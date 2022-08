Alpine sufre otro revés: anuncia a Oscar Piastri como piloto para 2023 y horas después este lo desmiente

La escudería francesa, Alpine, ha tenido una semana para el olvido. Primero fue la sorpresa (ellos mismos dijeron que no sabían nada) de que Fernando Alonso los dejará a fin de año para pasar a correr por Aston Martin, y ahora el papelón sufrido con el que iba a ser el reemplazo del asturiano.

Y es que Alpine había anunciado al comienzo de la jornada que Oscar Piastri iba a ser el nuevo rostro de la escudería para 2023, logrando la transición natural, tras haber sido piloto de reserva durante esta temporada. El comunicado causó sorpresa, ya que no iba acompañado de ninguna declaración del australiano. “El equipo BWT Alpine F1 confirma al piloto reserva de 21 años, Oscar Piastri, como compañero de de Esteban Ocon a partir de 2023. En línea con los compromisos adquiridos por la escudería con el joven australiano, Oscar será ascendido a piloto titular y ocupará el asiento de Fernando Alonso a partir del próximo año”, explicaba el texto publicado por los franceses.

Una declaración que horas después se transformó en escándalo. El que fuera campeón de la Fórmula 2 el año pasado, publicó en sus redes sociales un comunicado desmintiendo el acuerdo y puntualizando que no tiene ninguna intención de formar parte de la escudería gala para 2023. “Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha emitido un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene. Esto está equivocado, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año “, aclaró Piastri.

De esta forma los problemas para los ex Renault no se detienen. Lo más probable es que la disputa entre piloto y escudería sume más capítulos, ya según diversas fuentes europeas existía un acuerdo entre ambos para que el piloto fichara automáticamente por el equipo. Algo que no ha sido confirmado ni desmentido por las partes implicadas.

En el viejo continente también se dice que la negativa de Piastri se debe a que tiene un lugar asegurado en McLaren para 2023, llegando como reemplazo de Daniel Ricciardo, quien tras un año decepcionante no continuaría su proyecto con los británicos.

Una de las mayores promesas del automovilismo

El oriundo de Melbourne llegó a a la academia francesa tras su victoria en la Fórmula Renault Eurocup de 2019, siendo el primer logro de una carrera que ya ha brillado de forma potente. Y es que este 2021 se transformó en el tercer piloto en conseguir los títulos de Fórmula 3 y Fórmula 2 en años consecutivos, replicando el cometido de Charles Leclerc y George Russell.

En este 2022 comenzó la temporada como piloto de reserva de Alpine y desde entonces ha estado viajando con el equipo y aprendiendo de sus directrices y programas. Además ha tenido acceso total al A521, el coche que usaron en 2021.

De hecho, Otmar Szafnauer, máximo responsable de Alpine, ya se había rendido en elogios para el australiano. “Oscar es un talento brillante y poco común, nos sentimos orgullosos de haberle alimentado y ayudado a través de los difíciles caminos de las categorías inferiores. A través de nuestra colaboración durante los últimos cuatro años, le hemos visto desarrollarse y madurar hasta convertirse en un piloto capaz de dar el paso a la F1. Como nuestro piloto reserva, ha visto al equipo en la pista, en la fábrica y en las pruebas, donde ha mostrado la madurez, la promesa y la velocidad para asegurar su ascenso a nuestro segundo asiento, junto a Esteban”, comentó.