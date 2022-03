Renuncia de Juan Benavides deja al directorio de Codelco sin quórum para sesionar

La renuncia anticipada del presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, creó un inesperado problema para el gobierno que hoy asume: Gabriel Boric deberá nominar un sucesor antes de la fecha estipulada en la ley. Además, la renuncia dejará al directorio de la mayor empresa del país sin quórum suficiente para sesionar.

Aludiendo a razones personales, Benavides -ingeniero comercial y contador auditor- anunció sorpresivamente este jueves su renuncia al cargo en el que fue designado por el presidente Sebastián Piñera en 2018 y que vencía en mayo próximo. En esa fecha el nuevo gobierno debía nominar al futuro presidente de Codelco.

“Está la misión cumplida y corresponde un descanso”, manifestó en una declaración pública Benavides, quien antes fue gerente general de Falabella y presidente de la AFP Habitat. Según quienes conocieron la interna de la renuncia, Benavides habría informado su decisión al Presidente Piñera el martes en una reunión en La Moneda. La renuncia se hará efectiva con fecha 11 de marzo.

La salida de Benavides ocasionará un vacío momentáneo en Codelco: no podrá sesionar el directorio de la minera estatal. Según establecen los estatutos de la corporación, el quórum para sesionar es de siete directores. Aunque la mesa tiene nueve integrantes, dos asientos están aún vacantes por diferencias entre los sindicatos de la empresa, que no han postulado a sus representantes. Esos dos cargos son designados a partir de quinas presentadas por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y, la segunda, por la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco) en conjunto con la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc).

Por ello, Codelco tenía hasta ahora solo siete de sus nueve asientos ocupados. Pero la renuncia de Juan Benavides los dejará en seis, imposibilitando la continuidad del directorio. La mesa, sin embargo, se reúne solo a fines de cada mes, por lo que el nuevo gobierno tiene tiempo para designar al sucesor de Benavides.

Según la ley de Codelco, tres directores son designados directamente por el Presidente de la República. En esos tres puestos, Piñera designó a Benavides, el exministro de Hacienda Felipe Larraín y el ex ministro de Obras Públicas Hernán de Solminihac. Los tres terminan su período en mayo de 2022 y sus reemplazantes serán nominados por Gabriel Boric. Por el momento, Larraín no ha expresado su intención por irse antes, ha dicho a quienes han conversado con él.

Los otros cuatro miembros del directorio son electos por el Presidente a partir de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP). En ese grupo están el exejecutivo de Codelco Juan Enrique Morales y el empresario Isidoro Palma, quienes terminan su mandato en mayor de 2023, y la abogada Patricia Núñez y el exministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz, cuyo período finaliza en mayo de 2025. Todos esos cargos podrán ser resueltos a futuro por Boric.

Sin subrogante

Además de la falta de quórum para sesionar, Codelco hoy no tiene presidente. Como no existe la figura de vicepresidente, no hay subrogante para su cargo. En caso de vacancia, los estatutos establecen que el directorio puede nombrar a su reemplazante de entre los tres directores que elige el Presidente de la República. En este caso, entre Felipe Larraín y Hernán de Solminihac. Pero el directorio hoy no puede sesionar.

“Codelco tiene una agenda con muchos desafíos, pero está en muy buenas manos”, señaló en su declaración pública Benavides, quien no quiso ahondar en los motivos de su salida, entre los cuales estaría, dicen quienes han escuchado sus razones, su incomodidad a realizar rendiciones de cuenta a las autoridades entrantes. Otros afirman que, al contrario, Benavides quiso con esto facilitar el camino al nuevo gobierno para designar a su reemplazante. “El gobierno corporativo autónomo y despolitizado es clave para el desarrollo y avance de Codelco en lograr los más altos estándares de minería mundial”, dijo Benavides en su declaración.

Desde la administración Boric, sin embargo, dicen que esto no apura los plazos, porque ya era para ellos un tema urgente. Es uno de los cargos más importantes del Estado y su nombre está en las fases finales de definición, afirman desde el nuevo gobierno. Uno de los candidatos que habría sido considerados para ese cargo es el exministro de Energía, Máximo Pacheco.

Aunque Codelco tiene un presidente ejecutivo, cargo que hoy ostenta Octavio Araneda, el presidente del directorio no es un timonel común y corriente. A diferencia de los presidentes de otras grandes empresas, el de Codelco tiene oficinas en la casa matriz y tiene un rol mucho más activo: trabaja parte importante de su tiempo en la minera, con reuniones todas las semanas.

La relevancia de Codelco está sus números. El año pasado, con precio del cobre en las nubes, Codelco aportó al fisco más de US$ 5.572 millones, la cifra más alta en una década. Además, registró excedentes por unos US$ 7.394 millones, cifra que equivale, por ejemplo, a casi el 9% del Presupuesto fiscal de Chile para 2022.