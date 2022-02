Sara Concha (Ind-PCC): “Si Kast sabe manejar bien las circunstancias, podría repostular a la Presidencia”

A partir de marzo, Sara Concha (26) se convertirá en la primera y única diputada electa por el Partido Conservador Cristiano (PCC) en el Congreso. La estudiante de último año de Fonoaudiología de la Universidad del Alba obtuvo un escaño por el distrito 19, perteneciente a la región de Ñuble.

Tras la disolución de la colectividad de tendencia evangélica -por no cumplir con los niveles de representatividad establecidos por ley-, la activista provida anunció a fines de diciembre del año pasado que, mientras espera el refichaje del PCC, integrará la bancada de Renovación Nacional (RN) por mayor “afinidad”, respecto de la bancada republicana.

La noticia causó distintas reacciones dentro de lo que fue el Frente Social Cristiano, el pacto eleccionario que levantó a José Antonio Kast como candidato a la presidencia, y donde convergían el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano. “Si bien es cierto que yo apoyé 100% a Kast, la bancada republicana no me representaban 100% (...). Y también me distancié por ciertos dichos”, señala la futura diputada.

En conversación con La Tercera, Concha asegura que su distanciamiento de la bancada republicana se debe a la “poca tolerancia”, expresada en declaraciones como la de Johannes Kaiser sobre el voto femenino. Por otra parte, comenta que su prioridad en la Cámara Baja durante los primeros meses serán la ley de Autismo y generar “más leyes que potencien la educación y la familia”.

¿Cuál será el sello de su labor legislativa? ¿En qué tema se enfocará durante los primeros meses?

Uno de los sellos es generar representatividad, que es una de las funciones de un parlamentario, siendo una persona cercana a la gente y que hace un trabajo en terreno. Una de las cosas que busco es pertenecer a la Comisión de Educación y a la de Familia, porque son cosas en las que he trabajado y he sido activista por harto tiempo, tanto de la familia como de la vida. Entonces una de mis metas también es fomentar a la familia como una base importante dentro de lo que es la formación de una sociedad.

Si tuviera que elegir solo una, ¿cuál es la iniciativa legislativa que será su prioridad en este 2022? ¿Por qué?

Una de las cosas que buscaría es que se apresure la ley, que está estancada hasta el momento, para la protección e inclusión de personas del espectro autista. Otra cosa que me gustaría hacer es crear leyes que generen un mejor proceso de admisión escolar. Obviamente esto hay que ir desarrollándolo a medida que avancen los primeros meses, pero mis prioridades serían más leyes que potencien la educación y a la familia.

Usted no se integró a la bancada republicana por tener más “afinidad” con Renovación Nacional, pese a no sentirse 100% cómoda en Chile Vamos. ¿Cuáles son las coincidencias o principios afines con RN que no encontró con el Partido Republicano?

Primero quiero aclarar que mientras no se rearme el partido, yo sigo siendo del Partido Conservador Cristiano. El pacto del Frente Social Cristiano fue un pacto eleccionario, o sea, que terminaba cuando se concretara el periodo de elecciones, pero no tiene cumplimiento en lo que va dentro de lo que es el trabajo legislativo. Entonces, no había un mayor compromiso. Aparte de eso, si bien es cierto que yo apoyé 100% a José Antonio Kast, la bancada republicana tampoco me representaban 100%, por eso es que yo tenía ya un partido. Y también me distancié por ciertos dichos.

¿Se refiere las declaraciones de Johannes Kaiser?

Sí, es una de las cosas, pero también, por ejemplo, la reacción del Partido Republicano a través de las redes desprestigiando a mi persona. Eso me molestó un poco más todavía y por eso decidí trabajar de la mano con la bancada de RN, no perteneciendo ni militando, sino que más bien trabajando con ellos por la afinidad que tengo con los diputados electos que son cristianos evangélicos. Chile Vamos tiene un ala conservadora y una ala más liberal, y yo me adjunto más a esa pequeña ala más más conservadora, porque es lo que siempre he defendido. Además, tampoco me gustaría compartir en una bancada donde hay tan poca tolerancia, me siento más cómoda trabajando con los que sí representan mis principios e ideales.

Entonces, usted nunca perteneció a la bancada republicana...

Claro, es lo que se asumió por estar dentro del pacto que se hizo con Kast. Este fue un pacto eleccionario, o sea, que terminaba con las elecciones. De ahí no había un compromiso de seguir trabajando en lo legislativo dentro del Congreso con ellos.

Usted es la primera parlamentaria electa del Partido Conservador Cristiano. ¿Cómo rearmarán el partido y a qué aspiran en el PCC durante los próximos años para establecerse como una fuerza política relevante?

Lo primero es rearmarlo y a la vez prepararnos para las próximas elecciones y generar más líderes políticos cristianos dentro del Parlamento. Fuimos uno de los partidos que se armó en pandemia, con todo lo que significan los desafíos de eso, en muy poco tiempo. Así que ahora parte de la estrategia es usar todos los medios posibles. Teníamos las redes sociales, estábamos haciendo terreno. Estamos ahora formando también equipos de los mismos militantes comprometidos a trabajar en el refichaje o rearmar el partido.

Usted se declara activista provida y, además, en la campaña de José Antonio Kast se habló de derogar la ley de aborto en tres causales. ¿Hay espacio para que la bancada impulse esa idea?

Yo creo que hay que buscar el diálogo y esperar lo que se viene más adelante. Por ahora, la ley de aborto libre está en stand by. Lo último que pasó es que fue rechazada. Pero hay que enfocarse en lo que viene por delante. El tema social es súper importante. Está el tema de pensiones, que ahora está avanzando un poco, pero hay muchas otras cosas en las que por ahora hay que enfocarse.

Usted ha dicho que Kast seguirá siendo su líder, pero otros parlamentarios de derecha dicen que no debe ser el gran líder del sector. ¿Cómo ve la distancia que ha tomado Chile Vamos de la figura de Kast tras perder las elecciones?

Las decisiones van a generarse a través del diálogo, pero al menos yo siempre voy a optar por el líder o la persona que represente más mis principios, eso es lo que yo nunca voy a transar. Entonces, si es Kast, bien, nos sumamos a él. Kast, hasta ahora, ha sido la única persona consecuente que ha tenido la valentía de decir: ‘yo también represento a los valores cristianos’, que lo que a mí me interesa. Si es otro y no es Kast, lo vamos a apoyar igual, siempre y cuando representen nuestros principios.

¿Pero no cree que el ciclo político del excandidato presidencial terminó?

Kast hubiese sido muy buen presidente, lo he dicho en varias oportunidades. Creo que si sabe manejar bien las circunstancias, podría mantenerse para repostular. De todas formas lo podríamos apoyar. Al menos yo lo podría apoyar. No creo que su ciclo político esté terminando, Kast siempre ha sido una persona de convicciones.

¿Tuvo un buen recibimiento en la bancada? ¿Se ha sentido representada por la negociación de la Cámara, al estar dentro de la bancada de RN?

La negociación se tiene que ir viendo una vez que asumamos, porque hasta ahora no tenemos más atribuciones de decisión. Desde lo poco que he podido compartir con ellos, vi que se puede dialogar, compartir y opinar. Creo que eso es bueno para mantener un buen ambiente dentro de lo que es una bancada. Ha sido bueno el acercamiento que he tenido con ellos en el Congreso y el recibimiento. Y la idea dentro de todo es siempre enfocarnos en hacer un trabajo colaborativo en beneficio de nuestro país y de nuestra región.