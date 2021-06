Sorpresivo anuncio sobre matrimonio igualitario desata duras críticas oficialistas al Mandatario y complica candidatura de Lavín

Habían transcurrido 15 minutos desde que inició su última cuenta presidencial ante el Congreso Nacional en Valparaíso, cuando el Presidente Sebastián Piñera hizo un anuncio que sorprendió a Chile Vamos, a varios miembros del gobierno y desató la molestia del oficialismo.

“En nuestro primer gobierno impulsamos el Acuerdo de Vida en Pareja. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado”, partió diciendo el Mandatario. “Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, dijo.

Y añadió: “Por estas razones anunciamos hoy que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario en Chile. De esta forma todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia, con toda la dignidad y protección que ellas necesitan y merecen”.

El anuncio de impulsar el proyecto que envió la Presidenta Michelle Bachelet en 2017 -que se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado y fue aprobado en general con solo un voto favorable de Chile Vamos, del senador Felipe Kast (Evópoli)-, se manejó con completo hermetismo. Según afirman en Palacio, solo el entorno más cercano del Mandatario -su jefa de comunicaciones, Carla Munizaga; su exjefa de gabinete, Magdalena Díaz y el exasesor internacional, Benjamín Salas- estaba al tanto, aun cuando éste último ya no trabaja en el gobierno, pero colaboró de manera informal en el texto. El ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, se enteró poco antes de la cuenta que el tema se incluiría en el discurso.

Los tres primeros, de acuerdo a las mismas fuentes, fueron claves a la hora de incluir esta idea en la última alocución de Piñera, la que se venía conversando desde hace varios días entre el Jefe de Estado y su equipo más cercano. Según explican en La Moneda, desde el inicio de la semana pasada la opción de incorporar la apertura en el matrimonio igualitario estaba sobre la mesa, sin embargo, no fue hasta ayer a última hora, muy cerca del inicio de su alocución, que se incluyó en la versión final del discurso de Piñera.

De hecho, en las primeras versiones del texto que circulaban ayer, no estaba el apartado relativo a avanzar hacia el matrimonio igualitario. Algunas voces en el Ejecutivo afirman que si bien la decisión Piñera la tomó en la mañana de ayer, se evitó incluir de inmediato en el discurso final para evitar filtraciones.

En Palacio algunas versiones transmiten que el Jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet, no estaba al tanto de la versión final del discurso de Piñera e, incluso, que este año no colaboró tanto en el texto final como lo hizo en otras ocasiones. De acuerdo a una fuente de gobierno, Larroulet sí estaba en conocimiento del tema, sin embargo, se mantuvo más bien al margen porque no era una idea que “lo entusiasmara mucho”.

Las razones

La idea de Piñera de avanzar en poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario venía rondando hace tiempo en su cabeza. En octubre del año pasado, de hecho, La Tercera publicó que el Jefe de Estado le había solicitado a su comité político reevaluar la postura del gobierno en esta materia, la que, desde que asumió, no tenía en su programa avanzar en las uniones matrimoniales de parejas del mismo sexo.

De hecho, en 2018 se levantó una polémica con la oposición cuando el gobierno, a través de la Subsecretaría de DD.HH., modificó el plan de derechos humanos y, en vez de plantear que impulsarían el proyecto, señalaron que solo monitorearían su avance. “El proyecto de ley de matrimonio igualitario está en el Congreso. Es decir, eso hoy ya no le corresponde al Ejecutivo. Además, es de suficientemente público conocimiento que no está en el programa de gobierno del Presidente Piñera”, dijo la subsecretaria Lorena Recabarren aquella vez.

Incluso, el propio Jefe de Estado, cuando era candidato en 2017, manifestó que “en nuestro gobierno vamos a perfeccionar el Acuerdo de Unión Civil”. Ya ejerciendo como Presidente, afirmó, en diciembre de 2018, que “creo que el matrimonio, como lo concebimos y por su naturaleza, es entre un hombre y una mujer”.

Con todo, hace algunas semanas, de acuerdo a fuentes de gobierno, Piñera nuevamente le consultó las opiniones a los ministros del comité político. Eso sí, sin decir que pensaba incluirlo en la cuenta pública.

En el entorno del Presidente esgrimen varias razones que tuvo a la mano Piñera para avanzar en esto: la influencia de su entorno familiar, de sus asesores más cercanos y de que se trata de una iniciativa que cuenta con alto apoyo ciudadano. “Es una convicción de él incorporada en un discurso hecho para la historia más que para el presente”, dice una fuente de gobierno.

De acuerdo a las mismas fuentes, fueron clave tres argumentos en los que -dicen- está convencido Piñera: que exista igualdad ante la ley, protección de las familias y libertad.

En la decisión del Mandatario pesó además, sostienen en el Ejecutivo, la experiencia internacional del gobierno de David Cameron, quien impulsó, siendo conservador y con la oposición de varios en su mismo sector, un proyecto en esta materia en 2013.

Presidenciales en jaque y molestia oficialista

Pero los motivos de Piñera chocaron con la realidad: una coalición que una vez más se dividió y cuyos sectores conservadores de la UDI y RN emprendieron duras críticas pues -acusaron- no fue un tema consultado a los partidos. Además, hicieron notar que ello los obligará a discutir sobre la adopción homoparental, tema que también divide a las filas oficialistas. El malestar de varios dirigentes se hizo notar de inmediato en redes sociales y también se lo transmitieron a algunos ministros del comité político.

“Todo Chile sabe que en Chile Vamos hay diferencias sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Presidente también lo sabe y por eso es grave que haya ocultado este anuncio. Para muchos esto es una traición del Presidente, y el divorcio definitivo con parte de la coalición”, manifestó el diputado UDI Guillermo Ramírez.

El presidente de esa colectividad, Javier Macaya, también manifestó su molestia con los dichos de Piñera. “En un momento en donde hay tantos dolores sociales, que la última cuenta pública tenga esto como el hito es algo difícil de entender. Este es un tema en que operan las convicciones personales, muchos en Chile Vamos consideran que las parejas homosexuales deben poder regularizar su situación, pero hacerlo de espaldas a la coalición no corresponde”, aseguró.

En el gremialismo transmiten que antes de la cuenta pública le preguntaron a ministros del comité político si iba a incorporar algo de este tema y les dijeron que no. Por lo mismo, hoy dicen sentirse “traicionados”, sobre todo, porque creen que es una bandera de izquierda. Además, aseguran que el Mandatario no escuchó a varios secretarios de Estado que le aconsejaron no involucrarse en el tema ahora. En ese partido dicen que, incluso, Bellolio -quien es favorable al matrimonio igualitario- recomendó no meterse ahora en esta discusión. Sin embargo, en el Ejecutivo afirman que lo que el titular de la Segegob transmitió fue que ya que se iba a anunciar, se debía defender bien.

En la UDI, además, lamentan que Piñera levantara el tema ahora porque creen que pone en jaque y complica la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, quien es el único de los cuatro abanderados oficialistas que no se declara a favor del matrimonio igualitario. Esto, en un doble sentido. Primero, porque su postura más conservadora puede espantar a los votos “más liberales” y también porque no puede abrirse y cambiarla, pues podría generar un rechazo en los sectores más duros de derecha.

En esa línea, en el comando del alcalde de Las Condes lamentaron que el Mandatario impulse esta materia porque divide al sector y, además, obliga a Lavín a abordarlo ad portas de las primarias de Chile Vamos donde requiere de la votación del sector.

“Yo siempre lo he dicho, en mi concepción personal (el matrimonio) es entre un hombre y una mujer, pero sí creo que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia. Igualdad para las uniones heterosexuales y las uniones homosexuales”, dijo Lavín a través de un video.

Como sea, varios en el sector transmitían que el anuncio de Piñera de alguna manera realizaba en los hechos una “intervención” en la presidencial, especulando que beneficiaría al candidato independiente Sebastián Sichel. Este último, de hecho, emitió un video declarando su postura favorable, en la que, en todo caso, también coinciden Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli).

“Yo estoy a favor, pero entiendo que había un grado de compromiso de no impulsar esto. Ahora, hay que estar acorde con los tiempos. Creo que hay que tener ojo y avanzar también en profundizar la libertad religiosa, la igualdad entre las iglesias que hoy no está. Conversé recién con algunos parlamentarios evangélicos, quieren ver el proyecto, quieren estar seguros de que un pastor no va a estar obligado si llega una pareja del mismo sexo que le pida contraer matrimonio, con él de ministro de fe”, dijo Desbordes.

En RN, en todo caso, hay algunas voces que también apuntan que el tema también podría complicar a Desbordes porque hay varios parlamentarios de la colectividad, sobre todo, los evangélicos que están en contra.