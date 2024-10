Álvaro Recoba aborda el quiebre en Uruguay por la figura de Marcelo Bielsa

El quiebre de la selección de Uruguay sigue dando que hablar. Luego de que Luis Suárez criticara públicamente a Marcelo Bielsa empezó una bola de nieve de situaciones desafortunadas para la Celeste. Desde la AUF informaron estar al tanto de las denuncias del Pistolero, mientras que el Loco reconoció que había perdido voz de mando entre sus dirigidos. En la cancha, el elenco charrúa sumó solo un punto de seis posibles en la última doble fecha Eliminatorias. Cayeron ante Perú, en Lima, y luego empataron sin goles ante Ecuador, en Montevideo.

Ahora, Álvaro Recoba es quien rompe el silencio. El Chino tuvo una dilatada trayectoria en escuadra de su país. Jugó el Mundial de Corea y Japón, en 2002. Se mantuvo por 10 años en la Selección, entre 1997 y 2007. Sobre la situación actual del combinado uruguayo, el exvolante habló con DSports. “Luis puede opinar, después es normal lo que una declaración así iba a generar. Es preferible que salga a decir algo que piensa, después hay que ver si era el momento. Lo quiero y aprecio mucho, es uno de los mejores jugadores de la historia del país”, señaló.

Bielsa vive sus días más complejos en Montevideo. Foto: @Uruguay - X

“Dijo lo que pensaba. Que esté bien o mal, eso es aparte. No puedo condenar el pensamiento de alguien, no es un tema de estar a favor o en contra”, añadió.

En esa línea, el exmediocampista prefirió no profundizar en la situación del entrenador rosarino, de quien solo ha oído comentarios a través de terceras personas. “A Bielsa no tengo el placer de conocerlo, pero tengo muchas referencias de jugadores. Todo el mundo dice que fue el mejor entrenador que han tenido, pero no puedo dar una opinión de lo que sucede hoy. No estoy con ellos, sería una falta de respeto decir algo que no sé”, explicó Recoba.

Suárez dio su veredicto

Luis Suárez volvió a hablar de Marcelo Bielsa. El delantero reveló situaciones de la interna del plantel. Por ejemplo, habló de como se tomaron sus dardos y se desmarca de una eventual mala intención de su parte. “Van mejorando las cosas después de lo que uno dijo. Sin haber querido herir a nadie, entiendo el enojo, algún comentario que se haya malinterpretado, pero con la tranquilidad de que han cambiado algunas cosas, que se han visto, que lo han dicho algunos jugadores”, afirmó en rueda de prensa.

Según Suárez, el objetivo de sus palabras era descomprimir el ambiente que se pudo haber generado en el camarín de Uruguay durante el mandato del argentino. “Eso era lo que quería, son cosas que se habían hablado ya de puertas para dentro, con la tranquilidad de que siempre queremos lo mejor para la selección. Y que ahora van a ir llegando cosas muy positivas”, sentenció.