Ángel Guillermo Hoyos deja Talleres: “Uno ama esta institución”

Ángel Guillermo Hoyos se despidió de Talleres de Córdoba. El ex entrenador de la Universidad de Chile finalizó su vínculo con el equipo transandino, según lo anunciado por el presidente del club, Andrés Fassi, quien apareció junto al estratega en conferencia de prensa para anunciar su salida.

“Solamente tres veces en la vida me tocó cortar el ciclo de un entrenador y me duele mucho. Se va el entrenador que más quiere a Talleres, que más ilusión tenía en hacer cosas por Talleres y el entrenador al que menos le salieron las cosas. Estoy al lado de él para decirte ‘gracias Guillermito, tuviste que lidiar en dos meses con muchas situaciones externas e internas’, pero no pondremos excusas de ningún tipo y soy total responsable de esta situación”, declaró el timonel del cuadro transandino.

Hoyos, por su parte, declaró: “Estoy muy agradecido por estos 55 días que hemos estado. Uno ama a esta institución y me voy con el sueño de que Talleres siga creciendo”.

“Tuviste que lidiar con un montón de cosas externas y otras internas, y no tendremos excusa de ningún tipo y soy total responsable de esta situación”, complementó.

El DT valoró sus días al mando del cuadro transandino. “A veces los resultados se niegan, a veces los resultados no salen y ojalá que el miércoles se den. La gente te va a insultar, porque la gente quiere resultados, pero siempre como dije, honesto y sobre todo mirándote a los ojos, porque en 54 días hemos vivido adentro de este maravilloso complejo”, manifestó.

De esta forma, el ciclo de Hoyos al mando de Talleres llegó a su fin. El entrenador consiguió apenas dos unidades de las 18 posibles en la presente edición de la liga argentina.