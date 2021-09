Sichel evita aclarar si retiró fondos previsionales y desata críticas en Chile Podemos Más

En la antesala de la votación del proyecto del cuarto retiro de pensiones, que se realiza hoy en la Cámara de Diputados, y cuando el gobierno está haciendo todas las gestiones para evitar que la iniciativa avance hacia el Senado, el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, evitó aclarar si accedió o no a los fondos de pensiones.

En el sector transmiten que frente al tema Sichel se juega “su capacidad de liderazgo y de ordenar a la coalición”, ya que llamó expresamente a rechazar la moción.

Primero fue la jefa programática, Victoria Paz, quien se negó a responder si ha sacado alguno de los retiros del 10% de los fondos previsionales.

En el programa Estado Nacional de TVN, Paz -evidentemente incómoda- dijo: “Lo voy a decir. Porque creo que esta es una caza de brujas ridícula. Encuentro que es primero una perturbación de la privacidad de cada persona. ¿Por qué le están preguntando a todas las personas si sacaron un 10%? En estas brujas de Salem que se ha convertido este país”.

Y ayer fue el turno de Sichel, quien en una actividad para lanzar medidas programáticas, fue consultado por la prensa al respecto y se negó en tres ocasiones a responder. “He visto interés de tirar fuegos artificiales para desviar el tema de fondo”, dijo, agregando que “muchos han caído en esa trampa moral”.

Luego insistió en que “no voy a caer en ese debate moral” y que “no vamos a caer en el volador de luces que está poniendo la izquierda”. El sábado pasado, la vocera de campaña, Katherine Martorell, había sincerado que también hizo un retiro. “Yo hice un retiro del 10%, sólo uno, y lo hice por una situación familiar, una enfermedad familiar y me parece, insisto, la mala señal de hablar de los retiros versus la importancia de hablar de cómo vamos a devolverles a las personas los fondos y cómo vamos a darles pensiones dignas”, dijo en la ocasión.

Hay versiones en el comando que apuntan a que no hubo una coordinación previa entre Sichel y Paz, mientras que otros sostienen que es parte de un diseño comunicacional para no caer en ese debate y así hablar de los temas de fondo. En todo caso, en el equipo del candidato evitan responder si es que Sichel sacó o no alguno de los retiros y agregan que eso corresponde al ámbito privado.

El tema, en todo caso, generó inquietud entre algunos parlamentarios del oficialismo quienes cuestionaron que Sichel guardara silencio en la materia, sobre todo, ad portas de la votación y en un escenario en que ya, el viernes pasado, había generado ruido en La Moneda y entre los legisladores que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda; y su par de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, reconocieran que sacaron el primer retiro. En esa oportunidad, el Ejecutivo tuvo que hacer una especie de “control de daños” para evitar que el tema continuara escalando.

“Es que es irrelevante el hecho de haber sacado o no, porque al ser una ley es para todos. Lo que es relevante es que evite contestar algo que hasta los ministros contestan con franqueza y él deja un halo de duda en su respuesta que no le hace bien a su discurso. Si él siempre ha estado en contra de los retiros, entonces diga ‘no retiré’, pero si no contesta, deja una duda de inconsecuencia en su actuar y eso no le hace bien a su campaña”, dijo ayer el diputado RN Miguel Mellado.

Su par, Eduardo Durán, en tanto, sostuvo que “los candidatos y funcionarios públicos, la gente espera que sean transparentes y que sean consecuentes entre lo que piensan y lo que hacen. Desde ese punto de vista, él debiera dar a conocer cuál ha sido su actuar en la práctica sobre los retiros. Hago un llamado a todos los parlamentarios a que nos sinceremos con la gente. Yo hice uso de mi primer retiro. Y eso la gente lo tiene que saber”.

El senador UDI, José Miguel Durana, por otro lado, manifestó que “todos quienes ocupamos un cargo público debemos transparentar si se sacó o no alguno de los tres retiros. Y obviamente que el candidato Sichel tiene que transparentar esa situación, porque esto no puede ser un secreto. Lo que la gente espera es ser transparente en todos los temas, y este es un tema importante”.

En Evópoli evitaron cuestionar a Sichel, y su presidente, el diputado Andrés Molina, indicó que “mucha gente retiró sus retiros por el miedo. Si las declaraciones eran que íbamos a nacionalizar los fondos (...) Hizo que mucha gente sin tener la necesidad lo retirara (...) Eso es un tema de él (...) los retiros de las AFP es un tema personal y cada uno puede decir si retiró o no”.

Los cuestionamientos a Sichel ocurren, además, en medio de las tratativas del abanderado para mejorar las relaciones con los partidos de la coalición y dejar atrás los enfrentamientos.

Kast: “Siempre es mejor contestar las preguntas”

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, también fue consultado ayer por su postura y él, a diferencia de Sichel, sí contestó y dijo que no había sacado retiros del 10%. “Eso lo tiene que responder él (si retiró o no). Yo no tengo por qué apuntar con el dedo porque alguien lo haya retirado o no. Creo que lo mejor es siempre contestar las preguntas que a uno le hacen, de frente”, afirmó Kast.

La abanderada del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, también criticó a Sichel y aseguró que “Chile tiene derecho a saber si el candidato Sebastián Sichel sacó o no sacó su 10%. Esto no es una trampa, como él quiere decir. Es una exigencia mínima de transparencia. El candidato de continuidad de este gobierno tiene una tarea pendiente en la transparencia de este país (...) Sí o no. Porque uno se pregunta cómo puede presionar a los parlamentarios para que voten en contra del cuarto retiro si ni siquiera puede dar cuenta de sus acciones”.

En medio de las críticas por este tema, Sichel sostuvo ayer una reunión con la bancada y la directiva de Evópoli, encuentro en el que -según presentes- se abordaron los emplazamientos al abanderado. Ahí, la opinión unánime fue que era indebido que se vulnerara la privacidad del candidato con estos cuestionamientos, y que no había que caer en eso, sino que apuntar hacia las reformas de pensiones de más adelante.

En esta ocasión, de todas formas, en Palacio transmiten que no creen que “la no respuesta de Sichel” tenga un mayor impacto en los dichos de Sichel e, incluso, algunos defienden su postura debido a que creen que se está intentando hacer “un cuestionamiento moral” sobre una política pública.

En La Moneda agregan que saben que el escenario de esta jornada es complejo y prevén una estrecha votación. Hasta el cierre de esta edición, las mismas fuentes transmitían que la moción sería rechazada, pero -advertían- que el “efecto electoral” puede generar cambios de última hora entre algunos parlamentarios.