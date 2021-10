Por qué Sichel terminó revelando que retiró primer 10% y apuntó a sacar todos los ahorros previsionales

El lunes en el comando de Sebastián Sichel aseguraban que no iban a modificar la estrategia y que el candidato se mantendría firme en no decir si es que sacó o no alguno de los retiros previsionales. El abanderado se había negado ese día a responder argumentando que no caería en ese “debate moral”, justo ad portas de la votación del proyecto de cuarto retiro previsional en la Cámara de Diputados, el que terminó siendo aprobado en la Sala y despachado al Senado.

Al día siguiente de la votación, Sichel lamentó que haya habido parlamentarios oficialistas que sufragaran a favor e insistió, en un punto de prensa, en que “ese debate moral no estoy de acuerdo con que se dé”.

Sin embargo, la evasiva de Sichel generó críticas entre algunos parlamentarios de Chile Podemos Más y también diferencias al interior del propio comando del candidato. Algunos creían que fue una mala estrategia y que se debió transparentar la información de inmediato para evitar abrir un flanco innecesario.

Según comentan en el equipo de Sichel, no fue tan fácil convencer al abanderado. Agregan que los voceros Katherine Martorell, Francisco Undurraga e Isabel Plá eran de la idea de que transparentara si había retirado fondos o no. De hecho, ayer por la mañana Undurraga, en una entrevista radial, sostuvo que Sichel debía aclarar si es que hizo o no algún retiro.

En tanto, según las mismas fuentes, la jefa programática, Victoria Paz, era de la idea de que el abanderado no debía caer en ese debate. De hecho, ella también se había negado en un programa de televisión a decir si había sacado sus fondos.

En el equipo de Sichel y en el oficialismo reconocen que la presión fue en aumento y, por lo tanto, era necesario cambiar la estrategia. A eso se sumó que incluso, el propio Presidente Sebastián Piñera intervino de manera indirecta y pidió que se informara que él no había efectuado ningún retiro. Algunos en el comando fueron informados previamente que Presidencia emitiría un comunicado en la materia.

Avanzar en retirar el 100%

Así, junto con sincerar a través de un video en Twitter que sí había sacado el primer retiro del 10%, Sichel dijo que, en caso de que se apruebe el cuarto retiro, hay que avanzar a sacar el 100% de los fondos previsionales para ponerlos en un lugar seguro.

En el comando del abanderado explican que se optó por ese camino por dos razones. Primero, porque es una idea que le gusta a un sector de la centroderecha en un momento en que la figura del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha ido al alza. Y, en segundo lugar, porque también permite “pegarle” a los candidatos Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) e instalar la idea de que las pensiones corren un riesgo con esas candidaturas porque quieren nacionalizar el sistema.

“El 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro, porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar su programa de gobierno, como Gabriel Boric, o aquellos que explícitamente quieren expropiar nuestros fondos; quieran quedarse con nuestros ahorros provisionales para garantizar programas de gobierno inviables”, dijo Sichel en el mensaje que subió a Twitter.

Sorpresa de La Moneda y reparos en el oficialismo

En La Moneda y en Chile Podemos Más destacaron que Sichel aclarara si había efectuado retiros. Sin embargo, tanto en Palacio como en algunos sectores del bloque generó sorpresa que anunciara que está de acuerdo con sacar todos los fondos si es que se aprueba el cuarto retiro, una medida que ha sido impulsada por algunos diputados UDI, principalmente, Jorge Alessandri.

Esto, porque Piñera y los ministros del comité político han dicho que ese no es el camino, sino más bien mejorar las pensiones. De hecho, en el gobierno comentan que al Mandatario le inquietó el anuncio.

En RN también hubo quienes se manifestaron en contra de la idea. “En cuanto al cuarto retiro, quienes estamos a favor lo apoyamos porque hoy es una necesidad. Lo que esperamos es que si avanza este proyecto, inmediatamente avancemos en la reforma a las pensiones y no el retiro del 100%”, sostuvo el diputado Camilo Morán.

Otros en el Ejecutivo sostienen que -si bien no están de acuerdo con el planteamiento de Sichel- “la intención detrás de lo que propuso va en línea con la preocupación que existe con una eventual nacionalización de los fondos de pensiones”. De esta forma consideran que es “una buena estrategia”.

El tema, incluso, fue sondeado por la economista Paola Assael, quien realiza encuestas y focus group para Sichel a través de la empresa Black & White. En un estudio realizado el miércoles añadió una pregunta al panel sobre la adhesión a la idea de un retiro del 100% de las pensiones.

El mismo sondeo consultó “qué tan probable cree Ud. que le expropien el total o parte de sus fondos de pensiones si es que gana Sichel, Boric, Kast o Provoste”, adjuntando distintas respuestas por cada candidato.

También se consultó si existía temor o no por la expropiación de los fondos, y si se prefería un sistema de capitalización individual o un sistema de reparto.

Este medio consultó a Assael por el sondeo, pero ella declinó referirse al tema.

Tras la declaración de Sichel que sacó su primer retiro de fondos de pensiones, se cuestionó otro punto. Pues en su última declaración de patrimonio e intereses -que mostró para las primarias de julio- no declaró tener fondos en su APV, a donde dijo que movió su 10%.

En su declaración de impuestos -que el candidato cedió a La Tercera a finales de junio- el abanderado declaró $1.046.735 por concepto de cuenta de ahorro voluntario. Sobre este punto, su vocera Martorell afirmó que “la declaración de patrimonio e intereses de Sichel está publicada en el año 2020, en regla como corresponde, y de acuerdo a la Contraloría no corresponde publicar los ahorros de APV y eso es un dictamen que está vigente desde el 2017″. Martorell no se refirió a la declaración de impuestos al ser consultada.

Otros candidatos presidenciales, como Yasna Provoste, que sí declaran sus montos de APV.