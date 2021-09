Katherine Martorell reconoce que también retiró el 10% de los fondos de AFP: “Lo hice por una enfermedad familiar”

Una nueva figura del oficialismo reconoció que retiró el 10% de sus fondos previsionales. Se trata de Katherine Martorell, vocera de la campaña de Sebastián Sichel y exsubsecretaria de Prevención del Delito.

“Yo hice un retiro del 10%, sólo uno, y lo hice por una situación familiar, una enfermedad familiar y me parece, insisto, la mala señal de hablar de los retiros versus la importancia de hablar de cómo vamos a devolverle a las personas los fondos y cómo vamos a darle pensiones dignas”, detalló durante una presentación de nuevas vocerías.

Martorell, quien era funcionaria de gobierno al momento de efectuado el retiro, subrrayó que a su juicio el punto más urgente es otro. “Tenemos que darle seguridad a las personas y es en eso en lo que nos estamos enfocando. La mala señal es que sigamos hablando de cómo sacamos los ahorros de las personas y no hablemos de cómo se los devolvemos”.

La revelación de Martorell se suma a la de otros actuales integrantes del gobierno, como los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente), quienes el viernes reconocieron que en su momento efectuaron retiros de sus fondos previsionales. En el caso de Cerda, fue respaldado por el gobierno debido a que al momento de efectuar el retiro, aún no ejercía como secretario de estado.

Tras salida de la carrera presidencial: Mario Desbordes retiró segundo y tercer 10% de las AFP

El exdiputado de Renovación Nacional y exministro de Defensa, Mario Desbordes -y quien fuera uno de los nombres claves para la aprobación de los primeros retiros de las AFP- reconoció este viernes que retiró el segundo y tercer 10% de los fondos de pensiones.

En conversación con Hola Chile de La Red, el también exabanderado presidencial de RN, señaló: “terminó la primaria y me reinstalé en mi oficina de abogados. Estoy lleno de posibles buenos clientes pero en estos dos meses los ingresos por supuesto no son lo que uno esperaría”.

“Yo hice recién dos retiros, el segundo y el tercero. Y lo hice porque tengo que pagar cosas. La realidad mía la puede estar viviendo mucha gente”, afirmó Desbordes.

En la misma línea, el exdiputado apoyó al ministro Cerda, quien realizó el primer retiro. “El ministro no era ministro y lo retiró en el marco de lo que era este proyecto, que yo peleé con dientes y uñas. En ese momento estaba convencido que no había otro alternativa. No sólo en los sectores populares”.

Además, Desbordes fue consultado sobre si apoyaría el cuarto retiro. Frente a esto mencionó que “yo creo que en general la mayoría de la población que necesitó el primero y el segundo hoy está ayudada por el IFE y por los demás bonos. Pero no soy quien, no tengo moral, porque sé que hay mucha gente que está necesitándolo igual”, finalizó.