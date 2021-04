Lo que se juega el comité político en la apuesta de La Moneda por su proyecto de retiro... y con qué vara será medido

Un amplio despliegue en medios de comunicación, tanto radio como televisión, tuvieron ayer los cinco ministros del comité político, Rodrigo Delgado (Interior), Juan José Ossa (Segpres), Jaime Bellolio (Segegob), Karla Rubilar (Desarrollo Social) y Rodrigo Cerda (Hacienda).

Los secretarios de Estado, como parte del diseño de una estrategia, buscaron difundir lo más posible el proyecto propio de retiro previsional que anunció, el domingo en la noche, el Presidente Sebastián Piñera, el cual contempla, entre otras materias, un reintegro de fondos y un impuesto para los cotizantes que pertenecen al 10% de más altos ingresos.

La iniciativa busca ser la alternativa al proyecto de la oposición que fue despachado la semana pasada del Congreso y que el Ejecutivo decidió enviar al Tribunal Constitucional (TC) para frenarlo, cuya admisibilidad del requerimiento será visto hoy martes por el organismo.

En este escenario, el comité político de Piñera, criticado desde el propio oficialismo y presionado para salir de la crisis por la cual atraviesa el gobierno, enfrentará una semana clave. Para varios en el gobierno, el equipo político se juega esta semana una prueba a su capacidad política y que se revaliden en sus cargos luego de enfrentar duras críticas, sobre todo, luego de que se conocieran diferencias entre ellos por la decisión de ir al TC, lo que terminó con una carta en La Tercera firmada por los cinco ministros asegurando que estaban todos en línea con acudir al organismo. Sin embargo, para varios en el sector quedó la sensación de que el envío de la misiva dejó en evidencia la falta de experiencia en el equipo y su debilidad.

En ese sentido, en La Moneda admiten que esta semana servirá para evaluar al comité político: primero, porque tendrán que enfrentarse a la oposición y lograr convencerlos de que aprueben el mensaje presidencial en un escenario en que la centroizquierda ha insistido en que el Ejecutivo debe retirar el requerimiento del TC. En segundo lugar, porque aún no lograr alinear a Evópoli, cuya postura negativa hacia el proyecto del gobierno, reconocen en Palacio, complica el escenario, aunque son pocos parlamentarios, y pone en jaque el discurso público que han querido instalar.

Además, tendrán que enfrentar la acusación constitucional que anunció un sector de la oposición en contra de Piñera. Y ver si son capaces de retomar y amarrar con la oposición un acuerdo en materia tributaria y previsional.

En Palacio reconocen algunas voces, en privado, que el equipo político está desgastado y en una situación compleja, pero también indican que hasta ahora no han visto a Piñera con el ánimo de querer cambiarlo y que, de ocurrir, sería impensado que pasara antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo. Sería -se afirma- levantar un flanco innecesario ad portas de los comicios.

En este escenario es que los ministros están 100% volcados a que sea despachado, en el mejor de los escenarios, este viernes el mensaje presidencial o más tardar la próxima semana. En ese sentido, una vara de medición será si es que logran convencer a los parlamentarios de la centroizquierda, quienes han deslizado que solo aprobarán la iniciativa una vez que se resuelva el requerimiento en el TC sobre la moción opositora del tercer retiro, lo que puede dilatarse, incluso, hasta después de los comicios.

Sin embargo, la estrategia de Palacio es presionar mediáticamente y reforzar el mensaje de que el proyecto del gobierno es mejor y, por lo mismo, esta semana seguirán desplegados en distintos medios. Un encargo que el propio Piñera hizo ayer en la reunión del comité político, según indican fuentes de gobierno.

“Esperamos que el ánimo de discusión en el Congreso sea distinto, hemos escuchado las voces de personas más moderadas que dicen que van a mirarlo. Pero que haya quienes dicen que no es necesario restituir los fondos nos parece que es irresponsable, no querer hacerse cargo y no es adecuada para Chile”, dijo Bellolio en conversación con Tele 13 Radio. Delgado, en radio Universo, indicó que esperan que la iniciativa “va a consensuar a esa oposición más razonable que seguramente se va a sumar a esto (…). ”¿Quién se puede oponer no solamente al 10% constitucional sino también a que tres millones de personas tengan este bono de $ 200.000?”.

Así, los ministros Ossa y Cerda son los encargados formalmente de liderar las tratativas con la oposición y el oficialismo. Ayer, según afirman en el Ejecutivo, hablaron con algunos diputados -salvo, recalcan, del Partido Comunista-, ya que el proyecto del gobierno ingresará por la Cámara Baja. Hasta el cierre de esta edición, la iniciativa no había sido enviada al Parlamento ni se había definido si ingresaría por la Comisión de Hacienda o de Trabajo.

Los titulares de la Segpres y de Hacienda fueron los que se reunieron el viernes con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, para plantearle la incipiente idea de un acuerdo más amplio, el que no resultó debido a que Provoste reafirmó que como condición se tenía que retirar el escrito del TC. Un punto que el Presidente se ha resistido a entregar.

En tanto, Delgado, Bellolio y Rubilar están apoyando las gestiones y hablando con los parlamentarios con quienes tienen mayor cercanía. Mientras que el ministro del Trabajo, Patricio Melero -quien no formó parte de las tratativas del fin de semana ni estuvo en el anuncio del domingo-, se sumó ayer a la reunión del comité político. Piñera le encargó ver detalles del mensaje presidencial, por ejemplo, en cuanto al reintegro de recursos.

En Palacio explican que Melero no estuvo en el anuncio porque fue decisión del Mandatario que estuviera solo el comité político por parte del gobierno.

La mirada de Chile Vamos

Por el lado de los parlamentarios oficialistas, varios evalúan que el comité político está debilitado y tiene un escaso margen de negociación. En particular, dicen que la semana pasada el equipo político vivió “una semana negra” y que los días que se vienen son tanto o más complejos. Por ahora, dirigentes del sector creen que el proyecto anunciado la noche del domingo corre el riesgo de caerse, pese a que las bancadas de RN y de la UDI ya han asegurado que votarán a favor.

Evópoli, que se restó del anuncio, sigue en la postura de rechazar el mensaje del gobierno. Su presidente, Andrés Molina, manifestó que “el proyecto del gobierno, que tiene intención de ser un proyecto de retiro con condiciones, es muy probable que todas ellas se voten en contra en el Parlamento. Y así nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho desde el primer momento: votaremos en contra”.

De todas formas, agregó que “hay una parte de ese proyecto que nos interesa mucho, que es la parte de ayudar a los que ya no tienen fondos de pensiones”, y “esperamos que haya un acuerdo con la oposición en materia de pensiones y en una reforma tributaria”.

Sobre la posibilidad de acuerdo en estas últimas dos materias, en La Moneda dicen que siguen abiertos, sin embargo, que está difícil dadas las condiciones que han impuesto en la centroizquierda.

En RN, en tanto, la mayoría está alineada con la propuesta del gobierno. Si bien consideran que llegó tarde, votarán favorablemente. Eso sí, algunos quieren sacar o modificar lo relativo al impuesto a las altas rentas y que el bono de $ 200 mil llegue también a quienes tienen un saldo menor en sus cuentas previsionales y no sólo a quienes ya no cuentan con recursos.

El diputado Francisco Eguiguren sostuvo que “el comité político la semana pasada demostró su peor cara, la debilidad fue manifiesta y espero que esta semana se transforme, mejore y realmente sea un aporte. Tenemos que tener ministros que realmente estén cercanos a los parlamentarios, que informen, que negocien y así evitar llegar tarde con las propuestas”. Y agregó: “Tienen que demostrar que tienen las capacidades para liderar este proyecto de ley”.

Una opinión distinta plantea un integrante de la directiva RN, que considera que “son irrelevantes, porque quien toma las decisiones es Piñera y los ministros del comité político no han tenido ninguna capacidad de influir en él”.

El vicepresidente de la UDI, Nicolás Noman, en tanto, planteó que “este proyecto que va a enviar el gobierno viene a darle una nueva oportunidad al comité político de tomar las riendas en lo que es la negociación de este proyecto, pero también en la reforma previsional, el impuesto a los súper ricos y royalty minero”.

Por otro lado, el presidente de esa colectividad, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann, llamaron ayer a la “oposición razonable” a acoger la iniciativa y destacaron que el Presidente acogió planteamientos que la tienda había hecho, por lo que aprobarán el proyecto.

Macaya, en tanto, reconoció que “hemos cometido errores, el gobierno ha cometido errores”, pero añadió que lo importante es que los chilenos reciban las ayudas.

En La Moneda, en tanto, algunos defienden el rol del comité político y sostienen que fue mérito de ellos lograr reunir a casi todos los presidenciables, salvo Ignacio Briones, en el anuncio del domingo. Y que, además, jugaron un rol de convencer a Piñera para que entregara más beneficios, lo que, en todo caso, también fue reforzado por planteamientos de exministros -Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel- que han conversado con Piñera en las últimas semanas.