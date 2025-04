En Argentina extreman seguridad por masiva presencia de hinchas de la U por la Copa Libertadores

La Plata se prepara para recibir a Universidad de Chile. Este martes a las 20.30 horas, Estudiantes enfrenta a la U en el estadio Jorge Luis Hirschi. Para el encuentro, el elenco albirrojo puso 2 mil entradas a disposición de la hinchada visitante. Sin embargo, ese número se vio sobrepasado a la hora de que los fanáticos azules buscaron su boleto, producto que fueron más de 20 mil los forofos azules que intentaron comprar.

Producto de esta alta contingencia, y previendo que más gente de la que puede entrar viajará a Argentina, las autoridades locales prohibieron realizar un ”hotelazo” en la entrada del recinto donde se aloje la delegación de la escuadra nacional.

También existe temor ante eventuales avalanchas en las entradas del reducto pincharrata, donde hinchas intenten ingresar al partido sin tener el ticket. Para evitar esta situación, desde la propia Universidad de Chile han hecho un llamado a respetar a las disposiciones legales.

La U venció a Botafogo en su debut en la Copa Libertadores. (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Este martes enfrentamos a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO y las autoridades argentinas nos informan que no están permitidas las manifestaciones públicas fuera del estadio (hotelazos, banderazos) y que además, no habrá opción de adquirir entradas fuera de los sistemas formales dispuestos por Estudiantes de La Plata. Queremos seguir en la Copa con público de visita. Que se mantenga depende de todos”, señalaron desde La Cisterna en un comunicado expuesto en sus canales oficiales.

Elogios desde Argentina

Estudiantes no viene bien en la Liga Argentina. Pero ganaron en su debut en la Copa Libertadores, ante Carabobo. Ahora miran con respeto a la U. “Tiene muy buenos jugadores, con un entrenador al que conocemos con paso por acá, que me parece que hizo una gran campaña con Huachipato que lo sacó campeón”, dijo Eduardo Domínguez, técnico del club cuatro veces campeón de América.

“Álvarez hizo una gran temporada con Universidad de Chile, se le escapó el campeonato en los último, pero va a ser un partido interesante”, agregó.

Por su parte, luego de vencer a Magallanes, el DT azul expuso su próxima meta. “Ahora solo pienso en Estudiantes”, dijo tras el enfrentamiento por la Copa Chile.

“Tengo la forma para enfrentar a los equipos, pero no para ganarlos. Si tuviera esta última, sería más valiosa que la de Coca Cola... Pero estoy contento con los jugadores, porque sé como se matan entrenando y siempre he dicho que un partido se gana con once, una racha se logra con 14 y un campeonato se consigue con los 30 hombres que están en el plantel”, complementó.