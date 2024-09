Alejandro Tabilo se redime en la Laver Cup y triunfa en los dobles junto al estadounidense Ben Shelton

Alejandro Tabilo (22° ATP) tuvo su revancha en la Laver Cup. Luego de su caída ante el búlgaro Grigor Dimitrov (10°), el chileno tenía la responsabilidad de incrementar la ventaja de 6-4 que ostentaba el combinado del Resto del Mundo sobre el equipo de Europa, principalmente tras el triunfo de Taylor Fritz ante Alexander Zverev (6-4 y 7-5). Por esto, Jano unió fuerzas con el estadounidense Ben Shelton (17°) para vencer a la pareja compuesta por Casper Ruud (9°) y Stefanos Tsitsipas (12°) por un amplio marcador de 6-1 y 6-2.

La redención de Tabilo

En el comienzo, la dupla conformada por el nacional y el tenista estadounidense arrancó de forma demoledora. Dejando de lado todos los errores protagonizados en la jornada del viernes, Tabilo hizo uso de su derecha para aventajar a través del saque, para luego quebrar al instante en el segundo juego con un revés que el griego no pudo contener.

La dinámica aplastante sería la tónica en las acciones posteriores. Tras dos puntos de quiebre y un par de intercambios de golpes en la malla, volvieron a inclinar la balanza para poner un sólido 4-0. De igual manera, el ímpetu del norteamericano y la sangre fría del deportista criollo serían claves para sellar un aplastante 6-1 en el primer set.

La dupla del Viejo Continente no lograba acoplarse en el Uber Arena de Berlín. Con muchas dudas de entrada, tanto el nórdico como el ateniense no podían conectar los tiros que impactaban la zona central de la cancha. Incluso, producto de la indecisión entre ambos, Tsitsipas se golpeó la rodilla con un raquetazo mientras intentaba responder un punto. En ese sentido, Jano intuyó que debía orientar sus lanzamientos hacia ese sector y aprovechó las falencias para volver a quebrar de entrada y demostrar que estaba más que dispuesto a no repetir los mismos fallos del viernes.

Así se mantuvo todo hasta el sexto juego del segundo set. Con un marcador de 3-2 a favor del dúo Tabilo-Shelton, los europeos aterrizaron en el partido y comenzaron a responder los embates con su habitual calidad, llegando a estar al borde de quebrar en dos oportunidades. Sin embargo, luego de una serie de múltiples cambios en la ventaja, fallos sobre la red y tiros paralelos, la raqueta nacional pudo sostener el saque y aseguró el 4-2. Todo esto ante la atenta mirada de Francis Tiafoe y Fritz, quienes los alentaban, eufóricos, desde la banca.

La alegría se sentía en el equipo capitaneado por John McEnroe, más aún cuando volvieron a quebrar y dejaron todo listo para liquidarlo en el octavo juego. Por otro lado, los dirigidos por Björn Borg quedaban cabizbajos al ver que la victoria se les escapaba inevitablemente.

De esta manera, la escuadra representativa del orbe estiró el liderato a un contundente 8-4 y dejó con grandes opciones de obtener la corona para la jornada del domingo. En el caso de que resulten victoriosos en dicha definición (con enfrentamientos a determinar por cada uno de los capitanes), el tenista chileno podrá conseguir un monto cercano a los 250.000 dólares, una cantidad aproximada de 231 millones de la moneda nacional.