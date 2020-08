Alexis se queda con las ganas: el Sevilla es campeón de la Europa League

El Sevilla tiene un pacto eterno con la Europa League. El equipo español no falla en esta competencia. Las seis veces que ha llegado a la final ganó. No hay cómo darle. Su última víctima fue el Inter de Milán. En Colonia, los andaluces vencieron por 3-2 para obtener por sexta vez la ex Copa UEFA. Alexis Sánchez, quien ingresó en el segundo tiempo, se queda con las ganas de obtener un gran trofeo continental.

Se trató de la primera final europea de los italianos después de 10 años, cuando ganaron el triplete con Mourinho. Se encontraron con un cuadro acostumbrado al éxito en esta competencia. Lo bueno para el espectáculo es que el partido cumplió con lo que se espera de una final.

El Sevilla de Lopetegui trata muy bien el balón y ese dominio trabó al Inter, cuyo juego se basa en lo físico y en la intensidad. El primer ataque profundo de los lombardos acabó en penal y gol. La potencia de Lukaku le permitió superar a Diego Carlos y el zaguero bajó al belga dentro del área. Pena máxima recién a los tres minutos. El 9 nerazzurri define con clase.

La igualdad llegó en los 12′, con un cabezazo de Luuk de Jong. El neerlandés, criticado en un inicio por no anotar, anticipa a Godín para poner el 1-1. Los andaluces llevaron el peso del juego gracias a su tenencia pulcra de la pelota, no permitiendo que el Inter saliera de su terreno. Mientras, Antonio Conte vivía el partido con su intensidad característica, tanto así que recibió tarjeta amarilla. El duelo no tenía pausas y los italianos apostaban a la salida rápida para pillar mal parada a la defensa sevillana. En los 33′, otra vez apareció De Jong, otra vez de cabeza, para el 2-1 del Sevilla, por detrás de todos luego de un preciso tiro libre.

El Inter no hizo un buen primer tiempo, pero tuvo fortuna en que compensó sus lagunas con efectividad. Tres minutos después del 2-1, encontraron el empate gracias a la cabeza de Diego Godín. Lo mejor que le pudo pasar a los italianos era encontrar rápidamente el empate considerando lo difícil que le era controlar el trámite del partido. El desafío táctico lo ganaba, por puntos, Lopetegui.

En el complemento el Inter le quitó más el balón al Sevilla, con lo cual se adelantó en la cancha. Eso sí, los laterales, claves en el diseño de equipo de Conte, no participaban de los ataques (su desgaste era para contener) y tampoco Lautaro Martínez fue trascendente. Sin mucha compañía, Lukaku era el más peligroso. En los 65′ falló un mano a mano frente al arquero Bono, quien contuvo su remate. Se hacía necesario un revulsivo en el Inter. Recién llegó luego del tercer gol andaluz. El principal pecado de Conte fue que no leyó bien el partido.

Diego Carlos lo pasó mal marcando a Lukaku. La revancha llegó en los 74′, cuando el zaguero realiza una chilena en el área rival y el balón es desviado por el delantero para batir a Handanovic. La banca sevillana explota de júbilo. En la otra, Conte hace una jugada desesperada y realiza tres cambios. Uno fue Alexis por Lautaro. El tiempo corría en contra del Inter. El chileno casi pone el empate con un tiro bajo pero Koundé rechaza en la línea. Fue poco lo que hizo el tocopillano.

En definitiva, el Sevilla planteó mejor la final y tuvo justo premio. Además, estará en el bombo 1 de la próxima Champions, con lo cual puede tener un sorteo más halagüeño. Se acaba la temporada para el Inter y para Alexis. No pudo repetir la historia de Iván Zamorano hace 22 años, cuando ganó la Copa UEFA con los colores azul y negro.

Ficha del partido

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, D. Carlos (86′, Gudelj), Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso (77′, Vázquez), De Jong (85′, En-Nesyri), Ocampos (70′, Munir). DT: J. Lopetegui.

Inter: Handanovic; Godín (89′, Candreva), De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (77′, Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (77′, Eriksen), Young; Lukaku, Lautaro (77′, Alexis). DT: A. Conte.

Goles: 0-1, 5′, Lukaku, de penal tras falta de Diego Carlos al propio belga; 1-1, 12′, De Jong, cabezazo tras centro de Navas; 2-1, 33′, De Jong, cabezazo tras tiro libre de Banega; 2-2, 36′, Godín, cabezazo tras tiro libre de Brozovic; 3-2, Autogol de Lukaku, desvía chilena de Diego Carlos.

Árbitro: D. Makkelie (HOL). Amonestó a Diego Carlos, Banega (S); Barella, Bastoni, Gagliardini (I).

Rhein Energie Stadion, Colonia. Sin público.