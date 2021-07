Validación de vacunas de chilenos que llegan del extranjero preocupa al gobierno y Salud ad portas de reapertura de fronteras

Por estudios de doctorado en el extranjero, hoy Carlos Cáceres (29), chileno, reside en Santa Bárbara, California. Desde septiembre de 2019 a la fecha, no ha vuelto a hacer ingreso al país, pero planea viajar pronto para realizar distintos trámites. Sin embargo, le preocupa que pese a estar vacunado con sus dos dosis de la vacuna Pfizer en EE.UU., su inmunización no sea reconocida para obtener el Pase de Movilidad cuando ingrese a Chile.

En su documento de vacunación se aprecia el lote de cada una de las vacunas, la fecha de cada una de las dosis -con 21 días de diferencia, distinto al esquema de 28 días establecido en Chile- y el recinto de salud donde fue inoculado.

Pese a la cantidad de información que entrega dicho documento, en Salud aún no existe un protocolo para los chilenos o extranjeros residentes que, por diversos motivos, fueron inoculados en el extranjero y que permita “homologar” los esquemas.

Frente a la inminente reapertura de las fronteras hacia fines de este mes, confirmada por distintas fuentes a La Tercera, el plan “Frontera Protegida” -que debería anunciarse este próximo jueves, según adelantó ayer el ministro Enrique Paris durante su interpelación en la Cámara de Diputados- privilegiaría la salida de los nacionales que estén vacunados: el principal cambio es que ya no tendrían que elevar una solicitud para salir del país.

Y para el retorno, aún está pendiente qué acciones se implementarán. Se baraja, por ahora, suprimir los hoteles de tránsito y reemplazarlos por una cuarentena domiciliaria, la que incluiría a todos quienes residen en el hogar que el viajero establezca.

Así, y con el eventual levantamiento de parte de las restricciones de viaje, no son pocos los chilenos que residen en el exterior que, como Carlos, ya planean venir. Y la preocupación que ronda por estos días en La Moneda y en Salud es encontrar una fórmula que permita que estos cuenten con Pase de Movilidad y los beneficios que trae, y que no deban inocularse nuevamente en el país para obtenerlo.

Mecanismo de homologación

Desde el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Minsal señalan que Chile no es el único país en esta situación. “Actualmente no existe en el mundo un sistema de homologación de vacunas contra Covid-19″. Por ende, por ahora la única forma de obtener el Pase de Movilidad es haber sido vacunado en el territorio nacional.

Mientras no exista una especie de convalidación a nivel internacional, regida por algún estamento como la Organización Mundial de la Salud (OMS), es poco lo que, eventualmente, se podría hacer, explican en el PNI. Sin embargo, desde Salud reconocen que frente a diversas solicitudes, sí se está trabajando en una manera de hacerlo.

“La OMS está buscando un sistema que permita constatar la vacunación contra Covid-19, pero al día de hoy ningún país convalida la vacunación realizada fuera de sus fronteras. En Chile también se está trabajando en un sistema que permita homologar la vacunación en el extranjero con las distintas vacunas”, abordan.

Si bien el tema le corresponde al Minsal, durante las reuniones con el Presidente Sebastián Piñera de los lunes y jueves, el resto de los ministros ya ha planteado el problema: el principal “nudo” es que no hay un sistema para verificar que el documento de vacunación, ya sea de EE.UU. o de otro país, sea fidedigno.

En el caso de Chile, destacan que el Pase de Movilidad contiene un código QR que, al ser escaneado por cualquier smartphone, redirige al sitio oficial del gobierno y entrega el nombre de la persona y si cuenta o no con las vacunas. Pero esto no es uniforme en todos los países.

Incluso, durante las reuniones también se ha planteado que los certificados de vacunación emitidos en el extranjero sean acompañados de un examen de anticuerpos. Aunque éste no sería el mejor método, pues los expertos han explicado que existen dos inmunidades: humoral, que es la que miden usualmente los tests, y celular (o de “memoria”). Y a veces, puede que no se refleje inmunidad humoral en los exámenes, pero que sí exista la segunda, que no se mide con exámenes de laboratorio.

La opción que sería más viable es que, al igual que los documentos educacionales, como certificados de título, el carnet de vacunación proveniente de otro país se “apostille”. Es decir, que su veracidad o legitimidad venga certificada mediante ciertos timbres o firma electrónica. Además de Salud, Relaciones Exteriores también ha comenzado a hacer este análisis jurídico.

Hasta ahora, desde la Seremi de Salud de la RM señalan que desde que comenzó la vigencia del Pase de Movilidad, no han sido pocas las solicitudes de chilenos vacunados en el exterior que desean hacer válido su esquema en el país. Sin embargo, no hay un catastro detallado de cuántas personas están en esa situación y, por lo general, se les remite a las personas a que consulten en el Minsal o al PNI.

El infectólogo Carlos Pérez explica que, en general, en cuanto a los protocolos para “homologar” vacunas, “los niños que han vivido en extranjero y que han recibido vacunas por lo general traen su carnet de vacunación, porque lo pueden requerir en colegios, jardines. Pero no pasa por el ministerio, no se actualiza en el registro, sino que es algo caso a caso. Y en el caso de las vacunas contra el Covid-19, este es un problema que no se ha resuelto, que desafortunadamente lo tiene pendiente el Minsal. Debe resolver prontamente un mecanismo para reconocerlas, porque en muchos casos son las mismas que se utilizan acá. Si no, se convierte en una dificultad para quienes retornan no tener el Pase de Movilidad, porque eventualmente pueden vacunarse acá, y no está indicado médicamente repetir el esquema de vacunación en un período tan corto”.