se autocalifica como “los constituyentes del Pueblo”. Ese espacio lo integran Camila Zárate, Francisca Arauna, César Uribe, Loreto Vallejo, Helmut Martínez y Natalia Henríquez, mientras que hay otro grupo que está bajo el formato de “ecoconstituyentes”, donde también hay constituyentes elegidos por la Lista del Pueblo, pero que responden más a desafíos ambientales, como Fernando Salinas, Adriana Ampuero y Marco Arellano.

Si bien este matiz dentro de la Lista no se ha percibido en las votaciones de la Convención, donde por lo general actúan como bloque, sí se vislumbró internamente ante la salida de Vidal. Es que de acuerdo a fuentes cercanas, un grupo de la Lista orgánica nacional redactó un comunicado para criticar el apartamiento de la convencional con fuertes críticas, recordando que salió elegida con los votos del conglomerado, lo que no fue avalado por el resto, manifestando el derecho a la autonomía de elegir sus espacios que tiene cada convencional. Al final no hubo comunicado.