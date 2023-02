Agustina Albertario, leyenda del hockey argentino​: “Ya no existe una barrera, podemos jugar con Chile y ganar o perder”

Con 30 años, Agustina Albertario es una de las referentes más experimentadas de Las Leonas. Ha estado casi una década al máximo nivel y en 2022 fue clave en el segundo puesto de Argentina en el Mundial de Hockey Césped.

Es ese uno de los puntos más importantes de su entrevista con El Deportivo. Una en donde también analiza la explosión de Chile, que ya venció a Argentina en la final de los Juegos Odesur. Se ilusiona con tener la revancha en los Panamericanos.

Vienen de un año muy exigente, ¿Cuál es la sensación que le deja 2022?

Todos los años son movidos con Las Leonas, lo que pasa es que esta vez se acortaron un poco los tiempos por la suspensión de Tokio 2020, que llevó a un ajuste general. Pero la verdad es que estoy muy contenta con el año que tuvimos. Pese a no conseguir el objetivo, estar en una final del Mundial no es algo que se viva todos los días y conseguir una medalla ahí es muy difícil. Estoy muy orgullosa, pero hay que seguir creciendo y pensar en lo que viene, que es terminar la Pro League, en donde sería muy importante ser campeonas porque nos clasifica a los Juegos Olímpicos. Sería muy bueno llegar a los Panamericanos ya estando clasificadas.

¿Ya mostraron su mejor versión?

Tenemos mucho para dar todavía. En la Pro League que jugamos en Países Bajos creo que demostramos que estamos a la altura de ellas y que podemos pelearle a cualquiera, solo que siento que a veces tenemos un cierto respeto de más, que no hay que tenerle. Hay que romper eso y cuando lo logremos, Países Bajos ya no va a ser más un cuco.

El 2022 también fue el año de la explosión de Las Diablas...

Destaco mucho el crecimiento de Chile y me alegra muchísimo. A veces Argentina venía a los Panamericanos y sin sobrar, había una barrera bastante amplia entre nosotras y los otros equipos. Ahora esa barrera no existe, de hecho, podemos jugar con Chile y ganar o perder. La verdad las felicito por el Odesur en donde nos ganaron. No me tocó jugar por estar en Europa, nos faltaban como ocho jugadoras, pero no importa. Ellas se enfrentaron a Las Leonas que estaban en ese momento y está bueno que hayan ganado y que ahora cuando nos enfrentemos no nos tenga quizás ese respeto.

¿Ven Santiago 2023 con un aire de revancha?

Tengo muchas ganas de que ya sean los Panamericanos y jugar. Quiero demostrar que faltaban muchas jugadoras en los Odesur, sin desmerecer a las jugadoras argentinas que estuvieron allá, porque eran junior y era su primer torneo. Muchas estaban en la casa y fueron llamadas de la nada para ir a jugar. Se notó que había poca experiencia, pero también puede pasar que estemos todas y Chile nos gane igual. Tenemos esa espina y queremos la revancha.

¿Y qué le parece que en algunos torneos se opte por no llevar a todo el equipo?

Es muy bueno. Acá pasó que había ocho jugadoras en Europa y no podíamos volver por las ligas. Teníamos contratos que cumplir y me parece perfecto que se les de rodaje a las junior, que en algún momento van a ocupar nuestro lugar. Pero el Panamericano es distinto, uno no puede ir con el junior porque es algo muy importante. Clasifica a uno Juegos Olímpicos.

Ese es el gran objetivo de este año.

Sí, además siempre tenemos la presión de que somos las favoritas y que el país también te presiona bastante. Hay mucho hater detrás y eso también hay que saber manejarlo, porque la gente no sabe nada de lo que vivimos nosotras, solo ven Instagram y los partidos, sin saber por todo lo que pasamos. Entonces es fácil criticar. Cuando uno es favorito y viene a jugar estos torneos, muchas veces la gente no se lo toma como que esto es un deporte y puede pasar cualquier cosa. Es como ‘tienes que ir a ganar o ganar’. Por suerte nosotros también vamos con esa mentalidad. Por ejemplo, no nos dio igual perder con Chile en los Odesur.

Agustina Albertario durante su visita a Santiago. (Kevin Burstin - Panam Sports)

Pero en Santiago 2023 no estará Belén Succi, una de las históricas de este proceso...

Uno nunca quiere que alguna compañera se retire, pero la vimos tan feliz, que estábamos muy contentas por ella. Obviamente queríamos darle la medalla de oro y ser campeonas del mundo, pero bueno, ella igual tiene un carrerón. Ya fue campeona del mundo y tiene una trayectoria increíble, obvio que la vamos a extrañar, pero ahora hay que seguir. Sabemos que año a año, hay jugadores que se van a ir yendo. Yo por ejemplo que estoy cerca, así que el equipo tiene que ir acoplándose y preparando futuras jovencitas.

¿Se siente cerca del retiro?

Estoy yendo día a día, pero sé que después de París 2024 me voy a tener que sentar a pensar qué quiero, más que nada porque tengo una pareja viviendo afuera y eso ya me empieza a pesar. También por el hecho de que me gustaría formar una familia y siendo deportista de alto rendimiento es muy difícil.

¿Son mundos incompatibles?

Es incompatible en el sentido de que mi pareja está afuera y yo estoy acá. No me veo teniendo un hijo y que mi pareja esté en Alemania. Siempre dije que el día que tenga un hijo mi prioridad va a ser esa. Igual acabo de cumplir 30 años y no es que estoy pensando ya en un hijo, pero para los Juegos Olímpicos falta año y medio.