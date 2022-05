Mary Sarotte: “Es poco probable que Putin pueda tomar medidas drásticas en respuesta a la unión de Finlandia y Suecia a la OTAN”

“Mary Sarotte explora cómo y por qué la OTAN se expandió y las relaciones con Rusia se deterioraron en el mundo posterior a la Guerra Fría. Es un libro importante, bien documentado y contado”, comentó Joseph Nye Jr., exsubsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional de Estados Unidos, sobre Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate (Ni una pulgada: Estados Unidos, Rusia y la creación del estancamiento posterior a la Guerra Fría), el libro que la historiadora de la Universidad Johns Hopkins lanzó en noviembre pasado, y que fue considerado como uno de los mejores de 2021 por la revista Foreign Affairs.

En el libro, la historiadora estadounidense no solo documenta la caída de la Unión Soviética y la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la década de los 90, sino también explica cómo EE.UU. impulsó la ampliación permanente de la OTAN para cerrar las puertas al cambio del orden mundial tras la caída del muro de Berlín.

De cara a la guerra de Ucrania, que muchos ven como un intento del Presidente ruso Vladimir Putin por imponer un nuevo orden mundial, Sarotte analiza en esta entrevista con La Tercera la negativa de Moscú a la incorporación de Kiev a la OTAN y la advertencia lanzada por la decisión de Finlandia y Suecia de sumarse al bloque militar.

El Papa deslizó que la OTAN pudo haber causado la invasión rusa de Ucrania. Francisco dijo que la alianza militar transatlántica estaba “ladrando” a la puerta de Rusia. ¿Está de acuerdo con la opinión del Pontífice?

No estoy familiarizada con esta declaración del Papa y verificaría para asegurarme de que sea precisa. También verificaría el contexto completo en el que el Papa hizo este comentario. La causa de la invasión rusa de Ucrania es la decisión del Presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania. Está tratando de echar la culpa a otra parte, pero al final fue su decisión.

Aparte de la evidente amenaza militar de tener a la OTAN cada vez más cerca, ¿qué más teme el Presidente Vladimir Putin ante la posibilidad de que más países vecinos se unan a la Alianza Atlántica? ¿Putin cree que se puede reeditar la antigua Cortina de Hierro?

Es importante recordar que la “Cortina de Hierro” se refiere a la decisión posterior a la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética de continuar dominando Europa Central y Oriental incluso después del final de la guerra, es decir, trazar una cortina de hierro entre esas regiones y Europa Occidental. Actualmente, Putin está tratando de dominar Ucrania y de dibujar una Cortina de Hierro en sus fronteras, aunque no lo está consiguiendo.

El Presidente de Ucrania ha reconocido que “la cuestión respecto de la membresía de la OTAN para su país se ha enfriado... La OTAN no está preparada para aceptar a Ucrania”, dijo Volodymyr Zelensky en una entrevista televisada en marzo. ¿Ucrania terminará ingresando en la OTAN? ¿Por qué?

La cuestión de la membresía de la OTAN para Ucrania está fuera de la mesa por ahora. A la OTAN no le gusta recibir nuevos miembros con conflictos activos en sus territorios. Y Ucrania ya está recibiendo un amplio apoyo. De alguna manera, los contactos bilaterales de Ucrania con miembros individuales de la OTAN se han vuelto más importantes que su relación con la alianza en su conjunto.

La guerra “no solo amenaza con destruir Ucrania”, advirtió el politólogo John Mearsheimer en un ensayo para la revista The Economist, sino también tiene “el potencial de convertirse en una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN”, agregó. Aunque Ucrania no pertenece a la Alianza, ¿cómo podría el conflicto conducir a una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN?

Cada vez que hay una gran guerra, pueden suceder muchas cosas impredecibles. Si la guerra se extiende al territorio del Artículo 5, eso podría desencadenar un conflicto mayor.

Putin ha advertido a su homólogo finlandés que unirse a la OTAN y abandonar el histórico estatus neutral del país nórdico sería un “error”. Pero The Washington Post dijo que Moscú no puede hacer mucho al respecto. ¿Cree que la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN puede llevar a Moscú a tomar una decisión extrema?

Es difícil decir exactamente qué hará Putin en una situación determinada. Pero dado lo escasas que están sus fuerzas en Ucrania, es poco probable que pueda tomar medidas drásticas en respuesta a la unión de Finlandia y Suecia a la OTAN.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que Suecia y Finlandia deben dejar de apoyar a los grupos terroristas en sus países, brindar claras garantías de seguridad y levantar las prohibiciones de exportación de armas a Turquía si busca ingresar a la OTAN. ¿El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan puede evitar que Finlandia y Suecia se unan a la Alianza?

En teoría, todos los miembros actuales deben aceptar por unanimidad a todos los nuevos miembros. Pero hay muchas negociaciones y tratos en la trastienda que sucederán para garantizar que surja un apoyo unánime. Turquía puede retrasar el proceso y, en teoría, votar en contra, pero supongo que se manejará entre bastidores.

¿Qué aporta a la OTAN la entrada de Finlandia y Suecia como miembros? ¿Son países estratégicos por su posición geográfica? ¿Qué suman en recursos militares?

La OTAN ya ha agregado a los estados bálticos y les ha dado la cobertura del Artículo 5. En la actualidad, sin embargo, son muy difíciles de defender. Si Finlandia y Suecia se convierten en miembros, la contribución más importante que harán será cumplir ese compromiso preexistente, convirtiendo el Báltico en un lago de la OTAN.

Vladimir Putin ha señalado que Rusia tolerará que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, pero advirtió que el Kremlin respondería si la alianza instalaba bases o equipos militares en cualquiera de los dos países. ¿Cree que la OTAN cumplirá estas condiciones planteadas por Putin?

Depende de Finlandia y Suecia, en negociación con la OTAN, decidir si habrá límites en el tipo y/o cantidad de tropas y equipos en su territorio. Noruega ya tiene tales límites, por lo que es posible que Finlandia y Suecia hagan lo mismo, para mantener manejables las fricciones con Moscú.