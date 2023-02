A Fabián Orellana se le abre el apetito con la Kings League: “Ojalá que pudiéramos hacerlo en Chile; lo podría llevar yo”

Fabián Orellana tuvo un vistoso debut en la Kings League de Gerard Piqué. El exjugador de Universidad Católica no influyó en los goles, pero se asoció de buena forma en ataque y se mostró siempre participativo, lo cual bastó para que su equipo, el xBuyer Team triunfara por 3-2 ante el 1K Fútbol Club, la escuadra de Iker Casillas. La experiencia le gustó tanto que mira de reojo la opción de traer la competición a Chile.

El ex seleccionado nacional reveló la idea en la conferencia posterior al encuentro. “En Chile gustan estas cosas, las redes sociales, la gente se motiva mucho. Cuando se enteraron de que yo venía, todos mis amigos me escribieron, la gente que no me conoce y los periodistas igual”, manifestó.

También analizó el futuro de la competición: “Por como lo están practicando y lo están haciendo, no sé si habrá un techo. Hacen participar a la gente y todo el mundo opina, tanto el periodismo como los que no juegan”.

Finalmente, en torno a la posibilidad de traer la Kings League a territorio nacional, el delantero sentenció: “Ojalá lo pudiéramos hacer en Chile, lo podría llevar yo, sería presidente y jugador, como el Kun Agüero”.

Lo concreto es que Gerard Piqué quiere llevar su creación mucho más lejos para los próximos años. En el último programa Chup Chup, donde además jugaron con el arribo de Orellana a la liga, el campeón del mundo con España sorprendió con un anticipo en ese sentido. “Estamos en plena expansión, tenemos conversaciones con varios países para que el 2024 sea un año en el que haya siete u ocho países con la Kings League”, afirmó.

“Con unas finales, a fin de año, en que los ganadores de cada país jueguen entre ellos”, agregó posteriormente el exfutbolista. Para agregar aún más expectativa, el español nombró a cuatro potenciales sedes: Argentina, Inglaterra, Italia y México. Cuando los presentes le preguntaron por Chile, Piqué no realizó comentarios.

Por el momento, la única versión de la Kings League es la que se disputa en España y vio a un triunfante Fabián Orellana estrenarse como figura. El chileno disputó los 40 minutos (duración total de los partidos) y, aunque no marcó goles ni asistió, dejó buenas impresiones en el xBuyer Team, propiedad de los hermanos Buyer.

En dicho encuentro, el histórico autor del gol contra Argentina se enfrento al 1K Fútbol Club, equipo que cuenta con Iker Casillas como presidente. Aunque la base sigue siendo el fútbol, las reglas son muy distintas. Por ejemplo, en el encuentro se vio la utilización de comodines que cambiaban completamente el curso del partido, como fue el caso del “3 vs 3″, donde cada equipo quedó en el campo con tres jugadores para culminar los últimos minutos del primer tiempo. En dicha situación, Orellana fue uno de los que se mantuvo en la cancha.

Las fase final de esta edición de la Kings League se llevará a cabo en formato playoffs, donde los ocho clubes mejor clasificados de la tabla avanzarán para jugar la ronda de los ocho mejores. Además, los cuatro equipos que logren avanzar de fase, tendrán el lujo de pisar el Camp Nou, estadio en que se jugarán las semifinales, partido por tercer puesto y la gran final de la competición.