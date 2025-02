Andrés de Witt: “La infraestructura de los Panamericanos no están en el estándar olímpico”

Andrés de Witt se encuentra en plenos preparativos para la Nations Cup femenina que se realizará en el Estadio Nacional, entre el 23 de febrero y el 2 de marzo. El presidente de la Federación de Hockey sobre Césped en una entrevista con El Deportivo analiza los preparativos para este evento y los próximos desafíos del hockey nacional.

Este año tienen el gran desafío de albergar la Nations Cup femenina aquí en el Estadio Nacional. ¿Cómo afrontan este desafío?

Gracias al excelente desempeño que tuvo Chile en la organización de los Juegos Panamericanos y el Mundial Junior Damas del año 2023, la Federación Internacional de Hockey nos tiene en la carpeta de países que son serios y responsables al realizar torneos de alto vuelo. Organizativamente esto es un tremendo desafío, porque estamos nuevamente bajo la lupa de las federaciones y de los países que regularmente hacen este tipo de torneos y participan en este tipo de instancias. Es decir, estamos aumentando nuestro grado de visibilidad en el panorama del hockey mundial.

¿Cómo ha sido la recepción del público para este evento?

Ha sido muy buena. Nosotros esperamos tener una mayor tracción, es un tremendo desafío organizativo porque estamos en periodo de vacaciones. Pero aún así tomamos la oportunidad, pensamos que va a ser justo en los primeros días de marzo, apostamos que ya van a haber muchos regresando a Santiago a portas del inicio clases el día lunes 3 de marzo.

Esta es la gran oportunidad para aspirar a la Pro League...

Yo siempre digo que sería un happy problem. Claramente esa es la aspiración, poder campeonar. Y tenemos una muy buena posibilidad, estamos en casa, probablemente todos los equipos que vienen están comenzando procesos nuevos al igual que nosotros. Nos tenemos fe de que efectivamente nosotros podríamos estar aquí disputando la final el 2 de marzo y ganándola, ese es nuestro objetivo. Si la ganamos, obviamente damos un salto tremendo. Eso creo que sería una explosión para el hockey chileno.

Andrés de Witt en la cancha de hockey del Parque Deportivo Estadio Nacional. Foto: Pablo Vásquez

El equipo viene de cerrar un ciclo con Sergio Vigil al mando de Las Diablas, ¿qué valoración hace de su proceso?

Obviamente una valoración muy buena. Sergio Cachito Vigil, él tiene un tremendo recorrido. Él es un dedicado, un profesional y un apasionado. Le gustan los proyectos que no solo tienen impacto educativo, sino que también tienen un impacto social, en la vida de las personas.

Cambiaron entrenadores en ambos equipos, ¿la decisión se debe a algo en específico?

Yo creo que no hay que olvidar que Cachito Vigil y su staff llevaban 8 años sin parar en la alta competencia. Hay que entender que las relaciones se van agotando en el tiempo y también la gente se va cansando porque es muy intenso. Entonces, quisimos dar el paso antes de que la situación nos obligara a tomar una decisión. Nos adelantamos y nos ajustamos al ciclo, y todos lo entendieron muy bien.

En el caso de los varones se acaba un proceso con Jorge Dabanch, que había expresado su intención de retornar a España, así que sabíamos que no continuaría por temas familiares. También habíamos terminado el ciclo olímpico y nos preguntamos si Jorge era la persona que queríamos para los próximos 4 años y la respuesta fue: no, queríamos apostar por la generación joven.

Los Juegos Panamericanos fuero una gran vitrina para conocer otros deportes, ¿cree que el hockey se benefició de eso?

Absolutamente, el beneficio primero es material. Tenemos, después de 40 años un espacio público que hoy día nos permite que todo aquel que quiera practicar hockey pueda acercarse a nosotros y jugar. Después, yo creo que logró una cohesión social y un alineamiento a nivel nacional impresionante en términos de los valores.

También está el desafío a final de año de albergar la Copa Mundial Femenina Junior.

Por primera vez en la historia se va a hacer un mundial con 24 de las selecciones, va a ser un mundial grande y una fiesta maravillosa. Nuevamente, para poder incentivar este plan de desarrollo es que nosotros apostamos por traer el Mundial a Chile. Y justamente por los buenos resultados, por lo bien que lo venimos haciendo, nos depositaron la confianza.

Uno de los grandes objetivos es lograr la clasificación al mundial en 2026 y también los Juegos Olímpicos de 2028, ¿de qué manera se afronta este desafío?

Ese es un camino largo que tiene varios paraderos, y lo que estamos haciendo ahora con la Nations Cup es el primer paradero. Luego viene la Panam Cup, que da la clasificación directa a los primeros, y si no, tenemos que ir a jugar el premundial. Luego están los Juegos Panamericanos en Lima, que el primero va a los Juegos Olímpicos y después uno juega los preolímpicos. Entonces todos los años vamos a tener actividad hasta que lleguemos al 2028, Dios quiera que con los pasajes para Los Angeles.

Y sobre la posibilidad de albergar unos Juegos Olímpicos en 2036, ¿cuál es su opinión sobre eso?

Nuestra federación y yo nos la tomamos absolutamente en serio. Es algo que nuestra planificación tiene ese objetivo como meta. En el último congreso de la FIH me llamaron al estrado y me hicieron varias preguntas y obviamente hablaron de cuáles eran nuestras aspiraciones y yo respondí que el Estado de Chile, a través del presidente, tomó el compromiso de postular a los Juegos Olímpicos del año 2036.

¿Lo ve como una opción tangible?

Absolutamente. Creo que para Chile, la sociedad chilena, y para la manera de ser nosotros los chilenos, ponernos metas altas y desafiantes nos hace cambiar. Nos hace tener un sentido de unión, de propósito, de que si nos lo proponemos podemos lograr grandes cosas.

Una de las grandes limitantes es la infraestructura para recibir unos JJOO

Yo creo que es correcto eso, que Chile no la tiene. No nos confundamos. Yo creo que la infraestructura de los Juegos Panamericanos no están en el estándar olímpico. Pero con una planificación correcta, en un plazo de 10 años, se puede armar, no tiene que salir todo del presupuesto de una sola administración si hay un plan serio.

De hecho, el estadio de Hockey es el único en todo el recinto que no tiene graderías, ¿a qué se debe eso?

La razón no la sé, es un hecho. Quizás es el diseño, el cual se hizo de manera tal que solo se pensó para eventos puntuales con graderías que se armaban y desarmaban. La verdad que es una aspiración que tenemos, porque sentimos que no quedó terminado, no es un espacio deportivo que cuenta con todas las capacidades para poder prestar el servicio, no solo al deportista, sino que a la comunidad como un todo de forma íntegra, y creo que debe ser abordado a la brevedad porque está costando recursos que se podrían optimizar.