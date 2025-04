Con apenas 28 años y pensando en el retiro: el drama que afecta a exseleccionado de la Roja Sub 20

Brayan Manosalva atraviesa un complicado momento de salud a sus 28 años. El guardameta de Deportes Concepción y ex seleccionado Sub 20 habló del momento que está pasando por una lesión que pone en riesgo su desempeño como futbolista profesional.

Así lo afirmó en un video que fue compartido por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, Sifup.

“Hace unos meses me encontraron una lesión a mis huesos, se me diagnosticó necrosis en los huesos de la cadera derecha e izquierda. Al día de hoy me sigo haciendo exámenes y gracias a la ayuda del Sifup vine a Santiago para tener otra evaluación distinta a la que me hicieron en Concepción”, comentó de entrada el arquero nacional.

“Ha sido un proceso bastante difícil, porque esta lesión conlleva que tendría que retirarme del fútbol a mis 28 años”, apuntó el guardameta que fue parte del Sudamericano Sub 20 que se desarrolló en 2017.

“No voy a mentir, han sido semanas donde he tenido la cabeza en negro, pero con la ayuda de mi familia, de mi señora y de mis hijos me he sentido mejor y con más aspiraciones para lo que se me viene a futuro”, remarcó el guardameta.

Pensando en el futuro

Al mismo tiempo, Manosalva mostró su interés por seguir ligado al fútbol, pero ya fuera del campo de juego. “Quiero seguir en el ámbito deportivo. Gracias a Dios en Deportes Concepción me están abriendo las puertas para estudiar y ser preparador de arqueros, para trabajar en las inferiores. Eso también es un plus de cara a mi futuro, porque voy a tener que dejar de jugar fútbol”, sostuvo.

Por último, Manosalva remarcó el apoyo que le ha brindado el Sifup en este difícil proceso. “Obviamente fue un golpe duro, pero me siento respaldado por el sindicato. Me ayudaron para venir a Santiago, me dieron alojo en sus instalaciones. Solo tengo palabras de agradecimiento a todo el Sifup”, concluyó.

Cabe recordar que Brayan Manosalva es un jugador que se formó en Huachipato. Tras dejar el conjunto acerero, sumó pasos por San Marcos de Arica, San Luis y Real San Joaquín. Con Deportes Concepción suma dos pasos. La primera en la temporada de 2023 y desde inicios de 2025.