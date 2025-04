Con invitaciones a Montenegro: el esperado reencuentro entre Alejandro Tabilo y Novak Djokovic en Montecarlo

El 12 de mayo del año pasado, Alejandro Tabilo vivió uno de los días más gloriosos de su carrera en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, luego de derrotar por 6-2 y 6-3 al número uno del mundo Novak Djokovic, en una victoria que lo puso en los primeros planos del tenis internacional.

Ese torneo sería el mejor de la carrera del chileno en esta categoría, pues alcanzó las semifinales, cayendo estrechamente ante Alexander Zverev, a la postre, campeón del torneo, derrotando en la final a Nicolás Jarry.

De aquel enfrentamiento entre Ale y Nole han pasado 332 días, un periodo de tiempo en el que ambos han enfrentado una serie de situaciones, que los hace llegar en momentos dispares a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, donde este miércoles nuevamente se enfrentarán.

La relación entre ambos es bastante especial. De hecho, el serbio había invitado al chileno a entrenar el año pasado a Montenegro, semanas antes de enfrentarse en la capital italiana. Sin embargo, el zurdo declinó esa invitación que contemplaba todos los gastos pagados y se anotó en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, certamen que terminaría ganando y que sería un impulso clave para esa inolvidable actuación en el Foro Itálico.

“Me habló Charlie (Carlos Gómez-Herrera) que es su manager y amigo de Tomi (Barrios) y mío. Nos escribió para ver si existía una posibilidad de ir a entrenar una semana en Montenegro, si me interesaba, para que ellos empezaran a ver el tema de logística. En un principio le había dicho que sí, porque no sabíamos qué hacer esa semana, pero después no se pudo. Ahí nació la idea de ir a jugar a Aix-en-Provence, porque antes no teníamos planeado jugar esa semana y por su suerte logré ganar el torneo. Increíble cómo se dieron todas las cosas, pero lamentablemente no se pudo hacer la semana de entrenamiento con Novak”, recordó el nacido en Toronto en una entrevista con El Deportivo.

La relación entre ambos siempre fue muy buena. Incluso, tras ese triunfo en Roma, Djokovic tuvo elogiosas palabras para su verdugo. “Me dijo que hice un gran partido, que había jugado muy bien y que tuviese mucha suerte en la semana. Fue muy respetuoso y buena onda, así que bien de parte de él por ese lado”, reveló.

Curiosamente, esa victoria se dio sin entrenador, pues días antes había puesto fin a su relación profesional con Guillermo Gómez, el coach que lo había acompañado durante casi toda su carrera.

Momentos difíciles

Después de ese choque en Roma, los caminos de ambos jugadores tomaron rumbos disímiles. Por un lado, el serbio alcanzó el oro olímpico en París, el título que le faltaba. Lo hizo venciendo a Carlos Alcaraz, quien semanas antes lo había derrotado en la final de Wimbledon. Sin embargo, de ahí en adelante no ha podido volver a levantar un trofeo, quedándose en 99 festejos.

En octubre pasado perdió la final del Masters 1000 de Shanghái frente al italiano Jannik Sinner y hace algunos días no pudo quedarse con la corona en Miami, cayendo en la final ante el sorprendente jugador checo Jakub Mensik, de solo 19 años y que hasta antes de esa actuación, jamás había superado la tercera ronda de un torneo de estas características.

Para Tabilo, las cosas parecieron seguir un rumbo feliz, pues logró el segundo título de su carrera en el ATP 250 de Mallorca, en pasto, una superficie muy esquiva para los tenistas nacionales. Fue su primer trofeo de la mano de Horacio Matta, su nuevo entrenador, a quien posteriormente se sumaron Gonzalo Lama y Larry Stefanki. Este último cumpliendo un rol de asesor.

Si bien hubo algunas alegrías, como haber alcanzado su mejor ranking (19º) y haber sido nominado a la Laver Cup, los resultados han sido muy irregulares, llegando a perder siete partidos consecutivos, varios de ellos con ventajas claras a su favor, consecuencia también de un complicado momento personal.

“Todos tenemos nuestros problemas, y a un tenista también le afecta porque está solo en la cancha. Entonces, especialmente, después de no haber competido tanto tiempo desde octubre, justo se le juntaron problemas personales al comienzo del año. Obviamente eso no lo ayudó, pero tenísticamente está con mucha confianza y se está sintiendo mucho mejor”, afirmó Matta, hace unos días a este medio.

En Montecarlo, Alejandro Tabilo apuesta a dejar atrás las dudas de este inicio de temporada. Ya en su debut dejó atrás al histórico Stanislas Wawrinka, en un sufrido partido, que lo pone más a tono para el desafío ante Djokovic. Y si bien el balcánico hoy es el número 5 del mundo y que hace 10 años que no levanta el título en el Principado, sigue siendo un animal competitivo.

