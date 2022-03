Ángel Di María comienza a decirle adiós a la selección argentina: “Seguramente fue mi ultimo partido con esta camiseta”

La Selección de Argentina podría perder a una de sus grandes figuras del último tiempo. El Delantero Ángel Di María comentó que el duelo que sostuvo este viernes la Albiceleste, en el que se impusieron por 3-0, podría haber sido el último que disputara vistiendo la camiseta de su país.

Así lo reflejó a través de su cuenta de Instagram tras la goleada, en el que el propio atacante del PSG se inscribió con un gol y le entregó la asistencia a Lionel Messi para que decretara el tanto final.

“Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche”, comenzó escribiendo el ariete en su cuenta de la red social.

“Seguramente fue mi ultimo partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravilla es poco”, continuó el deportista de 34 años.

“Gracias, gracias y mil veces gracias. Ahora si felicitar a todo el equipo por el terrible partido que se hizo. Un partido Perfecto de todos. A seguir creciendo y soñando juntos. Vamos Argentina!!!”, cerró el zurdo.

Lionel Messi deja entrever su retiro

Para Lionel Messi la noche de este viernes fue memorable. El público asistente se rindió ante su desempeño, sus regates y el gol que convirtió para cerrar la goleada. Eso sí, dejó entrever un posible retiro de la selección una vez haya concluido su paso por el Mundial de Qatar.

“Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero, seguramente después del Mundial cambiarán muchas cosas”, indicó La Pulga tras el encuentro.

“Nos queda Ecuador, el último partido de Eliminatorias, después del Mundial no sé. Pienso en lo que viene, los partidos de julio, septiembre, octubre. Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas, más allá de que me vaya bien o mal. Hay muchas cosas”, continuó.