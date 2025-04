Alejandro Tabilo despega en Montecarlo: el chileno repite su hazaña de Roma y vence a Novak Djokovic

Alejandro Tabilo (32°, ATP) jugó el partido que necesitaba. Ese que le faltaba para dar el despegue definitivo en la temporada, donde ha sufrido muchas caídas en primera ronda y otras en segunda. Eso queda atrás, porque este miércoles el tenista nacional superó por 6-3 y 6-4 a Novak Djokovic (5°), repitiendo su hazaña de hace un año en Roma. Con esto, avanza a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

Hasta ahora, el nacido en Toronto ha firmado un curso complejo. Hace algunos días había caído en Houston ante Jenson Brooksby (172°). Sin embargo, esas dudas empiezan a quedar en el pasado al imponerse ante la leyenda serbia, que si bien no vive su mejor momento, no deja de ser uno de los rivales más complejos del circuito. De hecho, el multicampeón de Grand Slam no perdía en arcilla desde su caída del año pasado ante la primera raqueta nacional.

Tabilo venció a Novak Djokovic nuevamente. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El primer set del chileno fue casi perfecto. Estuvo impecable. En el comienzo parecía que sería superado, ya que el serbio le quebró de entrada. Sin embargo, Tabilo respondió de inmediato y logró el break de vuelta, dejando el marcador 1-1, como si nada hubiera sucedido. Fue una manga de tres quiebres. El decisivo ocurrió en el quinto juego, para colocarse 3-2 arriba el tenista nacional. De ahí mantuvo siempre su servicio y le sirvió para imponerse por 6-3. Emulando aquella tarde de Roma.

En la segunda parte, Tabilo se encontró en una posición inmejorable. Luego de que ambos comenzaran ganando su servicio, al tercer game logró el quiebre. Luego el punto clave fue el octavo. Estaba 4-3 arriba el chileno y se dio uno de los juegos más largos de la jornada. Djokovic tuvo dos chances de quiebre, pero el nacional logró sacarse de encima la presión y llevó la definición al deuce. Ahí fue mejor. Aumentó su ventaja a 5-3.

No era el día del serbio, que vio ir algunas ocasiones que en otros momentos de su carrera hubiera aprovechado para poner en una posición compleja al rival. Hoy, pese a que en frente tenía a uno de los mejores de la historia, Tabilo siempre estuvo cómodo en la arcilla. Nole no podía creer lo que había sucedido.

Cerca del cierre, le costó sostener el punto en su saque, pero lo logró. En esa instancia, Tabilo tuvo un match point, que el serbio logró eludir. Sin embargo, ya en el servicio del chileno, en el punto definitivo, exuberante de confianza a esa altura, firmó su pase a los octavos de final con el 6-4 consumado.

Luego del encuentro, el chileno no ocultó su emoción. “Viene siendo un año duro, así que había algunos nervios”, reconoció de entrada. “Sabía que tenía que sacar bien, eso me ayudó mucho a volver después del quiebre del primer game”, complementó.

El nacional empieza a dejar atrás los fantasmas del pésimo inicio de temporada. “En una racha así hay que ir partido a partido, tratar de darla vuelta”, dijo.

En esa línea, dice que a poco menos de un año de su otro triunfo ante Nole, era impensado repetir la hazaña. “Es increíble, después de jugar el año pasado con él, ahora poder hacer esto de nuevo, no lo hubiera pensado. Estoy feliz con este resultado, más motivado que nunca para seguir avanzando”, señaló.

En la primera ronda, el tenista nacional se había enfrentado al suizo Stan Wawrinka (163°) y terminó imponiéndose por 1-6, 7-5 y 7-5, en un duelo que fue incluso más disputado que el vivido ante Djokovic. En tanto, Nicolás Jarry (58°) cayó este martes en dos sets de 6-3 y 6-4 contra el búlgaro Grigor Dimitrov (18°) en la primera ronda de la competencia.