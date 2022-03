¿Messi se va de la Albiceleste?... “Después del Mundial, seguramente, cambiarán muchas cosas”

Lionel Messi vivió su noche de gloria en La Bombonera. No sólo dentro de la cancha, sino que también en las graderías, donde el público se rindió a los regates y la madurez del líder de la Argentina en el 3-0 sobre Venezuela.

“Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”… Fue el cántico que acompañó la despedida de un equipo que llegará con la confianza en alto a Qatar 2022.

Una noche donde el ídolo disfrutó, es cierto. Pero una jornada en la que también dejó entreabierto el adiós a sus 35 años, quien ya había renunciado a su selección, tras la final que perdió ante Chile en la Copa América Centenario.

“Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero, seguramente después del Mundial cambiarán muchas cosas”, la críptica frase de La Pulga.

Y prosiguió: “Nos queda Ecuador, el último partido de Eliminatorias, después del Mundial no sé. Pienso en lo que viene, los partidos de julio, septiembre, octubre. Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas, más allá de que me vaya bien o mal. Hay muchas cosas”.

Pese al enigmático mensaje, el jugador de Paris Saint-Germain no dejó pasar la ocasión para destacar el grupo que se ha formado bajo la dirección de Lionel Scaloni.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa. Este es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho, cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido por lo que me hace sentir cada vez que vengo a la Argentina, hace que todo fluya natural. Es más fácil dentro y fuera de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y fácil. Terminamos este último día antes del Mundial, porque creo a Argentina no vamos a volver”, aseguró Lio en la despedida… Del país transandino.

El ex Barcelona disfrutó el ambiente que se dio en La Boca, en un estadio que tiembla como dicen los propios transandinos. De la misma manera lo hizo saber después del partido.

“La verdad esperábamos esto. No esperábamos menos de esta gente, después de estos últimos tiempos que veníamos pasando. La unión que hay entre el público argentino y esta Selección... Es un día lindo para disfrutar y creo que lo hicimos”, confirmó la Pulga.