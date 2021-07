Sichel y Boric ganaron en casi todos los distritos del país: la anatomía de dos victorias holgadas y sorpresivas

Hace 4 horas

El amplio triunfo del exministro de Desarrollo Social no se explica por ninguna zona geográfica en particular. El abogado exmilitante DC logró asegurar su nombre en la papeleta presidencial de noviembre ganando en todas las regiones de Chile. Logró quedarse con más del 50% de los votos en 12 de los 28 distritos electorales y en 7 de las 16 regiones. Por lejos fue en O'higgins donde mejor le fue: se quedó con casi el 58% de los votos de Chile Vamos. El diputado, en tanto, solo no pudo ganar en el distrito que incluye a la comuna Recoleta.