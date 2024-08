A lo Iván Zamorano: la ‘mexicanizada’ entrevista de Isidora Olave

Isidora Olave llegó a fines de junio al Atlético San Luis, pero su impacto fue inmediato. La atacante no tuvo problemas para consolidarse como una de las figuras de la escuadra que milita en la Liga MX Femenil.

No tardó en anotar ni en ganarse a la afición. De hecho, en julio fue elegida como la jugadora del mes de la escuadra tras disputar sus primeros tres encuentros. Ahí debutó en las redes ante Querétaro.

Pese a su gran arranque, San Luis no pudo mantener sus buenas presentaciones. Actualmente marchan en la decimotercera ubicación, con cinco unidades en seis encuentros. De todas formas, la Chichi se instala como una de las jugadores más importantes de su equipo.

En ese sentido, la delantera fue entrevistada por su escuadra. En un registro compartido a través de las cuentas oficiales del club, la delantera de 22 años sorprendió con un marcado acento mexicano. A muchos, su conversación recordó a Iván Zamorano. El ariete solía acostumbrar a utilizar el dialecto del país en el que militaba. Él mismo, incluso, no ha tenido problemas para reírse de la situación en diferentes ocasiones.

“En Chile, mi carrera empezó cuando yo era bien chiquitita. Partió cuando tenía once años, en el club de mis amores, el club de toda mi vida. Partí ahí, nací ahí”, comenzó detallando la delantera sobre su paso por Colo Colo.

“Llevaba tanto tiempo ahí que la gente me fue conociendo de pequeña y vio mi evolución en el fútbol, que se fueron emocionando con eso. Ver a un jugador canterano crecer y luego verlo llegar al primer equipo, creo que eso a la gente le ilusiona mucho. Y le doy gracias a ellos porque también gracias a ellos estoy acá. Gracias a su cariño y apoyo”, añadió.

La emoción de Olave

Olave se refirió a su presente en el país azteca y sus objetivos con San Luis. “Me siento bien contenta. Creo que hace mucho tiempo no disfrutaba tanto del fútbol. Llegar a México me hizo cambiar el aire para venir con la ilusión de ganar cosas. Hasta mi familia lo nota cuando hablo por teléfono con ellos, que se me ve muy feliz, que lo estoy disfrutando mucho”, indicó.

“Los objetivos que tengo son sumar, hacer goles. Es a lo que vine. En mente también tengo clasificar a este equipo a liguilla. Es con el objetivo que venía y es con lo que sigo en mente, tratando de lograr”, complementó.

También valoró el hecho de vestir la camiseta de la Roja. “Los colores de la selección siempre son un sueño. Me hace ilusión cada momento que salen las nóminas en las fechas FIFA, es como si fuera la primera vez. Me pone muy feliz y orgullosa lo que he logrado hasta el momento. La Isidora de once años no se imaginó nunca estar parada aquí, hoy, representando a una selección y representando a mi país en México”, dijo.

“Le diría que siga disfrutando, que se siga entregando al cien por ciento en lo que ama, que no importa lo que la gente diga o los momentos malos en su carrera, que siga siendo feliz”, sentenció.