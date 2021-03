¿Qué hacer con la elección de abril? Integrantes del Consejo Asesor Covid-19 plantean revisar contagios de aquí al viernes para definir

Para el 10 y 11 de abril están programadas las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Sin embargo, el avance de una nueva ola de la pandemia del coronavirus en Chile ha instalado el debate sobre la pertinencia de mantenerlas o postergarlas. Ya es tema habitual de conversación entre diversos actores, también ha sido planteado en La Moneda -cuya inclinación es mantener los comicios en su fecha original- y, esta vez, algunos miembros del Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud entregan sus posturas

Porque a pesar del endurecimiento de las medidas de restricción a los desplazamientos que implementó este lunes Salud, los expertos insisten en que la situación que atraviesa el país es crítica. Y que eso es algo que no se puede obviar.

María Teresa Valenzuela, epidemióloga y parte del Consejo Asesor Covid-19, asegura que “no se nos ha pedido oficialmente un pronunciamiento. Sin embargo, creo que la vez anterior, el plebiscito, fue más bien una situación bastante normal, bien cuidada, bien protegida”.

Sobre aplazar las elecciones advierte que “es algo que tienen que decidir las autoridades, el gobierno, los poderes del Estado, pero si se llega a hacer, hay que considerar que estamos en una condición crítica de la pandemia, que marca claramente una ola fuerte que nos está azotando. Lo importante es que se haga con el mismo orden cívico de la otra vez, pero la gente tiene que comprender que tenemos que mantener las medidas”, añade. ¿Cuáles son esas medidas? No caer en situaciones de aglomeraciones.

Así las cosas, Valenzuela deja ver una posible solución: “Quizás pudiera pensarse en que lo más prioritario es que se elija a los constituyentes y se podría, a lo mejor, aplazar la elección de otros cargos, dependiendo de cómo siga la situación en los próximos dos días, porque tampoco hay tanto plazo para adoptar una decisión”.

En eso coincide su par en la instancia, el exministro Álvaro Erazo: “Son muy importantes los datos que vamos a tener en las próximas 72 horas. Con esa información, más lo que estamos haciendo de análisis de las nuevas variantes del Covid, podremos tener nuevas conclusiones y reafirmar lo que se pueda recomendar en una dirección u otra”.

El médico advierte que “aún con la importancia que tienen para la vida democrática de Chile unas elecciones, el principio es que la salud está primero. Si llegamos a la conclusión de que no podemos sobrellevar ambas condiciones -enfrentar la pandemia y la necesidad de un proceso democrático- tenemos que actuar siempre con el principio de proteger la salud de la población”.

Gonzalo Valdivia, también consejero del Minsal y médico cirujano de la Universidad Católica, señala que “el escenario respecto de las elecciones es complejo. La situación epidemiológica es difícil y es diferente a la que vivimos en el periodo previo, en 2020, incluso también con una votación incluida. La diferencia radica en que la situación es relativamente homogénea en todas las regiones del país, con muy pocas excepciones”.

Erazo, en tanto, dice que esta era una “ola anunciada” y que de no mediar una intervención rápida de la curva “podríamos llegar a una saturación completa”.

“Comparativamente, son escenarios distintos con la elección pasada. Estas votaciones nos pillan en pleno ascenso de casos, pero creo que no podemos caer en fatalismos. Hoy no se puede decir que no hay solución y que hay que suspender. Es precipitado y falta información más sólida”, expone.

Y es que a ojos de los expertos, la pandemia en Chile muestra una progresión común muy importante y hay situaciones “que están requiriendo toda la atención de la autoridad sanitaria: la participación de las nuevas cepas, la movilización de personas, los efectos de la movilización del verano y una serie de otras consideraciones que hacen absolutamente necesario que para efectos de tomar una decisión sobre las elecciones prime el criterio sanitario. Claramente es importante que eso sea comunicado y entendido”, según aporta Valdivia.

El especialista advierte que para zanjar si se mantiene o no la fecha de los comicios se debe considerar que “los niveles de participación en las próximas votaciones se estiman elevados, y aunque sean en dos días, van a generar movilización de personas y situaciones de riesgo en el sentido del contacto físico y aglomeraciones. A mi juicio, priman fundamentalmente las razones técnicas y sanitarias para ese proceso”.

En ese sentido, Erazo valora “que en la última elección hubo un muy buen comportamiento de la población. El tema tiene que estar en la mesa y discutirse”.